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Индексная книга (каталог) CNews*
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Палей Лев



22.01.2025 Платформа «Вебмониторэкс» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 1
22.01.2025 Платформа «Вебмониторэкс» получила сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России 1
18.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
17.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
30.07.2024 В платформу «Токеон» внедрены продукты Servicepipe и «Вебмониторэкс» для защиты от киберугроз 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
01.02.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
18.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 1
22.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
09.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
30.11.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1

Публикаций - 52, упоминаний - 52

Палей Лев и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 622 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1180 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 6
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 57 5
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 4
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 123 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 2
Программный продукт ГК 63 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 2
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Fraudex - Фродекс 17 2
WebmonitorX - Вебмониторэкс 13 2
Ростелеком 9705 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Telegram Group 1987 1
Schneider Electric 575 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Quest Software 41 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 47
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 39
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 28
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 27
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 27
НСПК - Национальная система платежных карт 813 22
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 21
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 21
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 17
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 17
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 14
Bayer AG - Байер 83 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 11
МКБ - Московский кредитный банк 558 10
Газпром нефть 619 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 9
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 9
Интерпрогрессбанк 21 9
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 9
Эстет 14 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 9
Нэклис-Банк 16 8
Северсталь ПАО - Severstal 478 8
Экономикс-Банк 8 8
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 7
Абсолют Банк 230 7
ГПБ - Газпромбанк 1084 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 7
РЖД - Российские железные дороги 1904 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
Алеф-Банк 15 6
НС-Банк 11 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 29
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2739 29
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 11
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 9
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 5
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 5
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 34
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7560 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 29
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3781 28
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  656 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11127 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12745 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3089 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6557 12
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12607 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10968 11
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 9
Google Android-уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 104 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13936 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 9
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 199 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 7
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 6
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 428 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4994 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4405 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4676 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2186 5
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 5
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 163 5
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 5
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1093 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 734 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2938 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12015 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 642 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24461 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 12
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 4
WebmonitorX - ПроWAF 7 4
WebmonitorX - ПроAPI 5 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 3
Совкомбанк ЧатБанк 5 2
Linux OS 9944 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Google Gmail 946 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1324 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1243 1
Microsoft Windows 15661 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 4 1
Демидов Сергей 127 39
Горбатько Александр 105 37
Контемиров Юрий 32 29
Мусич Роман 28 27
Курбатов Владимир 35 27
Сычев Артем 73 27
Нуйкин Андрей 47 26
Остапенко Григорий 28 25
Соколов Алексей 134 24
Дилбарян Павел 26 23
Путин Сергей 63 21
Гадарь Дмитрий 26 21
Лысенко Юрий 33 21
Борисов Илья 27 17
Цыганов Вячеслав 66 15
Калинкин Алексей 16 15
Скородумов Анатолий 65 15
Суровец Дмитрий 76 14
Гущин Александр 16 14
Трояновский Владимир 62 14
Корзун Александр 12 12
Мельников Максим 31 12
Луганцев Александр 51 12
Бенгин Владимир 34 12
Севостьянов Александр 15 12
Ерин Андрей 22 12
Воробьев Артем 26 12
Чулков Олег 11 11
Плешков Алексей 67 10
Устюжанин Дмитрий 50 10
Бокова Людмила 82 9
Кузнецов Станислав 127 9
Дюбанов Анатолий 95 9
Козлов Александр 68 9
Приезжева Антонина 20 9
Соколов Олег 51 9
Касимов Вячеслав 29 9
Данилов Сергей 15 9
Лебедь Сергей 22 9
Юфаркин Александр 10 9
Россия - РФ - Российская федерация 144277 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 19
Россия - ЦФО - Воронежская область 793 10
Израиль 2731 9
Россия - УФО - Челябинская область 1210 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 604 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Азия - Азиатский регион 5531 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 2
Европа Восточная 3075 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Швейцария - Давос 73 1
Палестина - Сектор Газа 19 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Европа 21771 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 28
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 685 18
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3468 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3945 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 9
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 9
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