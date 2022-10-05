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США Нью-Йорк Уолл-стрит Wall Street

СОБЫТИЯ


05.10.2022 «Самому загадочному миллиардеру Уолл-Стрит» разрешили закрыть долг по акциям «Яндекса»

ров было необходимо закрыть шорт-позиции. Такие позиции открываются, когда инвестор играет на понижение курса акций компании. Ученый и миллиардер Дэвид Шоу, которого называли «самая загадочная фигура Уолл-стрит» Инвестор берет в долг акции данной компании, продает их, затем покупает аналогичный пакет акций и возвращает его кредитору. Если к этому моменту курс акций упал, то инвестор оказыва
18.05.2017 Эксперт предрек захват Уолл-стрит искусственным интеллектом

ое проклятие Венчурный капиталист, бывший глава китайских подразделений Microsoft и Google Кай Фу Ли (Kai-Fu Lee) уверен, что первым сегментом, полностью поглощенным искусственным интеллектом, станет Уолл-стрит. В интервью Quarzон заявил, что именно банковский сектор находится под угрозой «порабощения». В зоне риска замены искусственным интеллектом находятся финансовые менеджеры и аналитики
11.10.2016 Хакер, совершивший крупнейшую атаку на Уолл-стрит, арестован в Москве

Хакера ждут на родине Гражданин США Джошуа Аарон (Joshua Aaron), подозреваемый в крупнейшей в истории хакерской атаке на Уолл-стрит, готовится к депортации на родину из России, где он был задержан и находится под стражей. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Аарона задержали еще в мае текущ
05.03.2007 Американское правительство "прижало" 14 инсайдеров с Уолл-стрит

млн, осуществив несколько тысяч биржевых сделок, используя информацию, украденную из UBS Securities и Morgan Stanley, сообщает британское издание HedgeWeek. По заявлению прокурора, 8 профессионалов с Уолл-стрит приняли участие в двух взаимосвязанных случаях инсайдерской торговли. Среди них директор по исследованиям UBS и адвокат из Morgan Stanley, два брокера-дилера и фирма для дневной торг
10.02.2005 Уолл-Стрит: "золотые времена" EBay закончились

Аналитики с Уолл-Стрит считают, что бурный рост бизнеса онлайнового аукциона EBay закончился или подходит к концу. Чистый доход EBay в 2004 году превысил в 900 раз показатель 1997 года. С момента первичног
27.11.2002 Дутые рейтинги дот-комов обойдутся компаниям с Уолл-стрит в миллиард долларов

Несколько компаний с Уолл-стрит могут быть оштрафованы в общем на $1 млрд. за обман инвесторов во время интернет-бума. Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Credit Suisse First Boston на прошедших выходных вел
14.06.2002 Adobe превосходит прогнозы аналитиков с Уолл-Стрит

Разработчик компьютерных программ Adobe Systems сообщила о прибылях за второй квартал, которые снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но превысили прогнозы аналитиков с Уолл-Стрит. Компания заявила, что ожидает рост прибыли в годовом исчислении во второй половине 2002 года, хотя продажи в текущем квартале будут ниже, чем ожидалось. "В целом, на наши результаты
15.03.2002 Adobe: финансовые результаты за первый квартал 2002 года превзошли прогнозы Уолл-Стрит

Компания Adobe Systems, известная как производитель ПО для издательских систем, сообщила, что финансовые результаты за первый квартал 2002 года, окончившийся 1 марта, превзошли прогнозы Уолл-Стрит и в текущей четверти финансового года компания рассчитывает на некоторый спад в соответствии с высказанными ранее предположениями. За три месяца предыдущего квартала Adobe получила ч
25.01.2002 EMC обнадежила Уолл-Стрит

меры по сокращению расходов помогли компании сэкономить в 4-м квартале $157 млн. Прогнозируемое аналитиками EMC 5-процентное квартальное падение дохода до $1,44 млрд. несколько оптимистичнее прогноза Уолл-Стрит, по которому эта оценка составляет на данный момент $1,26 млрд. По словам представителей EMC, оздоровление экономического климата в последние 3 месяца заметно по 45-процентному росту
18.01.2002 NASDAQ: Уолл-Стрит зализывает раны

