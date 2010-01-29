RAD внедрил голосовую связь по IP между аэрокосмическими агентствами ания для голосовой связи между космическими агентствами на базе технологии псевдопроводной передачи TDMoIP, сообщает Прайм-Тасс. Во время современных космических полетов необходима очень надежн

RAD предлагает Carrier Ethernet как альтернативу TDM/SDH на участке доступа RAD Data Communications представила технологии, позволяющие Carrier Ethernet заменить TDM/SDH на участке доступа. «Усовершенствования, которые мы предлагаем в нашем наборе функций EtherAccess для решений Carrier Ethernet – поддержка различной сигнализации при пакетной передаче,

RAD объявила о трех крупных внедрениях в России дин из крупнейших в мире производителей чугуна и стали, установил центральный шлюз RAD TDM over IP (TDMoIP) Gmux-2000 и шлюзы IPmux-16, IPmux-14 и IPmux-11 TDMoIP этой компании для реали

Американцев будут штрафовать за использование старых мобильников заявил, что начиная с сентября будет штрафовать владельцев старых моделей телефонов на $4,99 в месяц, если они не сменят телефоны на более новые. Речь идет о мобильниках, работающих в сети стандарта TDMA. Причиной столь жестких мер является то, что компания намерена полностью свернуть сети TDMA и перейти исключительно к стандарту GSM. В настоящее время пользователей TDMA насч

RAD представила шлюз TDMoIP Компания RAD анонсировала шлюз TDMoIP операторского класса для центрального узла связи в сети с коммутацией пакетов. Gmux-2000 — модульный шлюз TDMoIP, предоставляющий операторам псевдопроводное решение с высокой

Число установленных портов TDMoIP превысило 10-тысячную отметку Компания RAD Data Communications объявила, что число портов TDM over IP (TDMoIP) для эмуляции каналов E1/T1, поставленных ею на мировой рынок, превысило 10 тысяч. Технология TDMoIP (мультиплексирование с разделением по времени поверх протокола интернет), позв

Nokia выпустила первые TDMA-телефоны с цветными дисплеями Nokia выпусила несколько новых моделей сотовых телефонов стандарта TDMA, удовлетворяющих современным запросам потребителей : цветной дисплей, поддержка среды Ja

Ericsson обеспечит работу новозеландской TDMA-сети до 2007 года р Telecom New Zealand расширил контракт с Ericsson по поддержке работы своей сотовой сети стандарта TDMA до 2007 года. В соглашение входит всесторонняя поддержка работы в TDMA-сети - мон

Nokia выпустила две новых модели TDMA/AMPS-телефонов Nokia выпустила две новых модели телефонов - 1220 и 1260 - стандартов TDMA 800МГц/AMPS и TDMA 800/1900МГц/AMPS. Телефоны начальной ценовой категории, предна

GSM и TDMA завоевывают Америку 3G Americas, новая ассоциация, поддерживающая распространение услуг связи стандартов TDMA и GSM, заявила о том, что в 2001 году эти стандарты сотовой связи развивались в Америке быстрее, чем остальные. Доля их использования выросла до 61% в Северной, Центральной и Южной Америке

AT&T Wireless представил TDMA-GSM телефоны с WAP и GPRS Крупный сотовый оператор CША AT&T Wireless наконец-то решил проблему перехода со стандарта TDMA на GSM/GPRS. Уже в марте пользователи смогут купить телефон Siemens S46, работающий как

Motorola представила новую модель телефона cтандарта TDMA На проходящей в США выставке CTIA Wireless 2002 Motorola представила новую модель телефона стандарта TDMA - Motorola 120t. Данная модель вслед за недавно представленными V60t и C331 завершает линейку телефонов, работающих в стандарте TDMA. Motorola 120t, дизайн которого напоминает модел

Nokia 8265 - новая модель стандарта TDMA Nokia представила новую модель мобильного телефона стандарта TDMA - Nokia 8265. Эта модель является прямой наследницей популярной модели 8260, однако довольно сильно отличается от своей предшественницы новым, и, по утверждению компании, еще более стильны

