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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196321
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Индустрия 5.0 Industry 5.0

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.06.2026 Цифровой след России: как публикации отражают трансформацию бизнеса (дайджесты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
06.12.2024 Тренды с восточным акцентом: «Ростелеком» представил ежегодное исследование развития глобальных треков цифровизации 1
05.11.2024 Выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность в 2023 г. выросла на 75% 1
17.10.2024 6 ноября IVA Technologies проведёт ИТ-конференцию IVA DAY-2024: уже открыта регистрация! 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
14.10.2024 Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Индустрия 5.0 и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10841 2
АКАМ 4 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
Microsoft Corporation 25670 1
ИКС 510 1
Softline - Софтлайн 3649 1
9461 1
Oracle Corporation 7046 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1399 1
Diasoft - Диасофт 1115 1
Salesforce 488 1
Legrand 82 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 355 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 258 1
Google LLC 12579 1
InnoSTage - Инностейдж 214 1
Canva 37 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 56 1
Системы и Технологии ГК 126 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 58 1
ССТ - Специальные системы и технологии 27 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 1
Слайдер Презентации 13 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 53 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 189 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 955 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60786 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21465 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25042 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7308 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 643 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34186 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63900 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1565 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3749 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3595 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35608 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4648 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2570 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11432 2
Virtual mouse - Виртуальная мышь 2 1
Cyberbiosecurity - Кибербиобезопасность 1 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 166 1
Офисные приложения - Редактор презентаций - Presentation Editor 21 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9769 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 997 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5176 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1186 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2523 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4971 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17893 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1639 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1510 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7769 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3173 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27960 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7033 1
DevOps - Development и Operations 1195 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1558 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13799 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8538 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9906 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5554 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1092 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6643 1
Linux OS 11390 1
Microsoft Office 4115 1
Microsoft Windows 16763 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 754 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2465 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 851 1
НКТ - Р7-Офис 531 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2527 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 444 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 480 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 1
FreePik 1779 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 547 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 7 1
1С:MES - Кабельный завод 6 1
Think Cell 6 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Daccord - Даккор 4 1
IVA Technologies - IVA One 38 1
Слайдер Презентации - Slider AI 7 1
Редько Сергей 8 1
Козицин Вячеслав 1 1
Петрухин Петр 1 1
Путин Владимир 3441 1
Глазков Борис 48 1
Аронсон Михаил 32 1
Путин Сергей 72 1
Гребенщиков Дмитрий 39 1
Гузаиров Айдар 64 1
Попов Григорий 25 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Каськов Валентин 24 1
Пестунов Александр 6 1
Токарев Кирилл 2 1
Беляев Андрей 4 1
Салин Антон 8 1
Анисов Ян 35 1
Туркин Владислав 4 1
Конев Павел 5 1
Челидзе Джимшер 44 1
Пиляева Анжелика 3 1
Походня Андрей 6 1
Липкин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164112 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18913 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54375 2
Азия - Азиатский регион 5879 2
Европа 24889 1
Южная Корея - Республика 7003 1
Япония 13745 1
Индия - Bharat 5830 1
Бразилия - Федеративная Республика 2497 1
Турция - Турецкая республика 2586 1
Саудовская Аравия - Королевство 663 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1757 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Иран - Исламская Республика Иран 1152 1
Азия Восточная 186 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11344 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6640 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3923 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15807 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17964 2
Энергетика - Energy - Energetically 5772 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1483 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4579 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4467 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6508 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3811 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3647 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2396 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1454 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5686 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4933 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10159 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1640 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26945 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2957 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56988 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3930 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3003 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1814 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1278 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8423 1
Импортозамещение - параллельный импорт 606 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 1
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 227 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8529 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1424 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 127 1
IVA DAY 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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