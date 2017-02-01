U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC

Чиновник добывал биткоины на сервере Федерального резерва США Добыча биткоинов в Федеральном резервеСотрудник Федерального резерва США, имеющего монополию на выпуск доллара, был оштрафован за использование рабочего сервера для добычи биткоинов. Николас Бертоум (Nicholas Berthaume), который работал анал

ФРС России заказывает модернизацию ПО ведения госреестров Федеральная регистрационная служба (ФРС России) объявила открытый конкурс на сопровождение и модернизацию программного обеспечения ведения государственных реестров. На конкурс представлено три лота. Лот №1 предполагает сопровожде

ФРС по Кемеровской области купит ИТ-технику На днях управление федеральной регистрационной службы (ФРС) по Кемеровской области объявило открытый конкурс по выбору поставщика различной ИТ-техники. Всего будет разыграно четыре лота. Лот №1 потребует поставки компьютерной техники (100 ед.) обще

ФРС СПб и Ленинградской области требуются ИТ-услуги КонсультантПлюс» осуществляется специалистами исполнителя. Причем обновления могут также передаваться в виде файлов на магнитном носителе либо по электронной почте. Прием заявок на участие в конкурсе ФРС завершает 21 февраля, их рассмотреть планирует 28 февраля. В тот же день заказчик подведет итоги торгов и объявит победителя.

ФРС по Москве проводит ряд ИТ- конкурсов Федеральная регистрационная служба (ФРС) по Москве объявила ряд открытых конкурсов. В первом случае конкурс разыгрывает право на поставку услуг связи. В частности, потребуется организовать услуги связи на объектах заказчика, а та

ФРС Свердловской области купит картриджи и тонеры Управление федеральной регистрационной службы (ФРС) по Свердловской области продолжает открытый конкурс №35 по выбору ИТ-поставщика. В частности, победителю конкурса предстоит выполнить в г. Екатеринбург поставку картриджей и тонеров для пр

ФРС Свердловской области купит картриджи и тонеры для принтеров Федеральная регистрационная служба (ФРС) по Свердловской области продолжает открытый конкурс № 35 на поставку картриджей и тонеров для принтеров и копиров, предоставление услуг по ремонту, восстановлению и заправке картриджей. В

Управления ФРС Амурской области закупают оргтехнику Управления Федеральной регистрационной службы (ФРС) по Амурской области объявили открытый конкурс № 4 по выбору ИТ-поставщика. На нужды управлений ФРС по Амурской области, в частности, потребовалась организационная техника. На закупк

ФРС Свердловской области понадобились услуги связи Главное управление Федеральной регистрационной службы (ФРС) по Свердловской области объявляет открытый конкурс № 33 по выбору поставщика услуг связи. На затраты по контракту, финансируемому Федеральным бюджетом, выделяется до 7 млн 541 тыс 616 руб.

ФОРС автоматизировал Главное управление ФРС по МО промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы Государственных информационных реестров (АИС ГИР) в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области (ГУ ФРС по МО). Право на выполнение данных работ ФОРС получил по результатам открытого конкурса, состоявшегося в конце прошлого года. Внедрение было выполнено за 7 месяцев. Стоимость контракта сост

Отчет ФРС не впечатлил рынок Опубликованный в первой половине дня отчет ФРС под названием «бежевая книга» (beige book) носил в целом позитивный характер, однако не настолько, чтобы произвести серьезное впечатление на инвесторов. Зато участники торгов не оставили бе

ФРС разочаровала инвесторов Решение ФРС о снижении ставки на 25 пунктов (0,25%) не сопровождалось ясными позитивными комментариями о состоянии американской экономики. Кроме того, участники торгов предпочли негативно отреагировать

Рынок ждет решения ФРС ъем торгов 1,35 млрд. акций 1,69 млрд. акций Растущие акции к падающим 8 к 24 7 к 24 Вполне вероятно, что продажа акций продолжится и в первой половине торгов вторника, 24 июня, до открытия заседания ФРС. Большинство экспертов прогнозирует умеренное снижение учетной ставки (и, соответственно, ставки по федеральным фондам) на 25 пунктов (0,25%). По мнению аналитиков, это снижение уже включен

NASDAQ вырос накануне выборов в Конгресс и решения ФРС по учетной ставке ь хорошим знаком. Всего по итогам недели NASDAQ прибавил 2,2%, Dow вырос на 0,8%, а S&P 500 поднялся всего на 0,3%. Основное внимание участников торгов на следующей неделе будет направлено на решение ФРС относительно учетной ставки, а также на предстоящие выборы в Конгресс США. Так, по мнению аналитиков, очередное снижение учетной ставки (на 0,25%-0,50% по различным прогнозам) с нынешнего у

NASDAQ вырос накануне выборов в Конгресс и решения ФРС по учетной ставке Торги в пятницу, первый день ноября, завершились солидным ростом фондовых индексов, вызванным тем, что участники торгов предпочли позитивные ожидания относительно понижения учетной ставки ФРС и исхода предстоящих выборов в Конгресс негативным новостям о состоянии американской экономики. Этот оптимизм обеспечил также рост индексов по итогам завершившийся недели - за прошедшие пят

