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U.S. FFIEC Federal Financial Institution Examination Council Federal Reserve Board of Governors, FRB Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC National Credit Union Administration, NCUA Office of the Comptroller of the Currency, OCC

U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC

  • Федеральный совет по надзору за финансовыми учреждениями
  • Федеральная резервная система США, ФРС
  • Consumer Financial Protection Bureau, CFPB

01.02.2017 Чиновник добывал биткоины на сервере Федерального резерва США

Добыча биткоинов в Федеральном резервеСотрудник Федерального резерва США, имеющего монополию на выпуск доллара, был оштрафован за использование рабочего сервера для добычи биткоинов. Николас Бертоум (Nicholas Berthaume), который работал анал
17.04.2008 ФРС России заказывает модернизацию ПО ведения госреестров

Федеральная регистрационная служба (ФРС России) объявила открытый конкурс на сопровождение и модернизацию программного обеспечения ведения государственных реестров. На конкурс представлено три лота. Лот №1 предполагает сопровожде
26.01.2007 ФРС по Кемеровской области купит ИТ-технику

На днях управление федеральной регистрационной службы (ФРС) по Кемеровской области объявило открытый конкурс по выбору поставщика различной ИТ-техники. Всего будет разыграно четыре лота. Лот №1 потребует поставки компьютерной техники (100 ед.) обще
22.01.2007 ФРС СПб и Ленинградской области требуются ИТ-услуги

КонсультантПлюс» осуществляется специалистами исполнителя. Причем обновления могут также передаваться в виде файлов на магнитном носителе либо по электронной почте. Прием заявок на участие в конкурсе ФРС завершает 21 февраля, их рассмотреть планирует 28 февраля. В тот же день заказчик подведет итоги торгов и объявит победителя.
15.01.2007 ФРС по Москве проводит ряд ИТ- конкурсов

Федеральная регистрационная служба (ФРС) по Москве объявила ряд открытых конкурсов. В первом случае конкурс разыгрывает право на поставку услуг связи. В частности, потребуется организовать услуги связи на объектах заказчика, а та
12.01.2007 ФРС Свердловской области купит картриджи и тонеры

Управление федеральной регистрационной службы (ФРС) по Свердловской области продолжает открытый конкурс №35 по выбору ИТ-поставщика. В частности, победителю конкурса предстоит выполнить в г. Екатеринбург поставку картриджей и тонеров для пр
28.12.2006 ФРС Свердловской области купит картриджи и тонеры для принтеров

Федеральная регистрационная служба (ФРС) по Свердловской области продолжает открытый конкурс № 35 на поставку картриджей и тонеров для принтеров и копиров, предоставление услуг по ремонту, восстановлению и заправке картриджей. В 
25.12.2006 Управления ФРС Амурской области закупают оргтехнику

Управления Федеральной регистрационной службы (ФРС) по Амурской области объявили открытый конкурс № 4 по выбору ИТ-поставщика. На нужды управлений ФРС по Амурской области, в частности, потребовалась организационная техника. На закупк
11.12.2006 ФРС Свердловской области понадобились услуги связи

Главное управление Федеральной регистрационной службы (ФРС) по Свердловской области объявляет открытый конкурс № 33 по выбору поставщика услуг связи. На затраты по контракту, финансируемому Федеральным бюджетом, выделяется до 7 млн 541 тыс 616 руб.
28.07.2006 ФОРС автоматизировал Главное управление ФРС по МО

промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы Государственных информационных реестров (АИС ГИР) в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области (ГУ ФРС по МО). Право на выполнение данных работ ФОРС получил по результатам открытого конкурса, состоявшегося в конце прошлого года. Внедрение было выполнено за 7 месяцев. Стоимость контракта сост
31.07.2003 Отчет ФРС не впечатлил рынок

Опубликованный в первой половине дня отчет ФРС под названием «бежевая книга» (beige book) носил в целом позитивный характер, однако не настолько, чтобы произвести серьезное впечатление на инвесторов. Зато участники торгов не оставили бе
26.06.2003 ФРС разочаровала инвесторов

Решение ФРС о снижении ставки на 25 пунктов (0,25%) не сопровождалось ясными позитивными комментариями о состоянии американской экономики. Кроме того, участники торгов предпочли негативно отреагировать
24.06.2003 Рынок ждет решения ФРС

