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Индексная книга (каталог) CNews*
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Панков Алексей


10.03.2025 Серверы OpenYard из линейки enterprise пополнили реестр Минпромторга 1
06.02.2024 Merlion — официальный дистрибьютор OpenYard 1
22.01.2024 OCS пополнила продуктовый портфель российскими серверами OpenYard 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
31.01.2007 В RRC произошли кадровые изменения 1
30.06.2006 GPS в России: рост вопреки арестам пользователей 1
10.02.2006 RRC разделилась по бизнес-направлениям 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Панков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Центр открытых разработок - OpenYard 31 4
Difo 17 3
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2166 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 2
8295 2
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 2
Ланит Интеграция 190 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
ViewSonic 312 1
МакЦентр - MacCentre 159 1
HTC Corporation 1499 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Киберсо 6 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Центр2М - Center2М 67 1
Rimini Street 58 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Такском - Taxcom 241 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 1
Schneider Electric 575 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 1
Intel Corporation 12234 1
АйТи Бастион - IT Bastion 103 1
МТС - Система Телеком 235 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Сбер - СберБизнес Софт 57 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 49 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 199 1
Газинформсервис - ГИС 285 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Merlion - Мерлион 815 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
R-Vision - Р-Вижн 159 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 459 2
РЖД - Российские железные дороги 1917 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 2
Синара ГК - Sinara Group 102 2
Фора Банк 58 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 2
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 2
Альфа-Капитал УК 103 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 60 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 35 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 198 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 203 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
Совкомбанк ПАО 259 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Абсолют Банк 234 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5494 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2731 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4810 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2914 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Федеральное казначейство России 1787 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2910 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20805 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11154 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7175 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5340 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 541 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14480 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7947 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24351 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5385 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11260 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1453 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2799 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2972 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2038 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12144 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20933 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 271 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12637 1
DevOps - Development и Operations 899 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12066 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6874 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8137 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 637 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9469 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1622 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 124 2
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 1
1С:ERP Управление предприятием 563 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5277 1
Oracle Java - язык программирования 3098 1
Новые облачные технологии - МойОфис 793 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 92 1
НКТ - Р7-Офис 386 1
React - JavaScript фреймворк 75 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 1
JavaScript - JS - язык программирования 1204 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 56 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 1
Intel x86 - архитектура процессора 1870 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 147 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Quorum - Кворум EDSmart - Система защищенного обмена документами - ЭДО 10 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 30 1
Oracle GraalVM 5 1
Quorum - Кворум Сигнатура СКАД - 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Шадаев Максут 1018 2
Батай Илья 55 2
Нестеров Алексей 144 2
Аксенов Олег 44 2
Герман Константин 7 2
Абакумов Евгений 206 2
Коресталев Андрей 15 2
Рылеев Денис 16 2
Ульянов Николай 112 2
Батухтин Евгений 2 2
Натрусов Артем 284 2
Чаркин Евгений 297 2
Лежнев Федор 28 2
Гребеник Геннадий 38 2
Санников Олег 6 2
Молоток Николай 1 1
Краснова Марина 41 1
Миллер Сергей 43 1
Рейтман Юрий 6 1
Сидоров Константин 14 1
Рахимбабев Тимур 1 1
Богомолов Евгений 1 1
Трофимова Людмила 50 1
Горчаков Денис 48 1
Степченков Максим 65 1
Рубин Адар 47 1
Лебедев Антон 51 1
Ежов Василий 42 1
Урьяс Вадим 98 1
Позднякова Ксения 25 1
Меденцев Константин 98 1
Саркисов Тигран 35 1
Шойтов Александр 78 1
Карпов Иван 78 1
Врацкий Андрей 135 1
Харитонов Вадим 28 1
Леонов Алексей 79 1
Петров Артем 24 1
Калякин Павел 66 1
Оберемок Надежда 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 7
Европа Восточная 3100 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 563 2
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14237 1
Украина 7639 1
Венгрия 813 1
Ближний Восток 2957 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7534 1
Россия - СФО - Новосибирск 4343 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3987 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3001 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1582 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 392 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 29 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4703 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5694 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5808 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8111 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6339 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2866 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 381 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1664 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2951 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5887 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 280 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6200 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6201 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1492 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2283 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5198 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 1
Экономический эффект 1080 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6013 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4880 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 600 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3234 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 154 1
Список системообразующих предприятий РФ 288 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 2
CNews AWARDS - награда 521 2
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews Баттл 64 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2455 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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