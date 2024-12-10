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UGA University of Georgia Университет штата Джорджия

СОБЫТИЯ


10.12.2024 Дмитрий Крутов, Skillbox: что может искусственный интеллект в образовании, и где его пределы 1
26.08.2019 Россияне придумали замену полупроводникам, которая ускорит компьютеры в десятки раз 1
21.11.2018 IBM придумала память нового типа с накопителем размером в один атом 1
05.10.2018 Найден способ разогнать компьютеры в миллион раз 2
22.10.2015 Благодарность — основа крепкого брака 1
02.01.2015 Темную энергию можно заменить замедлением времени 1
10.07.2014 В убийстве топ-менеджера Google подозревают проститутку 1
08.05.2014 Большие данные увеличат эффективность сельского хозяйства на 20% 2
15.02.2013 Производство биотоплива: ученые обещают прорыв? 1
22.01.2013 Разработан стабильный "теплый" светодиод 1
24.12.2012 О чем говорит число друзей в соцсети? 1
20.04.2012 Создан микроб с тепловым управлением 1
16.02.2012 Сырье для биотоплива: найден идеальный кандидат 1
31.10.2011 Бумажные датчики взрывчатки: дешево и эффективно 1
01.03.2011 Атака огненных муравьев идет из Америки 1
24.02.2011 Даже макаки умеют сомневаться в себе 1
12.01.2011 Как обезьяны колют орехи. ВИДЕО 1
19.11.2010 К Нобелевскому комитету появились претензии 1
27.02.2010 Утечка в Университете штате Джорджия: скомпрометированы данные 170 тыс. человек 1
02.09.2008 Созданы прочные искусственные кости 1
06.12.2007 Малярийных комаров будут лечить 1
31.10.2007 Получено свидетельство "памяти" имунных клеток 1
29.10.2007 Specom 2007: распознавание речи работает на силовиков 1
13.07.2007 Большой ассортимент товаров вредит интернет-торговле 1
22.05.2007 Разработано новое биотопливо 1
27.02.2007 Макроскопический закон приспособили для наномира 1
07.02.2007 Предложена новая модель электропроводности 1
07.12.2006 Водоросли-"строители" помогают ученым создавать новые материалы 1
07.12.2006 Водоросли-"строители" помогают ученым создавать новые материалы 1
20.09.2006 Квантовые точки помогают диагностировать рак 1
20.09.2006 Квантовые точки помогают диагностировать рак 1
12.09.2006 Нано-динамит сделает взрывчатку безопаснее 1
12.09.2006 Нано-динамит сделает взрывчатку безопаснее 1
31.10.2005 Природа: объект "промышленного шпионажа" 1
31.10.2005 Природа: объект "промышленного шпионажа" 1
24.10.2005 Осы заменят собак и "электронные носы"? 1
24.10.2005 Осы заменят собак и "электронные носы"? 1
22.06.2004 Wi-Fi будет прирастать селом 1
19.05.2003 Hybrot – полумашина-полукрыса 1

Публикаций - 42, упоминаний - 44

UGA и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12632 3
Microsoft Corporation 25723 2
Intel Corporation 12787 2
IBM - International Business Machines Corp 9685 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1676 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 149 2
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 53 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
Apple Inc 13098 1
Meta Platforms - Facebook 4611 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9487 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 487 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Галактика - Корпорация 1540 1
Ильинка АПК - агропромышленный комплекс 4 1
Monsanto 16 1
Россети Ленэнерго 1698 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5941 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3423 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22471 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4748 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11477 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1567 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16034 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1686 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22012 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8184 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2701 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4759 3
Электроника - TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 119 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8710 3
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 284 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6402 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1671 2
Освещение - яркость источника света 739 2
Оповещение и уведомление - Notification 5851 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 286 2
Микроскоп - Microscope 343 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13429 2
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 418 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7394 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5003 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34575 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7817 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 685 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28115 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35917 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3399 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2475 2
CU - Centralized Unit - Центральный блок (модуль) 40 2
Night Vision - режим ночного видения 400 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1202 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 909 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4304 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13815 1
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 276 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1093 1
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 4 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 1
Rambler Group - Рамблер Карты 31 1
OpenAI - ChatGPT 696 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 188 1
Stafory - робот Вера 374 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Свидиненко Юрий 14 2
Weissburg Marc - Вайсберг Марк 2 2
Kroger Nils - Крагер Нильс 2 2
Poulsen Nicole - Польсен Николь 2 2
Potter Steve - Поттер Стив 4 2
Мякишева Марина 84 1
Пономарев Тарас 29 1
Андреев Михаил 5 1
Петрик Виктор 3 1
Geim Andre - Гейм Андре 23 1
Tichelman Alix Catherine - Тихельман Аликс Кэтрин 2 1
Kim Philip - Ким Филипп 1 1
Donthu Naveen - Донту Навин 1 1
Марченков Алексей 1 1
Pocknee Stuart - Покни Стюарт 1 1
Kesebir Selin - Кесебир Селин 1 1
Landman Uzi - Лэндмен Узи 1 1
Новоселов Константин 19 1
Рязанов Валерий 5 1
Мельников Сергей 8 1
Крутов Дмитрий 19 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Lutz Christopher - Луц Кристофер 1 1
Josephson Brian - Джозефсон Брайан 3 1
Yang Kai - Янг Кай 1 1
Stockman Mark - Стокман Марк 1 1
США - Джорджия 334 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54561 19
Россия - РФ - Российская федерация 165135 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19015 4
Земля - планета Солнечной системы 10841 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3651 4
Америка - Американский регион 2204 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13780 2
США - Техас 1044 2
США - Джорджия - Атланта 263 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 386 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 152 1
США - Калифорния - Санта-Круз 30 1
США - Миссисипи 65 1
США - Калифорния - Южная Калифорния 7 1
Европа 24916 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47388 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1243 1
Азия - Азиатский регион 5899 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19436 1
Америка Южная 884 1
Франция - Французская Республика 8151 1
Китай - Тайвань 4237 1
США - Калифорния 4819 1
Нидерланды 3730 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 696 1
Новая Зеландия 737 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 683 1
США - Иллинойс 339 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
США - Северная Каролина 327 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33516 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5473 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1761 6
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1710 6
Физика - Physics - область естествознания 2926 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 881 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1284 5
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 578 5
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 4
Ботаника - Растения - Plantae 1158 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10253 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57344 3
Английский язык 7013 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2263 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3015 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1371 3
Зоология - наука о животных 2876 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2103 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 839 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 726 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4626 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1320 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11238 2
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 418 2
Молекула - Molecula 1099 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1878 2
Материаловедение - Materials Science 207 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 528 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5874 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6683 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1524 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11661 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10833 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3809 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 126 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8184 1
Phys.org 972 2
VNUNet.com 214 2
EurekAlert 291 2
Psychological Science 8 1
Nature Nanotechnology 24 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1251 1
Nature 829 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 5
РАН - Российская академия наук 2118 4
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1202 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 458 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
GSU - Georgia Southern - Georgia Southern University - Южный университет Джорджии 1 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
VK Skillbox - Скилбокс 143 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
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