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Афонина Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|16.07.2025
|Половина веб-атак на госсектор – это попытки подбора пароля к учетным записям пользователей 1
|13.03.2023
|Анастасия Афонина, «Вебмониторэкс»: Наш продукт показывает в динамике профиль защищаемого приложения 1
Афонина Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372230, в очереди разбора - 749907.
Создано именных указателей - 178439.
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