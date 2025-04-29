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Мельников Сергей



29.04.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» провел тестирование единой образовательной платформы для обучения сотрудников компаний Группы «Газпром межрегионгаз» 1
28.08.2024 «Электротехника Инжиниринг» и «Консист Констракшн» развивают сотрудничество в области автоматизации 1
30.10.2019 Райффайзенбанк поддержал российских студентов на Moscow Programming Сontest 1
04.07.2016 «Завод Продмаш» автоматизировал обработку входящих заказов на базе «1С:ERP Управления предприятием 2» 1
18.06.2012 «Этерон» запустила новую систему онлайн-учета «Большая Птица» 1
16.09.2008 Virtual Earth начинает масштабный географический проект в России 1
24.12.2007 Сергей Мельников: Точность распознавания речи доходит до 90% 1
29.10.2007 Specom 2007: распознавание речи работает на силовиков 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Мельников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 2
8418 1
Microsoft Corporation 24799 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 832 1
Google LLC 11919 1
Цифра ГК 2462 1
Этерон - Eteron 1 1
Электротехника Инжиниринг 1 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 157 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 23 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Геокосмос 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1808 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6055 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 459 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31596 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20372 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67424 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4083 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 874 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1045 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8273 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6816 1
Умные платформы 1737 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9850 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5507 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1142 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 782 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24833 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4481 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11657 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4105 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12282 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6934 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30368 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28665 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52276 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11370 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4666 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14067 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3236 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7488 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8254 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16311 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3490 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1231 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1300 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2958 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 386 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 294 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 543 1
Часы - Watch 955 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 163 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5889 1
Apple iOS 7930 1
Google Android 14203 1
Microsoft Office Excel 1217 1
1С:ERP Управление предприятием 590 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2788 1
Microsoft Virtual Earth 45 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 260 1
Этерон - Большая Птица - система онлайн-учета для бизнеса 2 1
Microsoft MapPoint - Vexcel, Vicinity Corporation, GeoTango 12 1
Мякишева Марина 84 2
Полковникова Ольга 1 1
Путин Владимир 3230 1
Андреев Михаил 4 1
Вихерт Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147912 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43958 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17740 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52481 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 393 1
Европа 21890 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2802 1
Испания - Королевство 3733 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 372 1
Америка - Американский регион 2171 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 1
Земля - планета Солнечной системы 10448 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2911 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Азия - Азиатский регион 5600 1
Россия - ПФО - Самарская область 1364 1
Казахстан - Республика 5619 1
США - Джорджия 327 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11089 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19069 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29886 2
Английский язык 6723 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52259 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6076 2
Образование в России 2273 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13982 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24630 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5046 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4954 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5948 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48952 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5920 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 739 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6142 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1604 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8707 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 121 1
Увлечения и хобби - Hobbies 370 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5062 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6000 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1473 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5730 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1415 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 332 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2494 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2796 1
Информатика - computer science - informatique 1084 1
Металлы - Золото - Gold 1152 1
Экзамены 440 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3554 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 360 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 985 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 853 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1626 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5635 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 13 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 38 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 978 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1130 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 388 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 41 1
РАН - Российская академия наук 1920 1
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