Merlion открывает доступ к демостенду UserGate NGFW для тестирования сценариев сетевой безопасности м уникальную возможность: минимизировать риски, заранее отработав все нюансы настройки и управления UserGate NGFW на конкретных бизнес-задачах», — отметила Елена Табакова, руководитель направле

Интеграция Indeed AM и продуктов UserGate NGFW и UserGate Client повышает безопасность удаленного доступа аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM), и межсетевого экрана нового следующего поколения UserGate NGFW (uNGFW) и, а также многокомпонентного решения UserGate Client (uClient). Совмес

UserGate обновила сертификат ФСТЭК на свой флагманский продукт едеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на свой флагманский продукт UserGate NGFW (uNGFW). Продление сертификата подтверждает соответствие uNGFW актуальным требо

«Инфосистемы Джет» завершила тестирование uNGFW 7.4.1 «Инфосистемы Джет» завершила комплексное тестирование межсетевого экрана следующего поколения uNGFW версии 7.4.1 компании UserGate. По сравнению с результатами предыдущих испытаний эксперты отмечают явное развитие продукта, которое выражается как в расширении функциональных возможностей

«Линза» и UserGate объявили о технологическом партнерстве в области сетевой безопасности Лаборатория защиты «Линза» и компания UserGate объявили о развитии технологического партнерства. Стороны планируют представить решение, основанное на интеграции UserGate NGFW и платформы 2К в единую модель управления безопасностью конфигураций. Совместимость продуктов «Линза» и UserGate, подтвержденная в рамках сотрудничества, обеспечивает корректную и

«Индид» и UserGate представили совместное решение для безопасного удаленного доступа уктов в области защиты айдентити, и UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявили об успешном тестировании на совместимость межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW и облачной системы многофакторной аутентификации (MFA). Технологическая интеграция сервисов направлена на повышение уровня защиты VPN-доступа, а именно Remote Access VPN, с исполь

UserGate выпустила новую версию WAF 7.5.0 для защиты веб-приложений Компания UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о выходе новой версии межсетевого экрана для защиты веб-приложений — UserGate WAF 7.5.0 Beta. Ключевыми особенностями релиза стали: повышение производительности, новые сигнатуры для защиты популярных сервисов, расширение возможностей дашбордов и настройки пользо

UserGate NGFW 7 и балансировщик нагрузки DS Proxima от «Цифровых решений» подтвердили совместимость Российские вендоры UserGate и «Цифровые решения» провели тестирование, подтвердившее полную совместимость флагманских продуктов обеих компаний — межсетевого экрана нового поколения UserGate NGFW версии 7 и аппаратного балансировщика нагрузки DS Proxima. Это открывает возможность их совместного использования для построения высоконагруженной и защищенной корпоративной инфра

UserGate внедряет новую систему релизов UserGate NGFW Компания UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о переходе на новую систему выпуска и классификации релизов UserGate NGFW. Отнесение очередного релиза к той или иной категории теперь будет отражать не только его содержание и назначение, но и время поддержки, а также рекомендации по установке. Внедряе

UserGate NGFW вошел в комплексное решение K2 Cloud для защиты сетевой инфраструктуры В комплексное предложение K2 Cloud по импортозамещению включен UserGate NGFW — сертифицированное ФСТЭК РФ средство защиты информации, которое объединяет фун

Подтверждена совместимость UserGate NGFW и службы каталога ALD Pro «Группы Астра» Компания UserGate и «Группа Астра» подтвердили совместимость межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW и службы каталога ALD Pro. Испытания были проведены на специально стенде и показали, что при развертывании обоих продуктов и проведении настройки они обеспечивают уверенное взаимо

UserGate начинает поставки аппаратных межсетевых экранов для защиты веб-приложений ппаратные платформы UserGate D200 или E1000, должны принимать во внимание, что одновременная работа UserGate NGFW и UserGate WAF невозможна. «Выпуск решения в форме аппаратных платформ — реакци

Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в межсетевом экране UserGate NGFW сности в межсетевом экране нового поколения (NGFW) российского разработчика ПО и электроники UserGate. Проэксплуатировав уязвимость и взломав другие ресурсы компании, атакующий мог бы нарушить работу UserGate NGFW, похитить персональные данные сотрудников либо развить атаку в локальной сети. Вендор был уведомлен об угрозе в рамках политики ответственного разглашения и выпустил обновление ПО

UserGate NGFW совместим с Multidirectory «Мультифактор» и UserGate подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с межсетевым экраном следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall (NGFW). По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Благодаря интеграции с Multid

UserGate NGFW прошел проверку в ядре инфраструктуры CyberCamp 4 сообщил об успешном использовании межсетевого экрана нового поколения (NGFW) UserGate в качестве ключевого элемента инфраструктуры для обеспечения безопасности и автоматизации внутренних процессов. UserGate NGFW был интегрирован в инфраструктуру CyberCamp в апреле 2022 г. в рамках программы перехода на российские решения в области информационной безопасности. После успешного пилотного про

Старт продаж UserGate WAF – новый продукт в экосистеме ИБ вендора UserGate дополняет свою экосистему продуктов новым специализированным решением – межсетевым экраном для защиты веб-приложений, сайтов и API от узконаправленных атак и ботов. UserGate WAF 7.4.0 стал доступен для отгрузки заказчикам с 18 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители UserGate. UserGate WAF – полностью оригинальное решение на основе собствен

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше тов, директор по развитию бизнеса компании. Продуктовый периметркосистемы UserGate SUMMA состоит из UserGate NGFW, UserGate Management Center, UserGate SIEM и UserGate WAF, предназначение котор

UserGate NGFW обновлен до версии 7.3.0 зработчик экосистемы ИБ-решений, объявляет о выходе следующей версии своего флагманского продукта — UserGate NGFW 7.3. Главными новинками релиза стали реализация аппаратного ускорения IPS в пла

Innostage внедрила импортонезависимый NGFW для защиты персональных данных коммерческой компании в облачной среде Специалисты Innostage завершили основной этап внедрения отечественного межсетевого экрана UserGate NGFW для защиты облачной инфраструктуры российской компании. Ключевой задачей стала

UserGate сертифицирован для работы в VK Cloud UserGate NGFW, решение компании UserGate, прошло сертификацию на платформе VK Cloud от VK Tech. Межсетевой экран UserGate NGFW может применяться клиентами для обеспечения дополнительной защиты виртуальной инфраструктуры проектов, размещенных в VK Cloud, а также на платформе Private Cloud для построения ча

ГК Softline выполнила проект по внедрению UserGate NGFW в одной из областных государственных организаций ствие условиям закупки. Важно было не только внедрить систему, но и обеспечить ее дальнейшую эксплуатацию и сопровождение. Всем этим критериям соответствовало предложение ГК Softline внедрить продукт UserGate NGFW с функцией VPN и веб-фильтрации. Такое решение позволило заказчику легко мигрировать с имеющегося продукта на новое ПО. Процесс интеграции длился более полугода и включал в себя у

UserGate NGFW обновлен до версии 7.2 Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, объявила о выходе новой версии своего флагманского продукта — UserGate NGFW 7.2. Главными целями релиза стали: поддержка новой платформы UserGate FG с аппаратным ускорителем на базе FPGA, развитие возможностей UserID, а также оптимизация функций и увеличе

UserGate на защите отечественных платежных систем и электронной коммерции платежа в партнерстве с компаниями финтех-сектора. В ходе проекта по построению защищённого периметра и созданию отказоустойчивых кластеров, реализованного компанией TS Solution, было выбрано решение UserGate NGFW (Next-Generation Firewall), сочетающего в себе функциональность модуля межсетевого экранирования и системы обнаружения вторжений (СОВ). Об этом CNews сообщили представители UserGa