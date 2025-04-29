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«Газпром межрегионгаз инжиниринг» провел тестирование единой образовательной платформы для обучения сотрудников компаний Группы «Газпром межрегионгаз»

Научно-образовательный центр (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» завершил тестирование единой платформы для дистанционного обучения специалистов группы «Газпром межрегионгаз». Ее цель - объединить учебные программы и курсы по всем направлениям деятельности региональных компаний по реализации газа (РГК) и газораспределительных организаций (ГРО). Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Платформа разработана во взаимодействии с управлением по персоналу «Газпром межрегионгаз» и с учетом направлений развития образовательной деятельности в Группе компаний. Доступ к контенту из любой точки страны позволит вести профессиональную подготовку там, где нет собственных учебных центров. Кроме того, на базе платформы компании смогут создавать собственные образовательные продукты.

В пилотном режиме были подключены 10 ГРО в разных регионах. Специалисты НОЦ протестировали функциональные возможности продукта на всех уровнях доступа, проверили работоспособность инструментария и получили обратную связь. В ближайшее время планируется открыть доступ для всех компаний группы «Газпром межрегионгаз».

Цифровая платформа автоматизирует процесс обучения, делает его максимально удобным. В личном кабинете пользователь видит курсы, которые ему назначены или запланированы, может составлять индивидуальный график, отслеживать прогресс, проходить тестирование. Платформа позволяет загружать разные виды материалов: тестовые документы, графические схемы, презентации, видеоуроки. Предусмотрен чат для связи с преподавателем, продумана система лояльности – виртуальные монеты и очки опыта для самых активных слушателей. После успешного завершения курса формируется электронный сертификат. Таким образом, на площадке реализован единый цикл – от планирования обучения до выдачи подтверждающих документов.

Образовательная платформа отвечает всем требованиям информационной безопасности. Продукт адаптирован для стационарных компьютеров и мобильных устройств. Разработано отдельное приложение для запуска с рабочего стола.

«Наш Научно-образовательный центр имеет огромный опыт обучения разных категорий слушателей, глубоко погружен в специфику газовой отрасли. Именно эти знания позволили создать полезный и удобный для пользователей продукт. Платформа обладает большим потенциалом и способна стать основой для образовательной экосистемы Группы «Газпром межрегионгаз», а в перспективе и сторонних компаний. Функционал позволяет сформировать обширную базу знаний, создать хранилище нормативной документации, уникальных проектов, инновационных идей и всего, чем коллеги могли бы обмениваться между собой для профессионального саморазвития», – сказал начальник Научно-образовательного центра «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Сергей Мельников.

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