NASDAQ: ФРС разочаровала рынок й из возможных сценариев - ставка не снижена, но в то же время сделано заявление о слабости экономики", - отмечает Тим Смоллс (Tim Smalls), аналитик SG Cowen. И хотя особым сюрпризом подобное решение ФРС ни для кого не стало, все же разочаровывающей реакции рынка на него избежать не удалось. Падение началось после оглашения решения ФРС, до которого котировки держались в плюсе, и прод

NASDAQ снизился после сохранения учетной ставки ФРС на прежнем уровне Котировки значительно упали в ходе торгов вторника, 13 августа. Это произошло после того, как ФРС оставила учетную ставку без изменений, хотя и признала, что существуют значительные риски дальнейшего ухудшения экономической ситуации, что повышает вероятность снижения ставки уже в ближай

За неделю NASDAQ отыграл 4,7% пали, но уже во вторник на рынкеначалось коррекционное "ралли", вызванное хорошими квартальными показателями Cisco Systems и ожиданиями рынка относительно предстоящего резкого снижения учетной ставки ФРС. "Ралли" продлились до четверга, и только в пятницу NASDAQ начал падать на понижении прогнозов по продажам и прибылям Emulex, в то время как Dow и S&P 500 продемонстрировали скромный рост.

NASDAQ: скромный рост после нейтрального решения ФРС Ведущие фондовые индексы незначительно выросли на торгах во вторник, 19 марта, после решения ФРС оставить учетную ставку без изменений, а также информации о том, что, по предварительным данным, акционеры Hewlett-Packard одобрили слияние с Compaq. Акции закончили день в плюсе, но не на

NASDAQ: скромный рост после нейтрального решения ФРС Акции закончили день в плюсе, но не на максимальных значениях, так как к концу дня на рынке наблюдалось снижение котировок. Объем торгов оставался незначительным, и как решение ФРС, так и предварительные данные о позитивном голосовании по слиянию в Hewlett-Packard, были в значительной мере ожидаемы рынком и не вызвали значительной реакции трейдеров и инвесторов. "Все

NASDAQ: затишье в преддверии заседания ФРС и голосования по слиянию HР/Compaq ния по слиянию компьютерных гигантов прогнозировать непросто, то вполне можно быть уверенным в том, что значение учетной ставки на заседании 19 февраля изменено не будет. А вот комментарии со стороны ФРС и ее председателя относительно дальнейших действий, а также по поводу перспектив американской экономики со вниманием ожидаются участниками торгов. «Все ожидают, что предпримет или не предпр

NASDAQ: рынок ожидает заседание ФРС и голосование по слиянию HP и Compaq тельно по итогам торгов понедельника, 18 марта, поскольку инвесторы и трейдеры предпочли снизить активность в преддверии потенциально богатого на события вторника, когда состоится очередное заседание ФРС, а также голосование по слиянию компаний Hewlett-Packard и Compaq. Оба эти события могут оказать значительное влияние на динамику котировок на торгах 19 марта. И если исход голосования по с

Глава ФРС обвалил американский фондовый рынок Понижательные настроения на рынке доминировали в течение всей торговой сессии. Они были заданы комментарием главы ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan), в котором отмечалось, что, хотя в экономике США наблюдаются некоторые признаки улучшения ситуации, в краткосрочной перспективе существуют "значительные рис

Глава ФРС обвалил американский фондовый рынок Ведущие фондовые индексы снизились по итогам торгов пятницы, 11 января, под влиянием негативных комментариев главы ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan) относительно ближайших перспектив экономики США и снижения индекса цен производителей в декабре на 0,7%. Таким образом, Dow падал пять дней подряд, опустивш

NASDAQ растет в ожидании 10-го в этом году снижения учетной ставки Повышательные тенденции в ходе всего торгового дня, особенно ярко проявившиеся в техсекторе, были обусловлены всеобщим ожиданием очередного понижения учетной ставки ФРС. Подавляющее большинство участников рынка и аналитиков считают понижение ставки на 0,25% почти свершившимся фактом, а многие полагают, что ставка будет понижена на 0,50%. Даже при реализаци

NASDAQ растет в ожидании 10-го в этом году снижения учетной ставки ксимума. "Ралли" в техсекторе было вызвано ожиданиями участников рынка относительно вероятного понижения учетной ставки (уже десятого в этом году), решение по которому может быть принято на заседании ФРС 6 ноября. Инвесторы проигнорировали негативные экономические новости о снижении индекса NAPM, а акции Cisco выросли по итогам дня, несмотря на пессимистические прогнозы экспертов (кстати, н

NASDAQ: учетная ставка понижена до уровня 60-х годов На торгах во вторник на рынке произошло небольшое "ралли" после объявления решения ФРС о втором после атак террористов 11 сентября снижении учетной ставки. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС понизил ставку по федеральным фондам на 50 пунктов с 3,0% до 2,5%, что

