Angara Security и «Вебмониторэкс» предложат компаниям защиту веб-приложений под ключ

Российский ИБ-интегратор Angara Security и ИБ-вендор «Вебмониторэкс» объединяют экспертизу и технологии для прогрессивной защиты российских компаний от веб-атак. Технологическое партнерство предполагает, что клиенты центра киберустойчивости Angara SOC смогут подключить сервис защиты веб-приложений на базе решения «ПроWAF» от «Вебмониторэкс». Так как услуга предоставляется в формате сервиса, настройку и поддержку решения обеспечивает провайдер совместно с вендором. Это освободит клиента от рутинных задач и дополнительной нагрузки, связанной с обслуживанием WAF, а также от закупки и сопровождения оборудования.

Веб-атаки становятся все более серьезной угрозой для российского бизнеса. В первом полугодии 2025 г. компания «Вебмониторэкс» зафиксировала и заблокировала более 600 млн атак на онлайн-ресурсы своих клиентов из разных отраслей. Чаще всего киберпреступники пытались атаковать сайты ради перехвата данных пользователей и внедрения вредоносного скрипта в страницы ресурса (XSS-атака), взлома серверной части приложения, внедрения SQL и брутфорса. Успешная веб-атака может привести к утечке данных, остановке важных бизнес-процессов, удару по репутации.

Сервис WAF закрывает потребности компаний, связанные с обеспечением кибербезопасности цифровых сервисов. С одной стороны, клиенты получают высокотехнологичное решение «ПроWAF», которое гарантирует защиту и доступность веб-ресурсов даже при пиковых нагрузках. С другой — экспертную поддержку специалистов Angara SOC, которые будут обслуживать решение и помогут настроить правила WAF и нетипичные сценарии реагирования, а также регулярно обновлять их в соответствии с новыми бизнес-потребностями и изменениями в веб-приложениях компании. Также при необходимости клиентам будет доступна экспертная техподдержка вендора.

«Выстраивание собственных ИБ-процессов, закупка и сопровождение соответствующего ПО требуют значительных финансовых и экспертных ресурсов. Поэтому многие компании передают эти задачи внешнему провайдеру. Для нас крайне важно обеспечить высокий уровень предоставляемых услуг, поэтому в качестве технологических партнеров для нашего SOC мы выбираем только проверенные компании. Мы доверяем компетенциям коллег из «Вебмониторэкс» и уверены, что наше совместное предложение будет востребовано у бизнеса», — сказал директор Angara SOC Артем Грибков.

«Мультивендорный подход в построении ИБ-защиты может быть крайне выгоден для заказчика. Он позволяет выбрать самые прогрессивные технологии, представленные на рынке, и не замыкаться на единственном поставщике для всех классов решений (vendor lock-in). А возможность комбинировать экспертизу разных вендоров приводит к более комплексной и адаптивной защите. Angara SOC полностью построен на стеке отечественных решений, и мы рады присоединиться к этой экосистеме нашим решением «ПроWAF», — сказала генеральный директор Вебмониторэкс Анастасия Афонина.

Центр киберустойчивости Angara SOC — коммерческий SOC группы компаний Angara Security, ведет свою деятельность с 2015 г. Предоставляет сервисы для управления киберустойчивостью на всех этапах Kill Chain внутри организации и за её пределами: от классического мониторинга и реагирования на инциденты до узконаправленных MSS- и SecaaS-услуг. Является корпоративным центом ГосСОПКА класса «А», а также участником информационного обмена с ФинЦЕРТ.

Межсетевой экран уровня веб-приложений «ПроWAF» — это высокопроизводительная система для защиты веб-сервисов. Благодаря интеллектуальному анализу запросов решение гарантирует минимальный уровень ложных срабатываний, сохраняя доступность ресурса для легитимных пользователей. Глубокий анализ трафика и собственные бессигнатурные алгоритмы детектов предотвращают утечку чувствительных данных. Кроме того, ПроWAF имеет встроенные сканеры для обнаружения уязвимостей. Заказчик также может подключить дополнительный модуль «ПроAPI Структура», который позволяет провести инвентаризацию всех API в организации.