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Андриевский Денис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Андриевский Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|МКБ - Московский кредитный банк 660 3
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3183 2
|РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 650 2
|ТМХ - Трансмашхолдинг 161 2
|Северсталь ПАО - Severstal 644 1
|ВТБ Лизинг 73 1
|Авилкин Юрий 4 3
|Шицле Ярослав 31 3
|Галеев Артур 13 3
|Оржевская Наталия 10 3
|Грачев Сергей 10 3
|Минин Тимофей 5 2
|Шафигуллин Руслан 2 2
|Тульчинский Станислав 95 2
|Воденеев Денис 8 1
|Атаманов Евгений 1 1
|Медведев Никита 1 1
|Мамичев Дмитрий 1 1
|Дунаев Сергей 63 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
|Костин Сергей 37 1
|Алексеев Алексей 15 1
|Шелекасов Борис 11 1
|Тетенькин Евгений 10 1
|Курмаев Рустам 44 1
|Лобанов Валерий 18 1
|Шашкова Екатерина 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487822, в очереди разбора - 721410.
Создано именных указателей - 204721.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.