«Самому загадочному миллиардеру Уолл-Стрит» разрешили закрыть долг по акциям «Яндекса» ров было необходимо закрыть шорт-позиции. Такие позиции открываются, когда инвестор играет на понижение курса акций компании. Ученый и миллиардер Дэвид Шоу, которого называли «самая загадочная фигура Уолл-стрит» Инвестор берет в долг акции данной компании, продает их, затем покупает аналогичный пакет акций и возвращает его кредитору. Если к этому моменту курс акций упал, то инвестор оказыва

Эксперт предрек захват Уолл-стрит искусственным интеллектом ое проклятие Венчурный капиталист, бывший глава китайских подразделений Microsoft и Google Кай Фу Ли (Kai-Fu Lee) уверен, что первым сегментом, полностью поглощенным искусственным интеллектом, станет Уолл-стрит. В интервью Quarzон заявил, что именно банковский сектор находится под угрозой «порабощения». В зоне риска замены искусственным интеллектом находятся финансовые менеджеры и аналитики

Хакер, совершивший крупнейшую атаку на Уолл-стрит, арестован в Москве Хакера ждут на родине Гражданин США Джошуа Аарон (Joshua Aaron), подозреваемый в крупнейшей в истории хакерской атаке на Уолл-стрит, готовится к депортации на родину из России, где он был задержан и находится под стражей. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Аарона задержали еще в мае текущ

Американское правительство "прижало" 14 инсайдеров с Уолл-стрит млн, осуществив несколько тысяч биржевых сделок, используя информацию, украденную из UBS Securities и Morgan Stanley, сообщает британское издание HedgeWeek. По заявлению прокурора, 8 профессионалов с Уолл-стрит приняли участие в двух взаимосвязанных случаях инсайдерской торговли. Среди них директор по исследованиям UBS и адвокат из Morgan Stanley, два брокера-дилера и фирма для дневной торг

Уолл-Стрит: "золотые времена" EBay закончились Аналитики с Уолл-Стрит считают, что бурный рост бизнеса онлайнового аукциона EBay закончился или подходит к концу. Чистый доход EBay в 2004 году превысил в 900 раз показатель 1997 года. С момента первичног

Дутые рейтинги дот-комов обойдутся компаниям с Уолл-стрит в миллиард долларов Несколько компаний с Уолл-стрит могут быть оштрафованы в общем на $1 млрд. за обман инвесторов во время интернет-бума. Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Credit Suisse First Boston на прошедших выходных вел

Adobe превосходит прогнозы аналитиков с Уолл-Стрит Разработчик компьютерных программ Adobe Systems сообщила о прибылях за второй квартал, которые снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но превысили прогнозы аналитиков с Уолл-Стрит. Компания заявила, что ожидает рост прибыли в годовом исчислении во второй половине 2002 года, хотя продажи в текущем квартале будут ниже, чем ожидалось. "В целом, на наши результаты

Adobe: финансовые результаты за первый квартал 2002 года превзошли прогнозы Уолл-Стрит Компания Adobe Systems, известная как производитель ПО для издательских систем, сообщила, что финансовые результаты за первый квартал 2002 года, окончившийся 1 марта, превзошли прогнозы Уолл-Стрит и в текущей четверти финансового года компания рассчитывает на некоторый спад в соответствии с высказанными ранее предположениями. За три месяца предыдущего квартала Adobe получила ч

EMC обнадежила Уолл-Стрит меры по сокращению расходов помогли компании сэкономить в 4-м квартале $157 млн. Прогнозируемое аналитиками EMC 5-процентное квартальное падение дохода до $1,44 млрд. несколько оптимистичнее прогноза Уолл-Стрит, по которому эта оценка составляет на данный момент $1,26 млрд. По словам представителей EMC, оздоровление экономического климата в последние 3 месяца заметно по 45-процентному росту

NASDAQ: Уолл-Стрит зализывает раны е финансовая корпорация Citigroup объявили о подтверждении прогнозов на следующие кварталы. Аналитик Дэвид Соуэрби (David Sowerby), вице-президент Loomis Sales, связывает эти довольно неожиданные для Уолл-Стрит результаты с "тем, что ФРС сделала для нас", т.е. с многократным понижением учетной ставки. На рост Nasdaq и акций технологических компаний значительное позитивное влияние было оказа

NASDAQ: Уолл-Стрит зализывает раны е финансовая корпорация Citigroup объявили о подтверждении прогнозов на следующие кварталы. Аналитик Дэвид Соуэрби (David Sowerby), вице-президент Loomis Sales, связывает эти довольно неожиданные для Уолл-Стрит результаты с "тем, что ФРС сделала для нас", т.е. с многократным понижением учетной ставки. На рост Nasdaq и акций технологических компаний значительное позитивное влияние было оказа

Уолл-Стрит пережила неделю потерь льшой озабоченности у инвесторов, которых гораздо больше волнуют перспективы дальнейшего развития американской экономики. Определенное оживление торгов ближе к закрытию, обеспечившее итоговый рост на Уолл-Стрит, было вызвано сообщениями из Афганистана о возможном обнаружении и скором захвате Усамы бен Ладена, блокированного в районе Тора-Бора. Хотя надежды на захват бен Ладена не подтвердил

Уолл-Стрит пережила неделю потерь льшой озабоченности у инвесторов, которых гораздо больше волнуют перспективы дальнейшего развития американской экономики. Определенное оживление торгов ближе к закрытию, обеспечившее итоговый рост на Уолл-Стрит, было вызвано сообщениями из Афганистана о возможном обнаружении и скором захвате Усамы бен Ладена, блокированного в районе Тора-Бора. Хотя надежды на захват бен Ладена не подтвердил