е финансовая корпорация Citigroup объявили о подтверждении прогнозов на следующие кварталы. Аналитик Дэвид Соуэрби (David Sowerby), вице-президент Loomis Sales, связывает эти довольно неожиданные для Уолл-Стрит результаты с "тем, что ФРС сделала для нас", т.е. с многократным понижением учетной ставки. На рост Nasdaq и акций технологических компаний значительное позитивное влияние было оказа
18.01.2002 NASDAQ: Уолл-Стрит зализывает раны

е финансовая корпорация Citigroup объявили о подтверждении прогнозов на следующие кварталы. Аналитик Дэвид Соуэрби (David Sowerby), вице-президент Loomis Sales, связывает эти довольно неожиданные для Уолл-Стрит результаты с "тем, что ФРС сделала для нас", т.е. с многократным понижением учетной ставки. На рост Nasdaq и акций технологических компаний значительное позитивное влияние было оказа
17.12.2001 Уолл-Стрит пережила неделю потерь

льшой озабоченности у инвесторов, которых гораздо больше волнуют перспективы дальнейшего развития американской экономики. Определенное оживление торгов ближе к закрытию, обеспечившее итоговый рост на Уолл-Стрит, было вызвано сообщениями из Афганистана о возможном обнаружении и скором захвате Усамы бен Ладена, блокированного в районе Тора-Бора. Хотя надежды на захват бен Ладена не подтвердил
17.12.2001 Уолл-Стрит пережила неделю потерь

льшой озабоченности у инвесторов, которых гораздо больше волнуют перспективы дальнейшего развития американской экономики. Определенное оживление торгов ближе к закрытию, обеспечившее итоговый рост на Уолл-Стрит, было вызвано сообщениями из Афганистана о возможном обнаружении и скором захвате Усамы бен Ладена, блокированного в районе Тора-Бора. Хотя надежды на захват бен Ладена не подтвердил
29.01.2001 Уолл-Стрит предстоит бурная неделя

Coca-Cola, Philip Morris и Procter & Gamble. И, наконец, на следующей неделе будут объявлены несколько ключевых экономических показателей, таких как рост ВВП и уровень безработицы в США. Так что, на Уолл-Стрит предстоит бурная неделя, с возможными резкими скачками котировок и индексов. По мнению ведущего рыночного аналитика Weatherly Securities Барри Хаймена (Barry Hyman), рынок все еще ос

