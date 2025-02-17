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Конев Павел



17.02.2025 «Доставка Морем» нарастила закупку через цифровые каналы почти в пять раз 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
20.07.2023 Разработана цифровая платформа «Агростраховка.рф» для фермеров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Конев Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Слайдер Презентации 10 1
Oracle Corporation 6705 1
Diasoft - Диасофт 882 1
ССТ - Специальные системы и технологии 8 1
Microsoft Corporation 24662 1
Google LLC 11821 1
Ростелеком 9739 1
8259 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 19 3
Московская Биржа НТБ - Национальная товарная биржа 4 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
РСХБ Страхование жизни 12 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3047 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5803 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2272 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4711 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10147 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1329 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9212 1
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 24 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 402 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 757 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4165 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5397 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 1
Индустрия 5.0 - Industry 5.0 5 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7432 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5323 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 260 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4615 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 254 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1195 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 455 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2947 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1246 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 722 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 1
Microsoft Office 3747 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 760 1
Слайдер Презентации - Slider AI 4 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2045 1
СалютДевайсы - GigaChat 196 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 275 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
Microsoft Windows 15717 1
Linux OS 10010 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Путин Владимир 3187 1
Челидзе Джимшер 30 1
Петрухин Петр 1 1
Козицин Вячеслав 1 1
Гребенщиков Дмитрий 36 1
Фастова Елена 1 1
Походня Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3433 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1592 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 513 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1083 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5855 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4031 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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