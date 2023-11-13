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Прогресс ГК Практика безопасности

Прогресс ГК - Практика безопасности

УПОМИНАНИЯ


13.11.2023 Из Минцифры ушел глава департамента, отвечающего за кибербезопасность 1
27.12.2021 Эксперты подвели итоги в области ИБ и сделали прогноз на 2022 г.: в тренде будет гибридная работа 1
29.11.2018 Россвязь заберет у своей «дочки» сотни миллионов прибыли, чтобы спасти от банкротства НИИ Радио 2
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 2
30.11.2017 Арестован экс-глава «Практики безопасности» 2
28.09.2016 Кто помогал «Билайну» наладить связь в Крыму 1
31.10.2014 «Практика Безопасности» вышла на рынок системной интеграции 2
25.07.2013 Управляющий партнер "Астерос ИБ" перевел 20 сотрудников в "Практику Безопасности" 2
06.12.2012 В «Практике безопасности» обновился топ-менеджмент 2
17.06.2011 Из Института директоров Австралии украдены персональные данные 28 тыс. человек 1
28.02.2011 Скомпрометирована база данных рекрутингового портала eFinancialCareers.com 1
20.12.2010 Хакеры взломали сервер Университета Огайо с базой данных 760 тыс. человек 1
13.12.2010 В Ирландии скомпрометированы данные полумиллиона человек 1
29.10.2010 Скомпрометированы данные 106 тыс. студентов Университета Северной Флориды 1
29.10.2010 Американские страховщики потеряли персональные данные 280 тыс. человек 1
03.08.2010 Китай запретил разглашать данные о возможностях своих кибервойск 1
30.07.2010 WellPoint скомпрометировала данные полумиллиона клиентов 1
28.07.2010 Ошибка госслужащего США привела к утечке данных 139 тыс. человек 1
05.07.2010 Кризис затормозил информатизацию здравоохранения 1
28.06.2010 Сотрудник Bank of America оказался инсайдером 1
23.06.2010 Американский бомж обнаружил утечку персональных данных 1
27.02.2010 Утечка в Университете штате Джорджия: скомпрометированы данные 170 тыс. человек 1
24.02.2010 Из офиса AvMed украдены два ноутбука с данными 200 тыс. клиентов 1
10.02.2010 Утечка в Комиссии по азартным играм Айовы: скомпрометированы данные 80 тыс. человек 1
08.02.2010 Утечка в Белом доме США: скомпрометированы данные 250 тыс. человек 1
03.02.2010 Утечка из PricewaterhouseCoopers: украдены данные 77 тыс. госслужащих 1
03.02.2010 Услуги по техподдержке мультисервисных сетей передачи данных Минпромторга РФ: итоги тендера 1
27.01.2010 Преступник похитил персональные данные вместо денег 1
22.01.2010 Халатность сотрудника Kaiser Permanente привела к утечке данных 1
23.12.2009 Утечка в Северной Каролине: скомпрометированы данные свыше 50 тыс. человек из 25 колледжей 1
18.12.2009 Свежая «студенческая» утечка в США: вирус проник на серверы вуза 1
10.12.2009 Родителям школьников разослали открытки с номерами соцстрахования 1
03.12.2009 Крупная утечка в Великобритании: украден ноутбук с данными 110 тыс. человек 1
27.11.2009 Хакер взломал сервер суда из Небраски 1
23.11.2009 Американская компания напечатала номера соцстрахования на конвертах получателей 1
18.11.2009 Пропал жесткий диск с данными 60 тыс. служащих армии США 1
11.11.2009 Данные тысяч студентов гавайского университета утекли в Сеть 1
28.10.2009 «Почта США» потеряла бандероль с данными 68 тыс. клиентов CalOptima 1
23.10.2009 Хакеры взломали процессинговую систему крупного американского ритейлера 1
20.10.2009 Утечка в Blue Cross: скомпрометированы данные 850 тыс. клиентов 1