Nokia представила мобильный телефон, работающий в стандартах TDMA и GSM Компания Nokia представила телефон модели 6340, работающий как в стандарте GSM (1900 Mгц), так и в принятом на территории США стандарте TDMA (800/1900Mгц). Таким образом, пользователи получают возможность для роуминга в сетях GSM и TDMA. Новая модель поддерживает протокол беспроводного доступа в интернет WAP 1.2.1, позво

Samsung Electronics намерена войти в тройку ведущих производителей мобильных телефонов за счет продвижения аппаратов стандарта TDMA ания агрессивно продвигается на мировые рынки по всем трем стандартам мобильной связи э GSM, CDMA и TDMA, стремясь войти в тройку ведущих производителей мобильных телефонов. Овладев полным цикл

Nokia представила новые модели телефонов серии Nokia 3300 для американского рынка Global Wireless 2001 две новые модели мобильных телефонов серии Nokia 3300, действующих в стандарте TDMA. Модель 3360 может работать в трех режимах (TDMA 800/1900/AMPS), а модель 3320 -

Ericsson представила технологию GSM 800 для операторов TDMA Корпорация Ericsson анонсировала технологию GSM/GPRS/EDGE для диапазона частот 800 МГц. Решение предназначено для операторов TDMA (AMPS), планирующих плавный переход к предоставлению услуг мобильной связи третьего поколения. Ericsson планирует начать поставки оборудования GSM-800 уже во второй половине 2001 года. Пре

АО "Вымпелком" представило новую систему охраны автомобилей и помещений АСС, работающую в стандартах TDMA или GSM ревогу. Информация о произошедшем событии передаётся в виде короткого сообщения на мобильный телефон владельца и может быть продублирована виде звуковых сигналов. Аппарат содержит радиоблок стандарта TDMA или GSM, имеет герметичный корпус и автономный источник питания. Получив оповещение, владелец автомобиля может выбрать на телефоне код от 1 до 6, который соответствует одному из предопреде

Ericsson и Telcel подписали соглашение по развертыванию сетей 3G-технологии TDMA-EDGE в Мексике развертывание сетей связи третьего поколения в Мексике. Telcel планирует использовать 3G-технологию TDMA-EDGE, основанную на IP-протоколе, для предоставления абонентам услуг высококачественной

Ericsson поставит систему цифровой мобильной связи TDMA для "Татинком-Т" а поставку оборудования и установку в Республике Татарстан системы цифровой сотовой связи стандарта TDMA IS-136 и объявили о начале долгосрочного сотрудничества. Согласно контракту, компания Эр

Ericsson получила контракт стоимостью $35 млн на расширение сети мобильной связи стандарта TDMA в Украине Ericsson подписала соглашение с компанией Digital Cellular Communications (DCC) по расширению существующей украинской сети мобильной связи стандарта TDMA (IS-136). Стоимость контракта составляет $35 млн. Это самый крупный контракт Ericsson с украинскими фирмами и первый этап дальнейшего расширения сети компании DCC по всей территории страны

Nortel заключила договор на $600 млн. с AT&T на поставку оборудования, работающего в стандарте TDMA лючила трехлетний договор с фирмой AT&T, стоимость которого достигает $600 млн. По условиям договора Nortel Networks должен будет поставить оборудование для беспроводной связи, работающее в стандарте TDMA. Это будет сделано с целью расширить и повысить производительность сети AT&T Wireless. Nortel также планирует сыграть не последнюю роль в преобразовании этой сети в сеть третьего поколения

Ericsson получает контракт стоимостью $200 млн на модернизацию TDMA сети фирмы Movilnet Ericsson получил контракт от венесуэльского оператора сотовой связи, фирмы Movilnet, оцениваемый в $200 млн. По условиям договора Ericsson должен будет модернизировать TDMA сеть мобильной телефонной связи, чтобы через нее можно было пустить мультимедийные службы. Тем самым Movilnet станет одним из первых южноамериканских операторов мобильной связи, начавших и