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6 ноября IVA Technologies проведёт ИТ-конференцию IVA DAY-2024: уже открыта регистрация!

6 ноября 2024 года в отеле Soluxe Hotel Moscow состоится вторая ежегодная ИТ-конференция IVA DAY! Это уникальное событие объединит более 500 ведущих экспертов, представителей органов власти и крупного бизнеса, создавая пространство для инноваций и передовых технологий России.

IVA DAY – платформа для честного и открытого диалога о вызовах, трендах, лучших практиках и прогнозах развития ИТ-индустрии.

Что вас ждёт на IVA DAY-2024?

  • Пленарная сессия «Новые стратегии ИТ: индустрия 5.0 уже близко» с участием ведущих представителей бизнеса и власти, где вы сможете услышать мнения экспертов о будущем ИТ-индустрии и актуальных трендах.

    Модератор сессии: Кирилл Токарев, телеведущий и шеф-редактор телеканала РБК-ТВ.
  • Продуктовое шоу, в рамках которого будет анонсирован новый продукт IVA One – комплексное решение для корпоративных коммуникаций и совместной работы. IVA One объединяет ключевые инструменты для продуктивной работы сотрудников в одном суперприложении, заменяя множество разрозненных приложений.
  • Первый день инвестора IVA Technologies, в рамках которого представители менеджмента поделятся стратегией бизнеса и планами на будущее, обсудят развитие продуктов экосистемы корпоративных коммуникаций IVA, а также расскажут про технологии и инвестиции в R&D, позволяющие компании удерживать лидерство на рынке. По итогам выступления состоится Q&A сессия.
  • Четыре специализированные сессии в рамках деловой программы, где будут обсуждаться ключевые темы, касающиеся цифровой трансформации, безопасности данных, искусственного интеллекта, экспортного потенциала и многого другого:
    • Сессия 1: «Данные в эпоху ИИ: как извлечь максимальную ценность»
    • Сессия 2: «Из России с любовью: как отечественные разработки завоёвывают мир»
    • Сессия 3: «Цифровые инструменты будущего»
    • Сессия 4: «Потенциал ИТ-отрасли: барьеры и драйверы развития»

Присоединяйтесь к IVA DAY 2024 и станьте частью сообщества, которое формирует будущее информационных технологий в России! Регистрация открыта. Следите за актуальной информацией на сайте IVADAY.ru.

erid:LjN8KbHYQРекламодатель: Публичное акционерное общество «ИВА»ИНН/ОГРН: 1683020450/1241600017042Сайт: https://ivaday.ru/

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