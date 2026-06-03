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WMX WebmonitorX ПроAPI

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.06.2026 WMX перезапускает «ПроAPI» – комплексное решение для защиты API в условиях роста киберугроз 1
20.08.2025 Angara Security и «Вебмониторэкс» предложат компаниям защиту веб-приложений под ключ 1
14.08.2025 Линейка «ПроAPI» вошла в перечень совместимых продуктов «Ред ОС» 5
31.07.2025 Платформа «Вебмониторэкс» - российский WAF, доступный для развертывания в Deckhouse Kubernetes Platform 1
26.06.2025 Продукты компании «Вебмониторэкс» дополнили портфель системного интегратора ГК «Навигатор» 4
11.06.2025 Платформы IVA One и IVA MCU совместимы с решениями для защиты веб-приложений «Вебмониторэкс» 1
04.06.2025 Neoflex и «Вебмониторэкс» представили комплексное решение для управления и защиты API 3
05.03.2025 «Телеком биржа» и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение 4
22.01.2025 Платформа «Вебмониторэкс» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 3
22.01.2025 Платформа «Вебмониторэкс» получила сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России 3
18.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 3
17.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 3
17.06.2024 Российский разработчик представил продукты класса API Security 4

Публикаций - 13, упоминаний - 36

WMX и организации, системы, технологии, персоны:

WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 41 13
Ред Софт - Red Soft 1168 1
Neoflex - Неофлекс 252 1
Nginx - Энджайникс 200 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 352 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 348 1
Телеком Биржа 60 1
Flant - Флант 187 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1671 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5419 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 269 1
OWASP - Open Web Application Security Project 134 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5000 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8020 11
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1647 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 663 7
API Security 9 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 6
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 721 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4911 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26957 4
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 240 4
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления 444 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1029 3
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 344 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13404 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9186 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14037 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12930 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2406 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 770 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2367 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3006 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1541 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1373 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1790 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 466 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 523 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7671 2
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - RCE-эксплойты - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 145 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7409 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 180 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7490 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2677 2
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 479 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 2
W3C - WebSocket 66 2
WMX - WebmonitorX - ПроWAF 19 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5521 8
Meta - GraphQL Foundation - GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 18 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1183 2
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 31 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 204 2
IVA Technologies - IVA One 38 1
Linux OS 11329 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 302 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1544 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 121 1
Docker - Платформа распределённых приложений 515 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 52 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 188 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 15 1
Палей Лев 57 7
Мурзина Ольга 7 2
Афонина Анастасия 8 2
Джинчарадзе Алексей 1 1
Рустамов Рустам 542 1
Петров Виктор 31 1
Аксенов Константин 54 1
Нафиков Рамиль 10 1
Грибков Артем 14 1
Полькин Василий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 11
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1335 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11204 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2066 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3568 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2674 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6406 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 255 1
Blacklist - Чёрный список 697 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3900 1
Аудит - аудиторский услуги 3331 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1309 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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