Публикаций - 49, упоминаний - 56

Прогресс ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5169 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 3
Ростелеком 10039 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5087 2
МегаФон 9431 2
SAP SE 5352 2
X Corp - Twitter 2889 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1345 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4248 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 683 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 337 2
Perimetrix - Периметрикс 273 2
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 14 2
СервисТелеКом 3 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2997 1
Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
Yandex - Яндекс 7902 1
Microsoft Corporation 24949 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13455 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
8584 1
Oracle Corporation 6776 1
Информзащита 804 1
Корус Консалтинг ГК 1271 1
VK - Mail.ru Group 3495 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8973 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 1
К Телеком - Исеть Телеком 88 1
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 1
ICC AOKpass 39 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Ponemon Institute 85 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 1
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 1
GoodWill 13 2
Газпром ПАО 1377 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Инвитро - Invitro 71 1
Bank of America - Банк Америки 264 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 72 1
Keystone Mercy Health Plan 1 1
Capital Group 75 1
Лента - Сеть розничной торговли 2179 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
Echevarne Labs 1 1
ICICI Bank - Industrial Credit and Investment Corporation of India - Индийская корпорация промышленного кредитования и инвестиций - АйСиАйСиАй Банк Евразия 9 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 115 1
Варшавка скай БЦ 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 1
МКБ - Московский кредитный банк 590 1
ВТБ Лизинг 68 1
IKEA - ИКЕА 161 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1221 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5620 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3264 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3048 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12242 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3180 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1160 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1412 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3384 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1568 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5034 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6131 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1944 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 520 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 878 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 469 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 804 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 157 1
Iowa Racing and Gaming Commission - Комиссия по азартным играм Айовы 1 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1033 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4669 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 7 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 99 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5104 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3458 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 1
Правительство Тайваня 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4536 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Конституционный суд РФ 109 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
OWASP - Open Web Application Security Project 110 2
AICD - Australian Institute of Company Directors - Институт директоров Австралии 1 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 158 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
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Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 752 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1025 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4818 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1149 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1243 2
Docker - Платформа распределённых приложений 385 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1855 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 388 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 303 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Positive Technologies - XSpider 35 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner 13 1
eEye Digital Security - eEye Retina 45 1
Крок - Цифровой рабочий 64 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3359 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 58 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
NetClarity Auditor 1 1
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 575 1
Google YouTube - Видеохостинг 2833 1
Red Hat Ansible 116 1
Google Play - Google Store - Android Market 3374 1
Apple - App Store 2953 1
Microsoft Windows Hello 204 1
Google Gmail 964 1
Apple Face ID 226 1
Red Hat OpenShift 133 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 213 1
Apple Touch ID 287 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 180 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 322 1
Google Maven 29 1
Red Hat RPM - Package Manager 162 1
Jenkins 48 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 125 1
Cisco Secure Network Analytics - Stealthwatch 8 1
Пономарев Тарас 29 28
Скомаровский Дмитрий 6 6
Зинченко Антон 4 4
Касперский Евгений 326 1
Зингерман Борис 38 1
Симаков Олег 113 1
Махонов Александр 31 1
Захаров Павел 60 1
Нечаев Андрей 27 1
Давыдов Александр 50 1
Лебедев Георгий 55 1
Ульянов Владимир 161 1
Воронин Алексей 17 1
Шифрин Михаил 8 1
Даниленко Антон 4 1
Анисимов Данил 12 1
Жилков Евгений 6 1
Evans Michael - Эванс Майкл 3 1
Громов Ростислав 13 1
Чернов Андрей 3 1
Мардер Наум 116 1
Островский Владимир 25 1
Зенкин Денис 263 1
Носик Антон 106 1
Переверзев Михаил 19 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Антимонов Сергей 11 1
Анисимов Олег 3 1
Коношенко Сергей 9 1
Дудко Дмитрий 11 1
Конкин Николай 10 1
Калинов Константин 7 1
Бурдело Иван 9 1
Бардин Валерий 8 1
Степанов Павел 29 1
Лепихин Владимир 2 1
Большаков Артем 3 1
Савицкий Олег 11 1
Gore Albert - Гор Альберт 43 1
Флёров Евгений 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52769 19
Россия - РФ - Российская федерация 150984 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44567 8
Европа 24448 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17638 3
США - Северная Каролина 319 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13437 2
Азия - Азиатский регион 5642 2
Канада 4933 2
Германия - Федеративная Республика 12822 2
Украина 7700 2
США - Иллинойс - Чикаго 433 2
Япония 13397 1
Ирландия - Республика 1018 1
Россия - ЮФО - Севастополь 554 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 956 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Китай - Тайвань 4068 1
Турция - Турецкая республика 2437 1
Испания - Королевство 3742 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1912 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3361 1
США - Калифорния 4688 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 476 1
Великобритания - Шотландия 340 1
США - Колорадо 382 1
США - Аляска 239 1
США - Мичиган 268 1
США - Теннесси 120 1
США - Небраска 39 1
США - Юта 195 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 79 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 1
США - Джорджия 327 1
Австрия - Австрийская Республика 1321 1
США - Флорида 769 1
США - Массачусетс 509 1
США - Айова 118 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6055 18
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30641 7
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6007 4
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10302 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8311 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3602 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 859 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16883 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1931 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8040 3
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