6 ноября IVA Technologies проведёт ИТ-конференцию IVA DAY-2024: уже открыта регистрация!

6 ноября 2024 года в отеле Soluxe Hotel Moscow состоится вторая ежегодная ИТ-конференция IVA DAY! Это уникальное событие объединит более 500 ведущих экспертов, представителей органов власти и крупного бизнеса, создавая пространство для инноваций и передовых технологий России.

IVA DAY – платформа для честного и открытого диалога о вызовах, трендах, лучших практиках и прогнозах развития ИТ-индустрии.

Что вас ждёт на IVA DAY-2024?

Пленарная сессия «Новые стратегии ИТ: индустрия 5.0 уже близко» с участием ведущих представителей бизнеса и власти, где вы сможете услышать мнения экспертов о будущем ИТ-индустрии и актуальных трендах.



Модератор сессии: Кирилл Токарев, телеведущий и шеф-редактор телеканала РБК-ТВ.

с участием ведущих представителей бизнеса и власти, где вы сможете услышать мнения экспертов о будущем ИТ-индустрии и актуальных трендах. Модератор сессии: Кирилл Токарев, телеведущий и шеф-редактор телеканала РБК-ТВ. Продуктовое шоу , в рамках которого будет анонсирован новый продукт IVA One – комплексное решение для корпоративных коммуникаций и совместной работы. IVA One объединяет ключевые инструменты для продуктивной работы сотрудников в одном суперприложении, заменяя множество разрозненных приложений.

, в рамках которого будет анонсирован новый продукт IVA One – комплексное решение для корпоративных коммуникаций и совместной работы. IVA One объединяет ключевые инструменты для продуктивной работы сотрудников в одном суперприложении, заменяя множество разрозненных приложений. Первый день инвестора IVA Technologies , в рамках которого представители менеджмента поделятся стратегией бизнеса и планами на будущее, обсудят развитие продуктов экосистемы корпоративных коммуникаций IVA, а также расскажут про технологии и инвестиции в R&D, позволяющие компании удерживать лидерство на рынке. По итогам выступления состоится Q&A сессия.

, в рамках которого представители менеджмента поделятся стратегией бизнеса и планами на будущее, обсудят развитие продуктов экосистемы корпоративных коммуникаций IVA, а также расскажут про технологии и инвестиции в R&D, позволяющие компании удерживать лидерство на рынке. По итогам выступления состоится Q&A сессия. Четыре специализированные сессии в рамках деловой программы, где будут обсуждаться ключевые темы, касающиеся цифровой трансформации, безопасности данных, искусственного интеллекта, экспортного потенциала и многого другого:

Сессия 1: «Данные в эпоху ИИ: как извлечь максимальную ценность» Сессия 2: «Из России с любовью: как отечественные разработки завоёвывают мир» Сессия 3: «Цифровые инструменты будущего» Сессия 4: «Потенциал ИТ-отрасли: барьеры и драйверы развития»

в рамках деловой программы, где будут обсуждаться ключевые темы, касающиеся цифровой трансформации, безопасности данных, искусственного интеллекта, экспортного потенциала и многого другого:

Присоединяйтесь к IVA DAY 2024 и станьте частью сообщества, которое формирует будущее информационных технологий в России! Регистрация открыта. Следите за актуальной информацией на сайте IVADAY.ru.