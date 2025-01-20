Капитанов Антон
|20.01.2025
|Микропрограммное обеспечение OYBoot включено в реестр отечественного ПО 1
|10.11.2002
|Русские геймеры - сильнейшие в мире 1
Капитанов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
|Центр открытых разработок - OpenYard OYBoot 2 1
|Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 79 1
|Синьгов Антон 1 1
|Хан Вячеслав 1 1
|Смаев Алексей 1 1
|Починкин Виталий 1 1
|Козловский Алексей 1 1
|Алексеев Алексей 12 1
|Грибов Александр 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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