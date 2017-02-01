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U.S. FFIEC Federal Financial Institution Examination Council Federal Reserve Board of Governors, FRB Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC National Credit Union Administration, NCUA Office of the Comptroller of the Currency, OCC

U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC
  • Федеральный совет по надзору за финансовыми учреждениями
  • Федеральная резервная система США, ФРС
  • Consumer Financial Protection Bureau, CFPB

СОБЫТИЯ


01.02.2017 Чиновник добывал биткоины на сервере Федерального резерва США

Добыча биткоинов в Федеральном резервеСотрудник Федерального резерва США, имеющего монополию на выпуск доллара, был оштрафован за использование рабочего сервера для добычи биткоинов. Николас Бертоум (Nicholas Berthaume), который работал анал
17.04.2008 ФРС России заказывает модернизацию ПО ведения госреестров

Федеральная регистрационная служба (ФРС России) объявила открытый конкурс на сопровождение и модернизацию программного обеспечения ведения государственных реестров. На конкурс представлено три лота. Лот №1 предполагает сопровожде
26.01.2007 ФРС по Кемеровской области купит ИТ-технику

На днях управление федеральной регистрационной службы (ФРС) по Кемеровской области объявило открытый конкурс по выбору поставщика различной ИТ-техники. Всего будет разыграно четыре лота. Лот №1 потребует поставки компьютерной техники (100 ед.) обще
22.01.2007 ФРС СПб и Ленинградской области требуются ИТ-услуги

КонсультантПлюс» осуществляется специалистами исполнителя. Причем обновления могут также передаваться в виде файлов на магнитном носителе либо по электронной почте. Прием заявок на участие в конкурсе ФРС завершает 21 февраля, их рассмотреть планирует 28 февраля. В тот же день заказчик подведет итоги торгов и объявит победителя.
15.01.2007 ФРС по Москве проводит ряд ИТ- конкурсов

Федеральная регистрационная служба (ФРС) по Москве объявила ряд открытых конкурсов. В первом случае конкурс разыгрывает право на поставку услуг связи. В частности, потребуется организовать услуги связи на объектах заказчика, а та
12.01.2007 ФРС Свердловской области купит картриджи и тонеры

Управление федеральной регистрационной службы (ФРС) по Свердловской области продолжает открытый конкурс №35 по выбору ИТ-поставщика. В частности, победителю конкурса предстоит выполнить в г. Екатеринбург поставку картриджей и тонеров для пр
28.12.2006 ФРС Свердловской области купит картриджи и тонеры для принтеров

Федеральная регистрационная служба (ФРС) по Свердловской области продолжает открытый конкурс № 35 на поставку картриджей и тонеров для принтеров и копиров, предоставление услуг по ремонту, восстановлению и заправке картриджей. В 
25.12.2006 Управления ФРС Амурской области закупают оргтехнику

Управления Федеральной регистрационной службы (ФРС) по Амурской области объявили открытый конкурс № 4 по выбору ИТ-поставщика. На нужды управлений ФРС по Амурской области, в частности, потребовалась организационная техника. На закупк
11.12.2006 ФРС Свердловской области понадобились услуги связи

Главное управление Федеральной регистрационной службы (ФРС) по Свердловской области объявляет открытый конкурс № 33 по выбору поставщика услуг связи. На затраты по контракту, финансируемому Федеральным бюджетом, выделяется до 7 млн 541 тыс 616 руб.
28.07.2006 ФОРС автоматизировал Главное управление ФРС по МО

промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы Государственных информационных реестров (АИС ГИР) в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области (ГУ ФРС по МО). Право на выполнение данных работ ФОРС получил по результатам открытого конкурса, состоявшегося в конце прошлого года. Внедрение было выполнено за 7 месяцев. Стоимость контракта сост
31.07.2003 Отчет ФРС не впечатлил рынок

Опубликованный в первой половине дня отчет ФРС под названием «бежевая книга» (beige book) носил в целом позитивный характер, однако не настолько, чтобы произвести серьезное впечатление на инвесторов. Зато участники торгов не оставили бе
26.06.2003 ФРС разочаровала инвесторов

Решение ФРС о снижении ставки на 25 пунктов (0,25%) не сопровождалось ясными позитивными комментариями о состоянии американской экономики. Кроме того, участники торгов предпочли негативно отреагировать
24.06.2003 Рынок ждет решения ФРС

