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Роспатент РФ ФИПС Федеральный институт промышленной собственности Палата по патентным спорам

Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам


01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux

одаря этому обеспечиваются надежное функционирование ГИС и непрерывность производственных процессов Федерального института промышленной собственности. Подсистема резервного копирования на базе

21.07.2016 Завершен очередной этап проекта по внедрению технологий PROMT в ФИПС

проекта по внедрению технологий компании PROMT в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Новая версия PROMT Translation Server, специально разработанная для ФИПС, включ
12.07.2016 Технологии искусственного интеллекта в работе патентной службы

ральной службы по интеллектуальной собственности Федерального института промышленной собственности (ФИПС) России — прием и обработка заявок на патенты, включая международные заявки, связанные с
24.03.2016 Платформа wiSLA обеспечивает контроль качества веб-сервисов портала ФИПС

«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) внедрил систему мониторинга веб-сервисов интернет-портала на базе платформы wiSLA (well
25.12.2014 «Ай-Теко» модернизирует вычислительные ресурсы Роспатента

об успешном завершении проекта по масштабной модернизации вычислительных ресурсов, выполненного для Федерального института промышленной собственности, головного института Федеральной службы по

28.11.2012 Apple не смогла зарегистрировать бренд iPad в России

, производимых конкурентами. Попытку оспорить первоначальный отказ Apple предприняла, обратившись в Палату по патентным спорам. В апелляции значилось, что «объемный товарный знак в той или иной
25.04.2008 ФИПС требуется онлайн-доступ к базам данных STN International

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил открытый конкурс № 19-73-30-08 на обеспечение экспертам ФИПС прямого онл
08.04.2008 ФИПС заказывает модернизацию сервера баз данных

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) проводит очередной открытый конкурс № 19-38-25-08, по итогам которого намерен определит
07.04.2008 ФИПС ищет ИТ-подрядчика

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил о проведении открытого конкурса № 19-38-26-08 по выбору подрядчика для выполнения работ по развитию и совершенствованию удостоверяющего центра. Стоимость контракта составляет 3630
14.03.2008 ФИПС заказывает внедрение АС «Электронный Государственный Реестр»

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) ищет подрядчика для выполнения проекта по созданию и внедрению автоматизированной систе
03.03.2008 ФИПС выбирает ИТ-подрядчика

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил открытый конкурс № 19-38-19-08 по выбору подрядчика для проведения работ по раз
28.02.2008 ФИПС ищет ИТ-поставщика

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил открытый конкурс № 19-38-18-08 на поставку многофункционального напольного устр
21.01.2008 ФИПС выбирает ИТ-подрядчиков

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил о проведении открытого конкурса № 19-38-12-08, в котором разыгрывается два лота. Первый лот связан с предоставлением услуг по расширению информационной базы и развитию системы пат
18.01.2008 ФИПС объявил конкурс на создание интернет-портала

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) сегодня, 18 января, объявил открытый конкурс № 19-38-11-08 по выбору подрядчика проекта
18.12.2007 ФИПС выбирает ИТ-подрядчика

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил о проведении открытого конкурса № 19-38-09-08 на выполнение работ по техническо
14.11.2007 UpScale Soft создала две автоматизированные подсистемы для Роспатента

Подсистемы были созданы на платформе OPTiMA-WorkFlow для подведомственной организации Роспатента — Федерального Института Промышленной Собственности (ФГУ ФИПС). Система «Судебные решения» пред
31.07.2007 ФИПС требуются услуги по сопровождению ЛВС

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) проводит торги в форме открытого конкурса № 19-38-51-07 по выбору поставщика ИТ-услуг. Согласно КД, победителю конкурса будет необходимо предоставить услуги по системному сопровождению се
18.04.2007 UpScale Soft выиграла тендер ФИПС на сумму 40 млн руб.

В апреле 2007 года компания UpScale Soft выиграла тендер на автоматизацию ряда рабочих процессов для федерального института промышленной собственности (ФИПС). Стоимость контракта составила 40 млн руб. В рамках проекта UpScale Soft для ФИПС будет организовано внедрение автоматизированных систем безбумажного делопроизводства и поиска по т
24.01.2007 ФИПС выбирает ИТ-подрядчика

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил открытый конкурс №19-38-17-07 на приобретение, внедрение, масштабирование и нас
10.11.2005 "РБК СОФТ" создаст портал для ФИПС

емы», объявляет о подписании соглашения с Федеральным институтом промышленной собственности России (ФИПС), в рамках которого будет разработано и внедрено портальное решение на платформе Microso
30.06.2003 Ergodata победила в тендере Федерального института промышленной собственности

2003 года по лоту №1 (всего было объявлено 2 лота). Сумма контракта будет зависеть от потребностей ФИПС в течение 2003 года. Тендер проводился в виде открытого конкурса, в котором были рассмот

Публикаций - 98, упоминаний - 163

Роспатент РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12132 10
Ростелеком 9732 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 6
Microsoft Corporation 24656 6
Promt - Промт 293 6
Samsung Electronics 10280 6
Yandex - Яндекс 7398 5
Oracle Corporation 6704 5
Xiaomi 1745 5
Теко НПК 430 5
Convera Technologies 19 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1182 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 3
HP Inc. 5689 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 3
Optima UpScale Soft 33 3
IBM - International Business Machines Corp 9445 3
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Крок - Croc 1777 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Intel Corporation 12212 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 2
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HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
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БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 2
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 6
Почта России ПАО 2118 4
Газпром ПАО 1344 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 4
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Фоменко Алексей 7 1
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Кондаков Александр 21 1
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