ъем торгов 1,35 млрд. акций 1,69 млрд. акций Растущие акции к падающим 8 к 24 7 к 24 Вполне вероятно, что продажа акций продолжится и в первой половине торгов вторника, 24 июня, до открытия заседания ФРС. Большинство экспертов прогнозирует умеренное снижение учетной ставки (и, соответственно, ставки по федеральным фондам) на 25 пунктов (0,25%). По мнению аналитиков, это снижение уже включен
04.11.2002 NASDAQ вырос накануне выборов в Конгресс и решения ФРС по учетной ставке

ь хорошим знаком. Всего по итогам недели NASDAQ прибавил 2,2%, Dow вырос на 0,8%, а S&P 500 поднялся всего на 0,3%. Основное внимание участников торгов на следующей неделе будет направлено на решение ФРС относительно учетной ставки, а также на предстоящие выборы в Конгресс США. Так, по мнению аналитиков, очередное снижение учетной ставки (на 0,25%-0,50% по различным прогнозам) с нынешнего у
04.11.2002 NASDAQ вырос накануне выборов в Конгресс и решения ФРС по учетной ставке

Торги в пятницу, первый день ноября, завершились солидным ростом фондовых индексов, вызванным тем, что участники торгов предпочли позитивные ожидания относительно понижения учетной ставки ФРС и исхода предстоящих выборов в Конгресс негативным новостям о состоянии американской экономики. Этот оптимизм обеспечил также рост индексов по итогам завершившийся недели - за прошедшие пят
14.08.2002 NASDAQ снизился после сохранения учетной ставки ФРС на прежнем уровне

Котировки значительно упали в ходе торгов вторника, 13 августа. Это произошло после того, как ФРС оставила учетную ставку без изменений, хотя и признала, что существуют значительные риски дальнейшего ухудшения экономической ситуации, что повышает вероятность снижения ставки уже в ближай
14.08.2002 NASDAQ: ФРС разочаровала рынок

й из возможных сценариев - ставка не снижена, но в то же время сделано заявление о слабости экономики", - отмечает Тим Смоллс (Tim Smalls), аналитик SG Cowen. И хотя особым сюрпризом подобное решение ФРС ни для кого не стало, все же разочаровывающей реакции рынка на него избежать не удалось. Падение началось после оглашения решения ФРС, до которого котировки держались в плюсе, и прод
12.08.2002 За неделю NASDAQ отыграл 4,7%

пали, но уже во вторник на рынкеначалось коррекционное "ралли", вызванное хорошими квартальными показателями Cisco Systems и ожиданиями рынка относительно предстоящего резкого снижения учетной ставки ФРС. "Ралли" продлились до четверга, и только в пятницу NASDAQ начал падать на понижении прогнозов по продажам и прибылям Emulex, в то время как Dow и S&P 500 продемонстрировали скромный рост.

20.03.2002 NASDAQ: скромный рост после нейтрального решения ФРС

Ведущие фондовые индексы незначительно выросли на торгах во вторник, 19 марта, после решения ФРС оставить учетную ставку без изменений, а также информации о том, что, по предварительным данным, акционеры Hewlett-Packard одобрили слияние с Compaq. Акции закончили день в плюсе, но не на

20.03.2002 NASDAQ: скромный рост после нейтрального решения ФРС

Акции закончили день в плюсе, но не на максимальных значениях, так как к концу дня на рынке наблюдалось снижение котировок. Объем торгов оставался незначительным, и как решение ФРС, так и предварительные данные о позитивном голосовании по слиянию в Hewlett-Packard, были в значительной мере ожидаемы рынком и не вызвали значительной реакции трейдеров и инвесторов. "Все

19.03.2002 NASDAQ: затишье в преддверии заседания ФРС и голосования по слиянию HР/Compaq

ния по слиянию компьютерных гигантов прогнозировать непросто, то вполне можно быть уверенным в том, что значение учетной ставки на заседании 19 февраля изменено не будет. А вот комментарии со стороны ФРС и ее председателя относительно дальнейших действий, а также по поводу перспектив американской экономики со вниманием ожидаются участниками торгов. «Все ожидают, что предпримет или не предпр
19.03.2002 NASDAQ: рынок ожидает заседание ФРС и голосование по слиянию HP и Compaq

тельно по итогам торгов понедельника, 18 марта, поскольку инвесторы и трейдеры предпочли снизить активность в преддверии потенциально богатого на события вторника, когда состоится очередное заседание ФРС, а также голосование по слиянию компаний Hewlett-Packard и Compaq. Оба эти события могут оказать значительное влияние на динамику котировок на торгах 19 марта. И если исход голосования по с
14.01.2002 Глава ФРС обвалил американский фондовый рынок