Публикаций - 410, упоминаний - 410

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 99
Intel Corporation 12811 94
Cisco Systems 5372 74
Oracle Corporation 7074 55
IBM - International Business Machines Corp 9699 52
Yahoo! 3726 51
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 50
Amazon Inc - Amazon.com 3277 45
Dell Technologies - Dell Computer 2219 45
Apple Inc 13154 44
Dell EMC 5180 40
AMD - Advanced Micro Devices 4641 39
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 38
HP - Hewlett-Packard 3662 38
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 33
Lenovo Motorola 3566 30
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 26
JDSU - JDS Uniphase 219 26
Verizon - WorldCom 501 24
AT&T Inc 1725 23
TI - Texas Instruments Incorporated 848 23
Applied Materials 305 21
Google LLC 12688 19
Nvidia Corp 4002 19
Adobe Systems 1597 18
AOL Inc - America Online 1883 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
HP Inc. 5883 16
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 16
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 16
HPE - Juniper Networks 460 16
Новые облачные технологии (НОТ) 485 15
Lam Research - Novellus Systems 113 13
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 13
Ciena 221 12
PMC-Sierra 82 11
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 11
Qualcomm Technologies 1974 11
Red Hat 1378 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 170
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 140
eBay Inc 1640 38
Merrill Lynch 454 31
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 31
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 24
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 20
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 16
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 13
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 12
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 12
Walt Disney Company 647 12
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 11
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 9
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 8
Prudential Securities 68 8
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 7
Enron - Enrongate 122 7
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 7
Walmart - Wal-Mart Stores 405 7
Ford 434 7
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 6
Charles Schwab 89 6
Thomas Weisel Partners 44 6
Expedia - Travelocity 60 6
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 6
McDonald’s - Макдоналдс 220 6
Boeing 1031 6
American Express - Amex 338 6
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 5
Prudential Financial 52 5
State Street Global Advisors 36 5
Seaport Securities 22 5
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 5
Tesla Motors 461 5
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 5
Expedia Group 136 5
DuPont - Дюпон 101 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 63
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 22
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 19
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 16
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 7
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 6
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 20
Ассоциация менеджеров 107 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Демократическая политическая партия США 122 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 86
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 85
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 51
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 36
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 29
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 19
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 11
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 11
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 11
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 9
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 8
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 7
Microsoft Windows 2000 8678 24
Linux OS 11533 14
Oracle PeopleSoft 426 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 11
SAP Ariba 309 11
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Microsoft Windows 16882 7
Apple iPod 1553 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 4
Intel Pentium III 782 4
Apple Power Mac 123 4
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 4
FreePik 1841 4
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 4
Apple iOS 8583 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Apple iPhone 6 4861 4
Adobe Photoshop 804 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 3
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 3
Nvidia Blackwell 56 3
Apple iPad 4011 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Baidu 302 3
Apple iMac - Серия моноблоков 468 3
Microsoft Windows 95 429 3
SAP Sybase 292 2
Bush George - Буш Джордж 336 16
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 12
Hyman Barry - Хайман Барри 40 12
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 11
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 9
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 8
Hogan Art - Хоган Арт 47 7
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 7
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 7
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 7
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 6
Carty Michael - Карти Майкл 20 6
Gunnar Joseph 23 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 5
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 5
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 5
Goldman Al - Голдман Ол 14 5
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 5
Heekin Tim - Хикин Тим 21 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 5
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 5
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 4
Chambers John - Чемберс Джон 123 4
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Bezos Jeff - Безос Джефф 177 4
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Dorsey Jack - Дорси Джек 38 3
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 3
Semel Terry - Семел Терри 43 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 223
Россия - РФ - Российская федерация 166167 32
Европа 24964 31
США - Нью-Йорк 3180 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Япония 13807 14
США - Калифорния 4829 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Ирак - Республика 709 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 11
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 11
Южная Корея - Республика 7052 10
Америка - Американский регион 2206 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Ближний Восток 3154 9
Швеция - Королевство 3782 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Индия - Bharat 5869 7
Китай - Тайвань 4245 7
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США - Иллинойс - Чикаго 440 7
Канада 5081 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Франция - Французская Республика 8177 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Нидерланды 3746 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Аргентина - Аргентинская Республика 615 4
США - Массачусетс 517 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Америка Южная 884 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 151
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 144
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 140
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 87
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 68
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 36
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 29
ISDEX интернет-индекс 250 27
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 22
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 20
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 20
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 19
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 18
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 17
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 14
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 13
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 13
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 11
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 8
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 7
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 7
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 130
CNET Networks - CNET News 1643 81
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 52
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 37
Dow Jones - MarketWatch 334 27
AP - Associated Press 2007 18
Bloomberg 1627 14
FT - Financial Times 1296 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 10
NYT - The New York Times 1100 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 9
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Times 661 6
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
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Nikkei Communications 21 2
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The Verge - Издание 619 2
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The Information 83 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
San Francisco Chronicle 34 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
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Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Internet Stock Report 994 130
S&P 500 565 79
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 51
Thomson Financial - Thomson First Call 386 45
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 13
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 11
IDC - International Data Corporation 4975 10
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Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
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Creative Strategies 17 1
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
Enderle Group 17 1
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TrendForce 187 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
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UTHSC - University of Tennessee Health Science Center - Научный центр здравоохранения Университета Теннесси 2 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
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День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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