ъем торгов 1,35 млрд. акций 1,69 млрд. акций Растущие акции к падающим 8 к 24 7 к 24 Вполне вероятно, что продажа акций продолжится и в первой половине торгов вторника, 24 июня, до открытия заседания ФРС. Большинство экспертов прогнозирует умеренное снижение учетной ставки (и, соответственно, ставки по федеральным фондам) на 25 пунктов (0,25%). По мнению аналитиков, это снижение уже включен
04.11.2002 NASDAQ вырос накануне выборов в Конгресс и решения ФРС по учетной ставке

ь хорошим знаком. Всего по итогам недели NASDAQ прибавил 2,2%, Dow вырос на 0,8%, а S&P 500 поднялся всего на 0,3%. Основное внимание участников торгов на следующей неделе будет направлено на решение ФРС относительно учетной ставки, а также на предстоящие выборы в Конгресс США. Так, по мнению аналитиков, очередное снижение учетной ставки (на 0,25%-0,50% по различным прогнозам) с нынешнего у
04.11.2002 NASDAQ вырос накануне выборов в Конгресс и решения ФРС по учетной ставке

Торги в пятницу, первый день ноября, завершились солидным ростом фондовых индексов, вызванным тем, что участники торгов предпочли позитивные ожидания относительно понижения учетной ставки ФРС и исхода предстоящих выборов в Конгресс негативным новостям о состоянии американской экономики. Этот оптимизм обеспечил также рост индексов по итогам завершившийся недели - за прошедшие пят
14.08.2002 NASDAQ: ФРС разочаровала рынок

й из возможных сценариев - ставка не снижена, но в то же время сделано заявление о слабости экономики", - отмечает Тим Смоллс (Tim Smalls), аналитик SG Cowen. И хотя особым сюрпризом подобное решение ФРС ни для кого не стало, все же разочаровывающей реакции рынка на него избежать не удалось. Падение началось после оглашения решения ФРС, до которого котировки держались в плюсе, и прод
14.08.2002 NASDAQ снизился после сохранения учетной ставки ФРС на прежнем уровне

Котировки значительно упали в ходе торгов вторника, 13 августа. Это произошло после того, как ФРС оставила учетную ставку без изменений, хотя и признала, что существуют значительные риски дальнейшего ухудшения экономической ситуации, что повышает вероятность снижения ставки уже в ближай
12.08.2002 За неделю NASDAQ отыграл 4,7%

пали, но уже во вторник на рынкеначалось коррекционное "ралли", вызванное хорошими квартальными показателями Cisco Systems и ожиданиями рынка относительно предстоящего резкого снижения учетной ставки ФРС. "Ралли" продлились до четверга, и только в пятницу NASDAQ начал падать на понижении прогнозов по продажам и прибылям Emulex, в то время как Dow и S&P 500 продемонстрировали скромный рост.

20.03.2002 NASDAQ: скромный рост после нейтрального решения ФРС

Ведущие фондовые индексы незначительно выросли на торгах во вторник, 19 марта, после решения ФРС оставить учетную ставку без изменений, а также информации о том, что, по предварительным данным, акционеры Hewlett-Packard одобрили слияние с Compaq. Акции закончили день в плюсе, но не на

20.03.2002 NASDAQ: скромный рост после нейтрального решения ФРС

Акции закончили день в плюсе, но не на максимальных значениях, так как к концу дня на рынке наблюдалось снижение котировок. Объем торгов оставался незначительным, и как решение ФРС, так и предварительные данные о позитивном голосовании по слиянию в Hewlett-Packard, были в значительной мере ожидаемы рынком и не вызвали значительной реакции трейдеров и инвесторов. "Все

19.03.2002 NASDAQ: затишье в преддверии заседания ФРС и голосования по слиянию HР/Compaq

ния по слиянию компьютерных гигантов прогнозировать непросто, то вполне можно быть уверенным в том, что значение учетной ставки на заседании 19 февраля изменено не будет. А вот комментарии со стороны ФРС и ее председателя относительно дальнейших действий, а также по поводу перспектив американской экономики со вниманием ожидаются участниками торгов. «Все ожидают, что предпримет или не предпр
19.03.2002 NASDAQ: рынок ожидает заседание ФРС и голосование по слиянию HP и Compaq

тельно по итогам торгов понедельника, 18 марта, поскольку инвесторы и трейдеры предпочли снизить активность в преддверии потенциально богатого на события вторника, когда состоится очередное заседание ФРС, а также голосование по слиянию компаний Hewlett-Packard и Compaq. Оба эти события могут оказать значительное влияние на динамику котировок на торгах 19 марта. И если исход голосования по с
14.01.2002 Глава ФРС обвалил американский фондовый рынок

