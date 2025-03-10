Серверы OpenYard из линейки enterprise пополнили реестр Минпромторга

Три модели серверного оборудования OpenYard получили заключение Минпромторга России о вхождении в реестр российской промышленной продукции. Теперь решения из семейства RS201I могут использоваться в государственных учреждениях и бизнес-критичных ИТ-системах, где требуется высокий уровень локализации и надежность. С 2024 г. российским признается сервер, набравший минимум 150 баллов. По результатам экспертизы серверы OpenYard набрали 160 баллов. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

В него вошли серверы линейки RS201I в трех различных конфигурациях. Они поддерживают установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVME, укомплектованы двумя процессорами третьего поколения x86 с теплопакетом до 270Вт каждый, поддерживают установку до 4 ТБ оперативной памяти DDR4 и позволяют установить до восьми PCIe-устройств и по одному устройству формата OCP 3.0 и OCP 2.0. Серверы семейства RS являются оптимальными вычислителями для информатизации предприятий и решения широкого спектра инфраструктурных задач цифровой трансформации: облачные вычисления, работа с большими данными, высоконагруженные СУБД и внедрение ИИ.

Все серверы OpenYard разрабатываются в R&D-центре, который занимается исследованиями в области инфраструктурных решений и локализацией микрокода. С 2025 г. компания поставляет серверное оборудование с предустановленным микропрограммным обеспечением собственной разработки OYBoot, которое включено в реестр российского ПО Минцифры. Кроме того, решения OpenYard имеют подтвержденную совместимость с ПО российских разработчиков: «Скала^р», «Группа Астра», ISPsystem, «Ред Софт» и др.

«Для нас как для российского вендора очень важно расширение присутствия наших решений в реестре Минпромторга России. Это открывает новые возможности для нас, наших партнеров и заказчиков, а также повышает доверие к оборудованию OpenYard. Не менее важно это и для укрепления технологических альянсов, которые мы активно формируем. Заказчики получают надежное и отказоустойчивое серверное оборудование с постоянно повышающимся уровнем локализации, совместимое со многими отечественными решениями, что является неотъемлемой частью процесса локализации ИТ-инфраструктуры и укрепления технологической независимости в масштабах всей страны», — сказал Алексей Панков, директор по продажам OpenYard.