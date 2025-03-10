IEK Group - Legrand Россия - Легран - Daccord - Даккор

ООО «ЛЕГРАН» проработало на рынке электротехнического оборудования в составе французской компании Legrand в России более 30 лет . В 2023 году бывшие активы Legrand — 4 производственные площадки, офисы в 8 крупнейших городах России, торговые представительства в 37 российских городах и представительство в Республике Беларусь — приобрела IEK GROUP. Новый собственник планирует вложить в предприятия порядка 1 млрд рублей в ближайшие 3 года. Бывшие активы Legrand остаются самостоятельной структурой и являются стратегическим партнером IEK GROUP. Группа компаний продолжит свою деятельность под двумя самостоятельными брендами: Daccord и «Контактор». Электроустановочные изделия, кабеленесущие системы и оборудование для организации рабочих мест, удлинители, сетевые фильтры и разветвители, оборудование для отопления, модульное будут выпускаться под брендом Daccord. Силовое и низковольтное оборудование — под брендом «Контактор».