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Горбатько Александр


26.05.2021 В Москве представлены окончательные результаты НИР о безопасности 5G 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
26.10.2020 В Москве заработал первый в России 5G Центр для решения городских задач 1
27.08.2020 Чиновники ДИТ Москвы зарабатывают за год до 19 млн руб., их жены — от 16 копеек до 34 миллионов 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 2
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
29.11.2019 В России проведены хирургические операции и консилиум с использованием сети «5G Билайн» 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
14.10.2019 «Билайн» протестировал 5G на матче Россия - Шотландия 1
14.10.2019 СК «Лужники» использовал сеть 5G «Билайн» для распределения потоков болельщиков 1
26.08.2019 «Мегафон» продемонстрировал работу 5G в Москве 1
04.07.2019 Бизнес-сообщество сможет апробировать разработки в 5G демо-центре Москвы 2
25.12.2018 Правительство Москвы отказывается нанимать ИТ-разработчиков. Почему? 4
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
27.09.2018 В Москве настроились оказывать госуслуги на опережение 4
24.09.2018 ДИТ Москвы: около 162 тысяч хакерских атак на ресурсы Правительства Москвы отражено в день выборов мэра 1
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
30.07.2018 «Мегафон» представил цифровые решения в области здравоохранения 2
30.07.2018 Пилотная зона сети 5G запустится в Москве в 2019 году 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 90, упоминаний - 109

Горбатько Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Group-IB - Группа информационной безопасности 399 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 5
Программный продукт ГК 92 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Huawei 2731 3
IBM 3546 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
Крок 1221 2
ЭОС - Электронные офисные системы 987 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Бинго-Софт - Акцент 10 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 1
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 12 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
ТерраТех - TerraTech 8 1
Акцент 12 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Docsvision - ДоксВижн 776 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Инфосистемы Джет 675 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
Ericsson 861 1
Hitachi 474 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Microsoft Corporation 11110 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 26
НСПК - Национальная система платежных карт 257 21
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 15
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 15
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 15
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 15
Металлинвестбанк 39 14
Открытие ФК 538 12
Лукойл-Информ 72 12
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 11
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 11
Мегаполис ТК 89 10
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Эстет 9 9
Газпром нефть 382 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
Росводоканал 44 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 8
Интерпрогрессбанк 20 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Нэклис-Банк 15 8
НС-Банк 6 6
Алеф-Банк 12 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
Экономикс-Банк 7 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 2
Аэроклуб 13 2
Быстроденьги МФК 22 2
ВкусВилл 48 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
GMS Hospital 2 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 67
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 25
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 17
Правительство Москвы 653 16
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 11
ПФР Департамент информационных технологий 103 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 10
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 10
Федеральное казначейство России 766 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 10
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 9
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 9
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 9
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 9
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 9
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 9
Правительство РФ 2206 9
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 9
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 9
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 9
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 9
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 9
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 9
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 9
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 9
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 9
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 9
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 10
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 7
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Смартизация 177 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Website - Вебсайт 117 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры 9 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 14 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
ВымпелКом - Билайн 5G-сеть 5 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 2
Atom Security - StaffCop 14 2
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Oracle СУБД 32 1
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
Госуслуги ХМАО 3 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 1
Volkswagen Polo 4 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
Linux - Debian GNU 273 1
Обращения граждан 37 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Linux OS 4265 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Huawei 5G Simplified Solution 16 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
Четвернин Алексей 651 34
Соколов Алексей 121 29
Палей Лев 31 25
Контемиров Юрий 27 24
Сычев Артем 48 24
Остапенко Григорий 26 24
Демидов Сергей 50 24
Козлов Александр 54 18
Борисов Илья 26 16
Калинкин Алексей 16 15
Мусич Роман 16 15
Цыганов Вячеслав 54 15
Трояновский Владимир 40 14
Нуйкин Андрей 27 14
Соколов Олег 51 14
Суровец Дмитрий 44 14
Гущин Александр 15 14
Курбатов Владимир 19 13
Скородумов Анатолий 63 13
Ермолаев Артем 340 11
Дилбарян Павел 14 11
Палюх Юрий 15 11
Устюжанин Дмитрий 43 10
Бутенко Юрий 64 10
Албычев Александр 74 10
Калина Роман 60 10
Чамара Денис 57 9
Матвеева Татьяна 83 9
Иванов Алексей 76 9
Попов Сергей 72 9
Чернякова Елена 26 9
Носков Константин 201 9
Селиванов Дмитрий 48 9
Комар Евгений 20 9
Приданкин Андрей 30 9
Песчанских Георгий 37 9
Путин Сергей 36 9
Акимов Максим 167 9
Кузнецов Станислав 64 9
Ковнир Евгений 71 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 57
Россия - Российская федерация - РФ 57483 55
Россия - Республика Мордовия 388 19
Россия - Челябинская область 659 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 15
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Тульская область 752 10
Россия - Калужская область 574 10
Россия - Ростовская область 863 9
Россия - Республика Алтай 686 9
Россия - Ульяновская область 350 9
Россия - Сахалинская область 434 9
Казахстан - Республика 2637 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 9
Россия - Архангельская область 342 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 2
Шотландия 51 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Израиль 722 1
Россия - Владимирская область 368 1
Россия - Кемерово 311 1
Россия - Республика Крым 626 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Швейцария - Давос 35 1
Новая Москва 45 1
Москва - Воробьёвы горы 15 1
Россия - Санкт-Петербург Южный - Город-спутник 1 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Канада 1307 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Мертвые души 22 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 9
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
New retail 2 1
ComputerWorld 92 1
Автокод (портал) 29 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
Gartner 2193 5
CNews Analytics 1991 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CNews Инновация года - награда 26 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
B2B International 48 1
Школа новых технологий 19 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 39
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
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