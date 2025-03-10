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Панков Алексей
|10.03.2025
|Серверы OpenYard из линейки enterprise пополнили реестр Минпромторга 1
|06.02.2024
|Merlion — официальный дистрибьютор OpenYard 1
|22.01.2024
|OCS пополнила продуктовый портфель российскими серверами OpenYard 1
|29.11.2023
|Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
|28.09.2023
|«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
|31.01.2007
|В RRC произошли кадровые изменения 1
|30.06.2006
|GPS в России: рост вопреки арестам пользователей 1
|10.02.2006
|RRC разделилась по бизнес-направлениям 1
Панков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1018 2
|Батай Илья 55 2
|Нестеров Алексей 144 2
|Аксенов Олег 44 2
|Герман Константин 7 2
|Абакумов Евгений 206 2
|Коресталев Андрей 15 2
|Рылеев Денис 16 2
|Ульянов Николай 112 2
|Батухтин Евгений 2 2
|Натрусов Артем 284 2
|Чаркин Евгений 297 2
|Лежнев Федор 28 2
|Гребеник Геннадий 38 2
|Санников Олег 6 2
|Молоток Николай 1 1
|Краснова Марина 41 1
|Миллер Сергей 43 1
|Рейтман Юрий 6 1
|Сидоров Константин 14 1
|Рахимбабев Тимур 1 1
|Богомолов Евгений 1 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Горчаков Денис 48 1
|Степченков Максим 65 1
|Рубин Адар 47 1
|Лебедев Антон 51 1
|Ежов Василий 42 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Позднякова Ксения 25 1
|Меденцев Константин 98 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Шойтов Александр 78 1
|Карпов Иван 78 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Леонов Алексей 79 1
|Петров Артем 24 1
|Калякин Павел 66 1
|Оберемок Надежда 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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