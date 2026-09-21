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Петрухин Петр

СОБЫТИЯ


21.09.2026 АО «Группа 1С» и АКАМ запускают направление решений для работы внешних пользователей 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Петрухин Петр и организации, системы, технологии, персоны:

АКАМ 5 2
9741 2
Ростелеком 11067 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 1
Microsoft Corporation 25891 1
Oracle Corporation 7113 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5758 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5151 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2809 1
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LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1968 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2152 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8801 1
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1С:УТ - 1С:Управление торговлей 493 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 632 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 7 1
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Think Cell 6 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169009 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19429 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6708 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12465 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4061 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5565 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4119 1
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1947 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1535 1
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Импортозамещение - параллельный импорт 639 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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