Понижательные настроения на рынке доминировали в течение всей торговой сессии. Они были заданы комментарием главы ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan), в котором отмечалось, что, хотя в экономике США наблюдаются некоторые признаки улучшения ситуации, в краткосрочной перспективе существуют "значительные рис
14.01.2002 Глава ФРС обвалил американский фондовый рынок

Ведущие фондовые индексы снизились по итогам торгов пятницы, 11 января, под влиянием негативных комментариев главы ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan) относительно ближайших перспектив экономики США и снижения индекса цен производителей в декабре на 0,7%. Таким образом, Dow падал пять дней подряд, опустивш
06.11.2001 NASDAQ растет в ожидании 10-го в этом году снижения учетной ставки

Повышательные тенденции в ходе всего торгового дня, особенно ярко проявившиеся в техсекторе, были обусловлены всеобщим ожиданием очередного понижения учетной ставки ФРС. Подавляющее большинство участников рынка и аналитиков считают понижение ставки на 0,25% почти свершившимся фактом, а многие полагают, что ставка будет понижена на 0,50%. Даже при реализаци
06.11.2001 NASDAQ растет в ожидании 10-го в этом году снижения учетной ставки

ксимума. "Ралли" в техсекторе было вызвано ожиданиями участников рынка относительно вероятного понижения учетной ставки (уже десятого в этом году), решение по которому может быть принято на заседании ФРС 6 ноября. Инвесторы проигнорировали негативные экономические новости о снижении индекса NAPM, а акции Cisco выросли по итогам дня, несмотря на пессимистические прогнозы экспертов (кстати, н
03.10.2001 NASDAQ: учетная ставка понижена до уровня 60-х годов

На торгах во вторник на рынке произошло небольшое "ралли" после объявления решения ФРС о втором после атак террористов 11 сентября снижении учетной ставки. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС понизил ставку по федеральным фондам на 50 пунктов с 3,0% до 2,5%, что
03.10.2001 NASDAQ: учетная ставка понижена до уровня 60-х годов

Во вторник, 2 октября, на очередное, уже девятое по счету в этом году, снижение учетной ставки ФРС фондовый рынок отреагировал скромным ростом. Снижение ставки именно на 50 пунктов считалось событием практически решенным и не вызвало особого покупательного энтузиазма у участников рынка,

02.10.2001 NASDAQ ждет решения ФРС об учетной ставке

В ожидании очередного заседания ФРС "ралли" на рынке приостановилось. По мнению Неда Райли (Ned Riley), главного инвестиционного аналитика State Street Global Advisors, "психологически участники рынка были готовы к продолжени
02.10.2001 NASDAQ ждет решения ФРС об учетной ставке

лидеров падения. В сравнении с двумя прошедшими бурными неделями торги в этот понедельник отметились сравнительно малыми объемами. Многие участники рынка предпочли не рисковать в преддверии заседания ФРС, но котором предполагается очередное снижение учетной ставки. В ожидании очередного заседания ФРС "ралли" на рынке приостановилось. По мнению Неда Райли (Ned Riley), главного инвести
22.08.2001 NASDAQ: Гринспен советует затянуть пояса

На торгах во вторник, 21 августа, произошло значительное падение основных биржевых индексов в связи с распродажей акций, начавшейся после негативного заявления ФРС, сопровождавшего понижение учетной ставки. В результате Nasdaq опустился до своего минимума за последние четыре с половиной месяца, а Dow достиг минимального за последние шесть недель значе
22.08.2001 NASDAQ: Гринспен советует затянуть пояса

ий) было снижено с 3,25% до 3%, а значение ставки по федеральным фондам (базового параметра для расчета процентов по кредитам на межбанковском рынке) было понижено с 3,75% до 3,5%. Подобное поведение ФРС было предсказуемым и ожидаемым рынком, и не оно вызвало разочарование трейдеров. Негативный эффект произвело сопровождавшее понижение заявление, в котором отмечалось, что ситуация в америка
19.07.2001 NASDAQ упал из-за квартальных отчетов компаний и заявления главы ФРС

одам на следующие кварталы. Также негативные квартальные отчеты и прогнозы представили Real Networks и Interwoven. Дополнительное давление на котировки техсектора было оказано заявлением председателя ФРС Алана Гринспена, в котором он выразил озабоченность по поводу возможного дальнейшего ухудшения ситуации и высказался в пользу дальнейшего снижения процентных ставок, если это будет необходи
19.07.2001 NASDAQ упал из-за квартальных отчетов компаний и заявления главы ФРС

