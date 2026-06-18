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Индустрия 5.0 Industry 5.0
- Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция
- IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей
- Smart Factory - "умный завод" - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий
- IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения
- M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие
- NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей
СОБЫТИЯ
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Индустрия 5.0 и организации, системы, технологии, персоны:
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 955 1
|ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
|Редько Сергей 8 1
|Козицин Вячеслав 1 1
|Петрухин Петр 1 1
|Путин Владимир 3441 1
|Глазков Борис 48 1
|Аронсон Михаил 32 1
|Путин Сергей 72 1
|Гребенщиков Дмитрий 39 1
|Гузаиров Айдар 64 1
|Попов Григорий 25 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Каськов Валентин 24 1
|Пестунов Александр 6 1
|Токарев Кирилл 2 1
|Беляев Андрей 4 1
|Салин Антон 8 1
|Анисов Ян 35 1
|Туркин Владислав 4 1
|Конев Павел 5 1
|Челидзе Джимшер 44 1
|Пиляева Анжелика 3 1
|Походня Андрей 6 1
|Липкин Евгений 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1424 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 127 1
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