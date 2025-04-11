Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

Государственные закупки программно-аппаратных комплексов с ускорителями для искусственного интеллекта в 2024 г. показали значительный рост в деньгах. Так, объем тендеров в целом, по данным специализированных площадок, достиг 2,4 млрд руб. при росте на 150%. Большая часть закупок пришлась на государственные органы.

Рост закупок

Рынок государственных закупок для искусственного интеллекта (ИИ) демонстрирует динамичный рост, пишет «Коммерсант».

Объем тендеров на программно-аппаратные комплексы (ПАК) с ИИ-ускорителями для в 2024 г. достиг 2,4 млрд руб., увеличившись на 150% в деньгах и на 120% в штуках. Основная часть заказов приходится на государственные структуры, что подтверждает активное внедрение цифровых технологий в государственном секторе. Количественно же такие закупки пока не превышают 100 тендеров в год. Рост интереса со стороны бюджетных организаций эксперты связывают с трендом на цифровизацию.

Управление информационных технологий и связи Санкт-Петербурга стало крупнейшим заказчиком 2024 г. с тендером на 1,3 млрд руб., обогнав Министерство финансов (Минфин) России, который в 2023 г. потратил 813 млн руб.

Данные «Контур.Закупок» показывают: число процедур по Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выросло втрое — до 32 контрактов, а суммарная стоимость достигла 2,26 млрд руб.

При этом у государственных компаний по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» количество закупок выросло на 50%, до 24 процедур, а сумма контрактов — на 383%, до 116 млн руб.

Председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Юлия Смирнова сообщила журналистам «Коммерсант», что закупка производилась для операционного центра городской ИТ-инфраструктуры города: «Закупка связана с развитием распределенного регионального дата-центра (ЦОД) и созданием на его базе масштабируемой платформы для обработки больших данных с внедрением ИИ-сервисов, а само оборудование используется, в том числе, для АПК «Безопасный город».

Скрытый потенциал

«Рост интереса со стороны бюджетных организаций, вероятно, связан с приоритетом цифровизации и внедрением решений на базе ИИ в разные сферы и компании», — говорит эксперт «Контур.Закупок» Василий Данильчик. При этом данные по закупкам у государственных компаний свидетельствуют о том, что они только тестируют различные решения, добавляет он.

4 апреля 2025 г. появилась информация о том, что Правительство России планирует обязать ведомства и государственные компании закупать электронику по полной предоплате, что может помочь им покрыть расходы на закупку компонентов и снизит издержки, связанные с высокой ключевой ставкой Центрального Банка (ЦБ) России. Совет директоров Банка России в марте 2025 г. принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых.

Небольшое количество закупок связано с высокой стоимостью решений и специфичностью применения, чаще всего речь идет о пилотных внедрениях или о точечных проектах с высокой вычислительной нагрузкой, объясняет директор по продажам OpenYard Алексей Панков. «За последний год мы наблюдали рост на 15–25% в зависимости от конфигурации. Это связано и с переходом на альтернативные аппаратные платформы», — объяснил эксперт.

Рост в деньгах обусловлен необходимостью закупки оборудования для проектов, запланированных в 2023 г., которые сегодня подошли к стадии реализации, считает директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко. Также дополнительным фактором он называет резкий рост курса валют в 2024 году. «Поскольку специализированное оборудование для ИИ является на 100% импортными, а отечественные аналоги на данный момент полностью отсутствуют, этот фактор оказал существенное влияние»,— добавил он. Сдерживающим рост закупок фактором замдиректора по трансферу технологий ЦК НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин также называет высокую стоимость таких комплексов.

Ключевые тренды развития рынка

По оценке «К2 НейроТех», за последние два года рынок решений для высокопроизводительных вычислений high performance computing (HPC) вырос на 35% и достиг 15,8 млрд руб. Развитие ИИ-технологий играет в этом ключевую роль. Эксперты ожидают, что в 2025 г. рынок HPC увеличится как минимум на 12%. Об этом CNews сообщили представители «К2 НейроТех». Эксперты выделили пять ключевых трендов, которые будут формировать развитие отрасли в 2025 г.

Бурное развитие ИИ и рост вычислительных нагрузок привели к широкому распространению высокопроизводительных систем в бизнесе. Ранее HPC использовались преимущественно в науке и инженерных расчетах, а теперь активно применяются для обработки больших данных (Big Data), ИИ-задач, машинного обучения (ML) и моделирования. Как следствие, спрос на оборудование для HPC и ИИ стремительно растет. В 2024 г. инвестиции в системы хранения данных (СХД) и платформы для высоконагруженных систем выросли на 40%. Производство СХД и серверных платформ для ИИ увеличилось на 10,5%, государственные закупки удвоились, а расходы госкомпаний на аппаратное оборудование для ИИ превысили 1,7 млрд руб.

Первые HPC-кластеры, созданные в 2000–2010 г., нуждаются в обновлении. Уход западных производителей заставил компании искать новые решения для модернизации своей ИТ-инфраструктуры. Возникли сложности с совместимостью софта и оборудования, что стимулировало разработку комплексных решений «под ключ». «Наши заказчики все чаще сталкиваются с тем, что существующее оборудование не справляется с требованиями современных вычислительных задач и не способно масштабироваться. В ответ на растущие запросы рынка под брендом «К2 НейроТех» мы создали комплексное решение для ресурсоемких задач – HPC-ПАК, разработанный на основе отечественного оборудования и программного обеспечения (ПО) из реестров Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и Министерства промышленности и торговли (Минпромторг). Он ускоряет научные исследования и разработки, упрощает моделирование и проведение виртуальных испытаний», — сказал руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов.

По оценкам J’son & Partners Consulting, к 2030 г. архитектуры серверов будут чаще сочетать процессоры с ИИ-ускорителями. Это позволит достичь оптимальной производительности в выполнении ИИ-задач. На рынке HPC активно развиваются гибридные решения, объединяющие возможности центральных процессоров (CPU), графических процессоров (GPU) и специализированных ускорителей, включая нейроморфные чипы. Они значительно ускоряют вычисления и оптимизируют распределение ресурсов, снижая временные и финансовые затраты на выполнение сложных вычислительных операций. Все чаще используется сочетание традиционных HPC-систем с квантовыми процессорами, хотя последние пока не могут полностью заменить классические суперкомпьютеры.

Модель HPC-as-a-Service, предоставляющая доступ к вычислительным мощностям через облачные платформы, становится все популярнее. Такой подход дает компаниям гибкость в управлении затратами и позволяет быстро реагировать на изменения в бизнесе. Также развиваются гибридные решения, совмещающие локальные кластеры с облачными вычислениями.

Традиционные монолитные приложения постепенно уступают место контейнеризированным средам, что делает управление вычислительными ресурсами более гибкими и эффективными. Использование Kubernetes, Singularity и Slurm позволяет оптимально распределять нагрузки и снижать издержки на эксплуатацию HPC-инфраструктуры.