NASDAQ: учетная ставка понижена до уровня 60-х годов Во вторник, 2 октября, на очередное, уже девятое по счету в этом году, снижение учетной ставки ФРС фондовый рынок отреагировал скромным ростом. Снижение ставки именно на 50 пунктов считалось событием практически решенным и не вызвало особого покупательного энтузиазма у участников рынка,

NASDAQ ждет решения ФРС об учетной ставке В ожидании очередного заседания ФРС "ралли" на рынке приостановилось. По мнению Неда Райли (Ned Riley), главного инвестиционного аналитика State Street Global Advisors, "психологически участники рынка были готовы к продолжени

NASDAQ ждет решения ФРС об учетной ставке лидеров падения. В сравнении с двумя прошедшими бурными неделями торги в этот понедельник отметились сравнительно малыми объемами. Многие участники рынка предпочли не рисковать в преддверии заседания ФРС, но котором предполагается очередное снижение учетной ставки. В ожидании очередного заседания ФРС "ралли" на рынке приостановилось. По мнению Неда Райли (Ned Riley), главного инвести

NASDAQ: Гринспен советует затянуть пояса На торгах во вторник, 21 августа, произошло значительное падение основных биржевых индексов в связи с распродажей акций, начавшейся после негативного заявления ФРС, сопровождавшего понижение учетной ставки. В результате Nasdaq опустился до своего минимума за последние четыре с половиной месяца, а Dow достиг минимального за последние шесть недель значе

NASDAQ: Гринспен советует затянуть пояса ий) было снижено с 3,25% до 3%, а значение ставки по федеральным фондам (базового параметра для расчета процентов по кредитам на межбанковском рынке) было понижено с 3,75% до 3,5%. Подобное поведение ФРС было предсказуемым и ожидаемым рынком, и не оно вызвало разочарование трейдеров. Негативный эффект произвело сопровождавшее понижение заявление, в котором отмечалось, что ситуация в америка

NASDAQ упал из-за квартальных отчетов компаний и заявления главы ФРС одам на следующие кварталы. Также негативные квартальные отчеты и прогнозы представили Real Networks и Interwoven. Дополнительное давление на котировки техсектора было оказано заявлением председателя ФРС Алана Гринспена, в котором он выразил озабоченность по поводу возможного дальнейшего ухудшения ситуации и высказался в пользу дальнейшего снижения процентных ставок, если это будет необходи

NASDAQ упал из-за квартальных отчетов компаний и заявления главы ФРС котировки техсектора и ведущие фондовые индексы вновь пошли вниз на волне негативных квартальных отчетов корпораций, а также в связи с отнюдь не вдохновившим участников рынка заявлением председателя ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan). Если квартальный отчет Intel рынок встретил относительно благожелательно (компания объявила о совпадении результатов со скорректированными ранее прогнозами

NASDAQ: ФРС понизила учетную ставку на 0,25% ение о уже шестом понижении учетной ставки в этом году не вызвало энтузиазма у участников рынка, поскольку было ожидаемым. Более того, поскольку оптимисты надеялись на более весомое снижение, решение ФРС вызвало даже определенное разочарование у участников рынка. Ставка по федеральным фондам была снижена в среду с 4% до 3,75% (минимальное значение с апреля 1994 года), а учетная ставка с 3,5

NASDAQ: ФРС понизила учетную ставку на 0,25% На торгах в среду, 28 июня, широкий рынок и техсектор продемонстрировали разностороннюю направленность после того, как днем ФРС огласила решение о понижении учетной ставки на 25 пунктов (0,25%). Решение о уже шестом понижении учетной ставки в этом году не вызвало энтузиазма у участников рынка, поскольку было ожидаем

Правительство США скупает дешевеющие акции Константина Юшина, направленных клиентам компании Net Invest Securities, осуществляющим сделки на фондовом рынке США. Как уже всем известно, во вторник, 15 мая Комитет по Операциям на Открытом Рынке ФРС принял максимально благоприятное для быков решение - понизить краткосрочные ставки на 50 пунктов и сохранить тенденцию к дальнейшему понижению. Наиболее ожидаемыми вариантами были: а) 25 пу

NASDAQ: учетная ставка снижена на 0,5% ился падением. В результате NASDAQ остался по итогам дня почти на том же уровне, что и в начале торгов. Причиной резкой смены направления на рынке стали последовавшие за понижением ставок комментарии ФРС, пробудившие в инвесторах озабоченность по поводу скорого выздоровления экономики США. По мнению многих аналитиков, 50-пунктное понижение ставки и так уже было учтено в ценах на акции, поск

NASDAQ: учетная ставка снижена на 0,5% ивность на торгах во вторник, 15 мая, как и ожидалось, была незначительной, а колебания котировок небольшими вплоть до 14:15 по времени Восточного побережья США, когда поступила информация о том, что ФРС приняла решение понизить учетную ставку на 50 пунктов (0,5%) до 3,5%, а ставку по федеральным фондам - также на 50 пунктов до 4,0%. Это уже пятое понижение ставок в этом году, и в результат