Понижательные настроения на рынке доминировали в течение всей торговой сессии. Они были заданы комментарием главы ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan), в котором отмечалось, что, хотя в экономике США наблюдаются некоторые признаки улучшения ситуации, в краткосрочной перспективе существуют "значительные рис
14.01.2002 Глава ФРС обвалил американский фондовый рынок

Ведущие фондовые индексы снизились по итогам торгов пятницы, 11 января, под влиянием негативных комментариев главы ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan) относительно ближайших перспектив экономики США и снижения индекса цен производителей в декабре на 0,7%. Таким образом, Dow падал пять дней подряд, опустивш
06.11.2001 NASDAQ растет в ожидании 10-го в этом году снижения учетной ставки

Повышательные тенденции в ходе всего торгового дня, особенно ярко проявившиеся в техсекторе, были обусловлены всеобщим ожиданием очередного понижения учетной ставки ФРС. Подавляющее большинство участников рынка и аналитиков считают понижение ставки на 0,25% почти свершившимся фактом, а многие полагают, что ставка будет понижена на 0,50%. Даже при реализаци
06.11.2001 NASDAQ растет в ожидании 10-го в этом году снижения учетной ставки

ксимума. "Ралли" в техсекторе было вызвано ожиданиями участников рынка относительно вероятного понижения учетной ставки (уже десятого в этом году), решение по которому может быть принято на заседании ФРС 6 ноября. Инвесторы проигнорировали негативные экономические новости о снижении индекса NAPM, а акции Cisco выросли по итогам дня, несмотря на пессимистические прогнозы экспертов (кстати, н
03.10.2001 NASDAQ: учетная ставка понижена до уровня 60-х годов

На торгах во вторник на рынке произошло небольшое "ралли" после объявления решения ФРС о втором после атак террористов 11 сентября снижении учетной ставки. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС понизил ставку по федеральным фондам на 50 пунктов с 3,0% до 2,5%, что
03.10.2001 NASDAQ: учетная ставка понижена до уровня 60-х годов

Во вторник, 2 октября, на очередное, уже девятое по счету в этом году, снижение учетной ставки ФРС фондовый рынок отреагировал скромным ростом. Снижение ставки именно на 50 пунктов считалось событием практически решенным и не вызвало особого покупательного энтузиазма у участников рынка,

02.10.2001 NASDAQ ждет решения ФРС об учетной ставке

В ожидании очередного заседания ФРС "ралли" на рынке приостановилось. По мнению Неда Райли (Ned Riley), главного инвестиционного аналитика State Street Global Advisors, "психологически участники рынка были готовы к продолжени
02.10.2001 NASDAQ ждет решения ФРС об учетной ставке

лидеров падения. В сравнении с двумя прошедшими бурными неделями торги в этот понедельник отметились сравнительно малыми объемами. Многие участники рынка предпочли не рисковать в преддверии заседания ФРС, но котором предполагается очередное снижение учетной ставки. В ожидании очередного заседания ФРС "ралли" на рынке приостановилось. По мнению Неда Райли (Ned Riley), главного инвести
22.08.2001 NASDAQ: Гринспен советует затянуть пояса

На торгах во вторник, 21 августа, произошло значительное падение основных биржевых индексов в связи с распродажей акций, начавшейся после негативного заявления ФРС, сопровождавшего понижение учетной ставки. В результате Nasdaq опустился до своего минимума за последние четыре с половиной месяца, а Dow достиг минимального за последние шесть недель значе
22.08.2001 NASDAQ: Гринспен советует затянуть пояса

ий) было снижено с 3,25% до 3%, а значение ставки по федеральным фондам (базового параметра для расчета процентов по кредитам на межбанковском рынке) было понижено с 3,75% до 3,5%. Подобное поведение ФРС было предсказуемым и ожидаемым рынком, и не оно вызвало разочарование трейдеров. Негативный эффект произвело сопровождавшее понижение заявление, в котором отмечалось, что ситуация в америка
19.07.2001 NASDAQ упал из-за квартальных отчетов компаний и заявления главы ФРС

одам на следующие кварталы. Также негативные квартальные отчеты и прогнозы представили Real Networks и Interwoven. Дополнительное давление на котировки техсектора было оказано заявлением председателя ФРС Алана Гринспена, в котором он выразил озабоченность по поводу возможного дальнейшего ухудшения ситуации и высказался в пользу дальнейшего снижения процентных ставок, если это будет необходи
19.07.2001 NASDAQ упал из-за квартальных отчетов компаний и заявления главы ФРС

