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РСХБ Страхование жизни

РСХБ Страхование жизни

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.06.2026 «РСХБ-Страхование» повысила зрелость СУИБ и укрепила операционную устойчивость с помощью Security Vision VS 1
11.09.2025 «Ростелеком Контакт-центр» повысит качество клиентского сервиса «PCXБ-Страхование жизни» 2
18.10.2024 R-Style Softlab и Yadro подписали соглашение о партнерстве 1
20.07.2023 Разработана цифровая платформа «Агростраховка.рф» для фермеров 1
01.11.2022 Россельхозбанк купил R-Style Softlab 2
21.04.2022 Docsvision и Postgres Pro подготовили «РСХБ-страхование жизни» к невынужденному импортозамещению 4
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
29.06.2020 Артем Оганесян, R-Style Softlab -

Все, что показало свою эффективность в этот кризис, останется с нами и дальше

 1
31.10.2019 Вячеслав Алексеев, R-Style Softlab -

Страховые компании выходят в дистанционные каналы

 2
12.02.2013 Depo Computers построила защищенную VPN-сеть для 40 региональных офисов «РСХБ-Страхования» 5

Публикаций - 16, упоминаний - 26

РСХБ Страхование жизни и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 171 6
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 709 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 313 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 487 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 694 1
Docsvision - ДоксВижн 1057 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 82 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 59 1
Google LLC 12589 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 1
Парадигма 166 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
Asseco 23 1
Anthropic 122 1
Ростелеком 10850 1
9486 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 762 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 8
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1493 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 6
Донстрой - Дон-Строй Инвест 35 6
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 6
НСПК - Национальная система платежных карт 937 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1878 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 5
Роснефть НК - нефтяная компания 555 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 286 1
ФосАгро 171 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 1
Bayer AG - Байер 85 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5588 8
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3047 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 6
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 961 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 273 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 407 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60915 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64045 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25112 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10100 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9265 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34278 8
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5005 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17934 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24111 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13044 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13610 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35668 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21572 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4575 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4455 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5917 3
Оцифровка - Digitization 5129 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3069 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12058 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2934 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1098 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6667 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8128 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6147 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3723 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 738 2
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 91 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 414 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10549 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5062 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12929 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27998 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3751 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16898 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7048 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13817 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5065 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 129 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2509 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5617 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 28 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 214 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 30 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 92 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - DO RoBot - DO Digital Assistant RoBot 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1009 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 637 1
Гущин Александр 16 6
Мусич Роман 28 6
Курбатов Владимир 35 6
Трояновский Владимир 62 6
Сычев Артем 79 6
Калинкин Алексей 16 6
Контемиров Юрий 32 6
Скородумов Анатолий 65 6
Варназов Лев 10 6
Суровец Дмитрий 115 6
Демидов Сергей 129 6
Нуйкин Андрей 50 6
Цыганов Вячеслав 78 6
Борисов Илья 27 6
Ильин Алексей 24 5
Лысенко Юрий 33 5
Дилбарян Павел 26 5
Палей Лев 57 5
Горбатько Александр 105 5
Остапенко Григорий 28 5
Оганесян Ашот 149 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Хлызов Андрей 21 1
Мельников Максим 38 1
Ульянов Николай 176 1
Френкель Лев 51 1
Урусов Виктор 157 1
Черун Екатерина 17 1
Воробьев Артем 26 1
Плотко Сергей 12 1
Севостьянов Александр 16 1
Маслов Олег 12 1
Бабаев Наум 3 1
Чернов Иван 40 1
Чурсов Сергей 1 1
Бориславский Даниил 32 1
Оганесян Артем 5 1
Попов Роман 2 1
Гусейнов Тимур 6 1
Конев Павел 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164349 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47240 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 354 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 450 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 296 1
Беларусь - Белоруссия 6244 1
Польша - Республика 2026 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 277 1
Россия - СФО - Новосибирск 4837 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52928 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6442 7
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57070 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6520 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15826 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7696 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11382 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3667 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1357 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11183 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6994 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8013 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2449 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2697 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2966 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 1
Киберучения 134 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1093 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2143 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2087 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1216 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7466 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1697 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17984 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3940 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7308 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2833 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8749 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 642 1
Аудит - аудиторский услуги 3380 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 635 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8430 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1315 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 1
TAdviser - Центр выбора технологий 456 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 6
Gartner - Гартнер 3647 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452322, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196655.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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