Конев Павел
|17.02.2025
|«Доставка Морем» нарастила закупку через цифровые каналы почти в пять раз 1
|15.10.2024
|Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
|20.07.2023
|Разработана цифровая платформа «Агростраховка.рф» для фермеров 1
Конев Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Слайдер Презентации 10 1
|Oracle Corporation 6705 1
|Diasoft - Диасофт 882 1
|ССТ - Специальные системы и технологии 8 1
|Microsoft Corporation 24662 1
|Google LLC 11821 1
|Ростелеком 9739 1
|1С 8259 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Путин Владимир 3187 1
|Челидзе Джимшер 30 1
|Петрухин Петр 1 1
|Козицин Вячеслав 1 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Фастова Елена 1 1
|Походня Андрей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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