Центр открытых разработок OpenYard OYBoot
Микропрограммное обеспечение OYBoot — собственный проект OpenYard, который предназначен для инициализации базовой системы ввода-вывода (BIOS) серверного оборудования. Решение включено в реестр отечественного ПО в категории «Встроенные системные программы».
|20.01.2025
|Микропрограммное обеспечение OYBoot включено в реестр отечественного ПО 1
|09.12.2024
|Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче 1
Центр открытых разработок и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
|Yandex Database - YDB 24 1
|Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
|Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
|Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
|Россия - ЦФО - Рязанская область 552 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.