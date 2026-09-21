Индексная книга (каталог) CNews*
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Петрухин Петр
СОБЫТИЯ
|21.09.2026
|АО «Группа 1С» и АКАМ запускают направление решений для работы внешних пользователей 1
|15.10.2024
|Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Петрухин Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|АКАМ 5 2
|1С 9741 2
|Ростелеком 11067 1
|Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 1
|Microsoft Corporation 25891 1
|Oracle Corporation 7113 1
|Diasoft - Диасофт 1185 1
|Salesforce 502 1
|Legrand 82 1
|Google LLC 12828 1
|Canva 39 1
|МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура 67 1
|Системы и Технологии ГК 130 1
|ССТ - Специальные системы и технологии 29 1
|Слайдер Презентации 13 1
|Путин Владимир 3482 1
|Путин Сергей 73 1
|Нуралиев Борис 299 1
|Гребенщиков Дмитрий 39 1
|Попов Григорий 25 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Каськов Валентин 26 1
|Анисов Ян 36 1
|Конев Павел 5 1
|Челидзе Джимшер 44 1
|Пиляева Анжелика 3 1
|Походня Андрей 6 1
|Козицин Вячеслав 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.