котировки техсектора и ведущие фондовые индексы вновь пошли вниз на волне негативных квартальных отчетов корпораций, а также в связи с отнюдь не вдохновившим участников рынка заявлением председателя ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan). Если квартальный отчет Intel рынок встретил относительно благожелательно (компания объявила о совпадении результатов со скорректированными ранее прогнозами
28.06.2001 NASDAQ: ФРС понизила учетную ставку на 0,25%

ение о уже шестом понижении учетной ставки в этом году не вызвало энтузиазма у участников рынка, поскольку было ожидаемым. Более того, поскольку оптимисты надеялись на более весомое снижение, решение ФРС вызвало даже определенное разочарование у участников рынка. Ставка по федеральным фондам была снижена в среду с 4% до 3,75% (минимальное значение с апреля 1994 года), а учетная ставка с 3,5
28.06.2001 NASDAQ: ФРС понизила учетную ставку на 0,25%

На торгах в среду, 28 июня, широкий рынок и техсектор продемонстрировали разностороннюю направленность после того, как днем ФРС огласила решение о понижении учетной ставки на 25 пунктов (0,25%). Решение о уже шестом понижении учетной ставки в этом году не вызвало энтузиазма у участников рынка, поскольку было ожидаем
08.06.2001 Правительство США скупает дешевеющие акции

Константина Юшина, направленных клиентам компании Net Invest Securities, осуществляющим сделки на фондовом рынке США. Как уже всем известно, во вторник, 15 мая Комитет по Операциям на Открытом Рынке ФРС принял максимально благоприятное для быков решение - понизить краткосрочные ставки на 50 пунктов и сохранить тенденцию к дальнейшему понижению. Наиболее ожидаемыми вариантами были: а) 25 пу
16.05.2001 NASDAQ: учетная ставка снижена на 0,5%

ился падением. В результате NASDAQ остался по итогам дня почти на том же уровне, что и в начале торгов. Причиной резкой смены направления на рынке стали последовавшие за понижением ставок комментарии ФРС, пробудившие в инвесторах озабоченность по поводу скорого выздоровления экономики США. По мнению многих аналитиков, 50-пунктное понижение ставки и так уже было учтено в ценах на акции, поск
16.05.2001 NASDAQ: учетная ставка снижена на 0,5%

ивность на торгах во вторник, 15 мая, как и ожидалось, была незначительной, а колебания котировок небольшими вплоть до 14:15 по времени Восточного побережья США, когда поступила информация о том, что ФРС приняла решение понизить учетную ставку на 50 пунктов (0,5%) до 3,5%, а ставку по федеральным фондам - также на 50 пунктов до 4,0%. Это уже пятое понижение ставок в этом году, и в результат
19.04.2001 NASDAQ: ФРС сделала подарок рынку

Решение о четвертом в этом году снижении учетной ставки было довольно неожиданным для рынка и привело к скачку котировок. Так, рыночный аналитик Jefferies & Co. Арт Хоган (Art Hogan) называет решение ФРС "подарком для рынка", а Дрю Мэтас (Drew Matus) из Lehman Brothers считает, что "лучший момент для этого трудно было придумать". Рынок всегда отзывался почти рекордными "ралли" на экстренные

