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Прогресс ГК Практика безопасности
УПОМИНАНИЯ
Прогресс ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Пономарев Тарас 29 28
|Скомаровский Дмитрий 6 6
|Зинченко Антон 4 4
|Касперский Евгений 326 1
|Зингерман Борис 38 1
|Симаков Олег 113 1
|Махонов Александр 31 1
|Захаров Павел 60 1
|Нечаев Андрей 27 1
|Давыдов Александр 50 1
|Лебедев Георгий 55 1
|Ульянов Владимир 161 1
|Воронин Алексей 17 1
|Шифрин Михаил 8 1
|Даниленко Антон 4 1
|Анисимов Данил 12 1
|Жилков Евгений 6 1
|Evans Michael - Эванс Майкл 3 1
|Громов Ростислав 13 1
|Чернов Андрей 3 1
|Мардер Наум 116 1
|Островский Владимир 25 1
|Зенкин Денис 263 1
|Носик Антон 106 1
|Переверзев Михаил 19 1
|Ашенбреннер Инна 15 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Анисимов Олег 3 1
|Коношенко Сергей 9 1
|Дудко Дмитрий 11 1
|Конкин Николай 10 1
|Калинов Константин 7 1
|Бурдело Иван 9 1
|Бардин Валерий 8 1
|Степанов Павел 29 1
|Лепихин Владимир 2 1
|Большаков Артем 3 1
|Савицкий Олег 11 1
|Gore Albert - Гор Альберт 43 1
|Флёров Евгений 8 1
|Gartner - Гартнер 3580 3
|IDC - International Data Corporation 4922 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3348 1
|РАЭК - Экономика Рунета 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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