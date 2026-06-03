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WMX WebmonitorX ПроAPI
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
WMX и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 134 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 1
|Палей Лев 57 7
|Мурзина Ольга 7 2
|Афонина Анастасия 8 2
|Джинчарадзе Алексей 1 1
|Рустамов Рустам 542 1
|Петров Виктор 31 1
|Аксенов Константин 54 1
|Нафиков Рамиль 10 1
|Грибков Артем 14 1
|Полькин Василий 10 1
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