котировки техсектора и ведущие фондовые индексы вновь пошли вниз на волне негативных квартальных отчетов корпораций, а также в связи с отнюдь не вдохновившим участников рынка заявлением председателя ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan). Если квартальный отчет Intel рынок встретил относительно благожелательно (компания объявила о совпадении результатов со скорректированными ранее прогнозами
28.06.2001 NASDAQ: ФРС понизила учетную ставку на 0,25%

ение о уже шестом понижении учетной ставки в этом году не вызвало энтузиазма у участников рынка, поскольку было ожидаемым. Более того, поскольку оптимисты надеялись на более весомое снижение, решение ФРС вызвало даже определенное разочарование у участников рынка. Ставка по федеральным фондам была снижена в среду с 4% до 3,75% (минимальное значение с апреля 1994 года), а учетная ставка с 3,5
28.06.2001 NASDAQ: ФРС понизила учетную ставку на 0,25%

На торгах в среду, 28 июня, широкий рынок и техсектор продемонстрировали разностороннюю направленность после того, как днем ФРС огласила решение о понижении учетной ставки на 25 пунктов (0,25%). Решение о уже шестом понижении учетной ставки в этом году не вызвало энтузиазма у участников рынка, поскольку было ожидаем
08.06.2001 Правительство США скупает дешевеющие акции

Константина Юшина, направленных клиентам компании Net Invest Securities, осуществляющим сделки на фондовом рынке США. Как уже всем известно, во вторник, 15 мая Комитет по Операциям на Открытом Рынке ФРС принял максимально благоприятное для быков решение - понизить краткосрочные ставки на 50 пунктов и сохранить тенденцию к дальнейшему понижению. Наиболее ожидаемыми вариантами были: а) 25 пу
16.05.2001 NASDAQ: учетная ставка снижена на 0,5%

ился падением. В результате NASDAQ остался по итогам дня почти на том же уровне, что и в начале торгов. Причиной резкой смены направления на рынке стали последовавшие за понижением ставок комментарии ФРС, пробудившие в инвесторах озабоченность по поводу скорого выздоровления экономики США. По мнению многих аналитиков, 50-пунктное понижение ставки и так уже было учтено в ценах на акции, поск
16.05.2001 NASDAQ: учетная ставка снижена на 0,5%

ивность на торгах во вторник, 15 мая, как и ожидалось, была незначительной, а колебания котировок небольшими вплоть до 14:15 по времени Восточного побережья США, когда поступила информация о том, что ФРС приняла решение понизить учетную ставку на 50 пунктов (0,5%) до 3,5%, а ставку по федеральным фондам - также на 50 пунктов до 4,0%. Это уже пятое понижение ставок в этом году, и в результат
19.04.2001 NASDAQ: ФРС сделала подарок рынку

Решение о четвертом в этом году снижении учетной ставки было довольно неожиданным для рынка и привело к скачку котировок. Так, рыночный аналитик Jefferies & Co. Арт Хоган (Art Hogan) называет решение ФРС "подарком для рынка", а Дрю Мэтас (Drew Matus) из Lehman Brothers считает, что "лучший момент для этого трудно было придумать". Рынок всегда отзывался почти рекордными "ралли" на экстренные

Публикаций - 389, упоминаний - 394

U.S. FFIEC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4939 184
Intel Corporation 11755 148
Microsoft Corporation 23768 124
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Oracle Corporation 6397 90
IBM - International Business Machines Corp 9261 86
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 73
Amazon Inc - Amazon.com 2839 72
Dell Technologies - Dell Computer 2024 67
Yahoo! 3692 66
Verizon - WorldCom 487 62
Applied Materials 279 58
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 58
Dell EMC 4954 58
JDSU - JDS Uniphase 218 57
HP Compaq Computer Corp 1918 52
HP - Hewlett-Packard 3621 46
TI - Texas Instruments Incorporated 816 45
Broadcom Inc - Avago Technologies 490 43
Lenovo Motorola 3506 41
Juniper Networks 423 37
Commerce One 175 37
Apple Inc 11394 36
Ciena 202 36
AMD - Advanced Micro Devices 3918 33
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Прогноз 1683 30
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Check Point Software Technologies 719 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5621 26
Oracle Siebel Systems 504 25
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 211 25
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Merrill Lynch 433 66
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eBay Inc 1603 51
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First Call 239 15
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CMGI 130 11
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Coca-Cola Company 252 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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