R-Style Softlab и Yadro подписали соглашение о партнерстве

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, российский производитель ИТ-оборудования компания Yadro подписали соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Стороны договорились совместно реализовывать проекты в рамках импортозамещения и поставок российского оборудования для построения ИТ-инфраструктуры финансовых организаций.

Российский производитель ИТ-оборудования компания Yadro входит в партнерский хаб компании R-Style Softlab. Примером сотрудничества стала поставка серверного оборудования Yadro для нужд АО СК «РСХБ Страхование».

R-Style Softlab развивает направление системной интеграции, число вендоров партнерского хаба составляет более 100 российских компаний. Компания получила партнерский статус ведущих отечественных разработчиков программного обеспечения и производителей оборудования. Благодаря развитию собственной продуктовой линейки и партнерских программ R-Style Softlab предлагает рынку комплексные программы ИТ-трансформации, включая замену оборудования, переход на отечественные решения базового и системного ПО, миграцию на российские аналоги корпоративных информационных систем и ПО для отдельных бизнес-направлений.