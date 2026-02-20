Получите все материалы CNews по ключевому слову
Алексеев Алексей
СОБЫТИЯ
Алексеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 1
|World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 2
|NPD DisplaySearch 284 1
|IDC - International Data Corporation 4946 1
|Forrester Research 830 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420526, в очереди разбора - 726112.
Создано именных указателей - 190804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.