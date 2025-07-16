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Афонина Анастасия


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Половина веб-атак на госсектор – это попытки подбора пароля к учетным записям пользователей 1
13.03.2023 Анастасия Афонина, «Вебмониторэкс»: Наш продукт показывает в динамике профиль защищаемого приложения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Афонина Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

WebmonitorX - Вебмониторэкс 24 2
Onsec - Wallarm - Валарм 38 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4282 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2192 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 541 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29664 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3780 1
W3C - WebSocket 48 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3851 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11534 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7150 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69362 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2165 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 98 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11652 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4229 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 212 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 608 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22111 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16407 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2265 1
Оцифровка - Digitization 4759 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26295 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13039 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21328 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1218 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25145 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6534 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2634 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4243 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1117 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10698 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 906 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4814 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 544 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1459 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 1
Самозапрет 24 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2843 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9215 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53219 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 222 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7145 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6912 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372230, в очереди разбора - 749907.
Создано именных указателей - 178439.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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