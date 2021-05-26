Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Горбатько Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 90, упоминаний - 109
Горбатько Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
|РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
|Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
|Четвернин Алексей 651 34
|Соколов Алексей 121 29
|Палей Лев 31 25
|Контемиров Юрий 27 24
|Сычев Артем 48 24
|Остапенко Григорий 26 24
|Демидов Сергей 50 24
|Козлов Александр 54 18
|Борисов Илья 26 16
|Калинкин Алексей 16 15
|Мусич Роман 16 15
|Цыганов Вячеслав 54 15
|Трояновский Владимир 40 14
|Нуйкин Андрей 27 14
|Соколов Олег 51 14
|Суровец Дмитрий 44 14
|Гущин Александр 15 14
|Курбатов Владимир 19 13
|Скородумов Анатолий 63 13
|Ермолаев Артем 340 11
|Дилбарян Павел 14 11
|Палюх Юрий 15 11
|Устюжанин Дмитрий 43 10
|Бутенко Юрий 64 10
|Албычев Александр 74 10
|Калина Роман 60 10
|Чамара Денис 57 9
|Матвеева Татьяна 83 9
|Иванов Алексей 76 9
|Попов Сергей 72 9
|Чернякова Елена 26 9
|Носков Константин 201 9
|Селиванов Дмитрий 48 9
|Комар Евгений 20 9
|Приданкин Андрей 30 9
|Песчанских Георгий 37 9
|Путин Сергей 36 9
|Акимов Максим 167 9
|Кузнецов Станислав 64 9
|Ковнир Евгений 71 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 9
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|New retail 2 1
|ComputerWorld 92 1
|Автокод (портал) 29 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
|Gartner 2193 5
|CNews Analytics 1991 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
|Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
|B2B International 48 1
|Школа новых технологий 19 2
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
|ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru