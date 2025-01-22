Палей Лев
Палей Лев и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 127 39
|Горбатько Александр 105 37
|Контемиров Юрий 32 29
|Мусич Роман 28 27
|Курбатов Владимир 35 27
|Сычев Артем 73 27
|Нуйкин Андрей 47 26
|Остапенко Григорий 28 25
|Соколов Алексей 134 24
|Дилбарян Павел 26 23
|Путин Сергей 63 21
|Гадарь Дмитрий 26 21
|Лысенко Юрий 33 21
|Борисов Илья 27 17
|Цыганов Вячеслав 66 15
|Калинкин Алексей 16 15
|Скородумов Анатолий 65 15
|Суровец Дмитрий 76 14
|Гущин Александр 16 14
|Трояновский Владимир 62 14
|Корзун Александр 12 12
|Мельников Максим 31 12
|Луганцев Александр 51 12
|Бенгин Владимир 34 12
|Севостьянов Александр 15 12
|Ерин Андрей 22 12
|Воробьев Артем 26 12
|Чулков Олег 11 11
|Плешков Алексей 67 10
|Устюжанин Дмитрий 50 10
|Бокова Людмила 82 9
|Кузнецов Станислав 127 9
|Дюбанов Анатолий 95 9
|Козлов Александр 68 9
|Приезжева Антонина 20 9
|Соколов Олег 51 9
|Касимов Вячеслав 29 9
|Данилов Сергей 15 9
|Лебедь Сергей 22 9
|Юфаркин Александр 10 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 10
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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