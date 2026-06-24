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РСХБ Страхование жизни
СОБЫТИЯ
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РСХБ Страхование жизни и организации, системы, технологии, персоны:
|Гущин Александр 16 6
|Мусич Роман 28 6
|Курбатов Владимир 35 6
|Трояновский Владимир 62 6
|Сычев Артем 79 6
|Калинкин Алексей 16 6
|Контемиров Юрий 32 6
|Скородумов Анатолий 65 6
|Варназов Лев 10 6
|Суровец Дмитрий 115 6
|Демидов Сергей 129 6
|Нуйкин Андрей 50 6
|Цыганов Вячеслав 78 6
|Борисов Илья 27 6
|Ильин Алексей 24 5
|Лысенко Юрий 33 5
|Дилбарян Павел 26 5
|Палей Лев 57 5
|Горбатько Александр 105 5
|Остапенко Григорий 28 5
|Оганесян Ашот 149 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Хлызов Андрей 21 1
|Мельников Максим 38 1
|Ульянов Николай 176 1
|Френкель Лев 51 1
|Урусов Виктор 157 1
|Черун Екатерина 17 1
|Воробьев Артем 26 1
|Плотко Сергей 12 1
|Севостьянов Александр 16 1
|Маслов Олег 12 1
|Бабаев Наум 3 1
|Чернов Иван 40 1
|Чурсов Сергей 1 1
|Бориславский Даниил 32 1
|Оганесян Артем 5 1
|Попов Роман 2 1
|Гусейнов Тимур 6 1
|Конев Павел 5 1
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