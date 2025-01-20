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Центр открытых разработок OpenYard OYBoot


Микропрограммное обеспечение OYBoot — собственный проект OpenYard, который предназначен для инициализации базовой системы ввода-вывода (BIOS) серверного оборудования. Решение включено в реестр отечественного ПО в категории «Встроенные системные программы».


20.01.2025 Микропрограммное обеспечение OYBoot включено в реестр отечественного ПО 1
09.12.2024 Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Центр открытых разработок и организации, системы, технологии, персоны:

Центр открытых разработок - OpenYard 25 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
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