Публикаций - 401, упоминаний - 408

U.S. FFIEC и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 184
Intel Corporation 12811 149
Microsoft Corporation 25775 126
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 97
Oracle Corporation 7074 90
IBM - International Business Machines Corp 9699 86
Amazon Inc - Amazon.com 3277 73
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 73
Dell Technologies - Dell Computer 2219 69
Yahoo! 3726 67
Verizon - WorldCom 501 62
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 58
Applied Materials 305 58
Dell EMC 5180 58
JDSU - JDS Uniphase 219 57
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 52
HP - Hewlett-Packard 3662 46
TI - Texas Instruments Incorporated 848 45
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 43
Lenovo Motorola 3566 41
Commerce One - CMRC 176 37
Apple Inc 13156 37
HPE - Juniper Networks 460 37
Ciena 221 36
AMD - Advanced Micro Devices 4641 33
AT&T Inc 1726 31
Check Point Software Technologies 829 29
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 26
Oracle Siebel Systems 519 25
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 25
Lam Research - Novellus Systems 113 24
KLA Corporation 77 23
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 22
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 22
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 22
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 20
PMC-Sierra 82 20
Qualcomm Technologies 1974 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 345
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 308
Merrill Lynch 454 66
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 54
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 53
eBay Inc 1640 51
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 45
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 43
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 38
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 32
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 30
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 27
Prudential Securities 68 26
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 23
Federated Hermes - Federated Investors 57 22
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 20
McDonald’s - Макдоналдс 220 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 15
Enron - Enrongate 122 15
DuPont - Дюпон 101 15
American Express - Amex 338 14
Robertson Stephens 52 13
Walmart - Wal-Mart Stores 405 13
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 13
The Home Depot Inc 66 12
Boeing 1031 12
Walt Disney Company 647 12
Ford 435 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Caterpillar - 93 11
International Paper 27 11
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 11
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 11
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 11
Priceline.com - online travel agency 139 10
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 10
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 10
Coca-Cola Company 261 10
Expedia Group 136 10
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 27
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 20
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 19
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 13
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 8
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 7
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
FRB USA - Federal Reserve Bank of Chicago 2 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 28
Ассоциация менеджеров 107 19
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 7
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 5
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 3
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 3
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 161
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 122
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 114
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 23
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 22
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 10
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 5
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 5
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 4
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 3
SAP Ariba 309 45
Microsoft Windows 2000 8678 23
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 22
Oracle PeopleSoft 426 21
Apple iPhone 6 4861 11
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 8
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 8
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 6
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 6
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 6
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 5
Stafory - робот Вера 377 5
SAP Sybase - AvantGo 21 3
Microsoft Windows 16882 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 2
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 2
Procter&Gamble - Gillette 38 2
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 2
Age of Kings 2 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
РБК - Informer.ru - Информер 66 2
SAP Ariba - SupplierMarket 5 2
Linux OS 11533 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
SAP Sybase 292 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 21 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
Цифровой доллар 1 1
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 18 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 85
Hogan Art - Хоган Арт 47 26
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 23
Bush George - Буш Джордж 336 23
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 20
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 17
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 13
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 12
Hyman Barry - Хайман Барри 40 12
Forelli John - Форелли Джон 25 11
Chambers John - Чемберс Джон 123 10
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 8
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Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 8
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Steinberg Bruce - Штейнберг Брюс 9 6
Sullivan William - Салливан Уильям 8 5
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 5
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 4
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 4
McCarthy Maureen - МакКарти Морин 6 4
Williams Jennifer - Уильямс Дженнифер 6 4
Sowerby David - Соуэрби Дэвид 4 4
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 4
Green Peter - Грин Питер 16 4
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 4
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 4
Blitzer David - Блитцер Дэвид 4 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 337
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 63
Россия - РФ - Российская федерация 166168 40
Европа 24964 40
Ирак - Республика 709 28
Япония 13807 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Канада 5082 16
США - Нью-Йорк 3180 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Южная Корея - Республика 7052 9
США - Калифорния 4829 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Ближний Восток 3154 8
Греция - Греческая Республика 1017 8
Швеция - Королевство 3782 7
Испания - Королевство 3840 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 6
Индия - Bharat 5870 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 5
США - Нью-Йорк штат 253 4
Сингапур - Республика 1953 4
Америка - Американский регион 2206 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Украина 7928 4
Аргентина - Аргентинская Республика 615 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Израиль 2856 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 230
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 220
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 192
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 107
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 86
ISDEX интернет-индекс 250 74
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 40
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 38
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 27
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 25
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 25
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 21
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 20
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 18
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 16
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 14
Ирак - Война в Персидском заливе 224 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 12
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 11
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
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U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 9
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 8
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 319
CNET Networks - CNET News 1643 165
Dow Jones - MarketWatch 334 77
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 66
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 18
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
Dow Jones - Barron's 26 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 5
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Bloomberg 1627 4
NYT - The New York Times 1100 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 4
Briefing 29 3
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Silicon 494 2
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New York Post 53 2
Times 661 2
FT - Financial Times 1296 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
CoinDesk 4 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 8 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
InformationWeek 241 1
Ananova 250 1
USA Today 153 1
Internet.com 110 1
РБК Daily 91 1
TheStreet 26 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
ZDnet 663 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Internet Stock Report 994 322
S&P 500 565 168
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 110
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 26
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Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
Индекс потребительского доверия 20 2
Needham & Company 36 2
Apptopia 2 1
comScore Networks 35 1
StockCharts 19 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Forrester Research 834 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 37
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Intel Developer Forum - IDF 317 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
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День смеха - 1 апреля 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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