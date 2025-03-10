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IEK Group Legrand Россия Легран Daccord Даккор

IEK Group - Legrand Россия - Легран - Daccord - Даккор

ООО «ЛЕГРАН» проработало на рынке электротехнического оборудования в составе французской компании Legrand в России более 30 лет . В 2023 году бывшие активы Legrand — 4 производственные площадки, офисы в 8 крупнейших городах России, торговые представительства в 37 российских городах и представительство в Республике Беларусь — приобрела IEK GROUP. Новый собственник планирует вложить в предприятия порядка 1 млрд рублей в ближайшие 3 года. Бывшие активы Legrand остаются самостоятельной структурой и являются стратегическим партнером IEK GROUP. Группа компаний продолжит свою деятельность под двумя самостоятельными брендами: Daccord и «Контактор». Электроустановочные изделия, кабеленесущие системы и оборудование для организации рабочих мест, удлинители, сетевые фильтры и разветвители, оборудование для отопления, модульное будут выпускаться под брендом Daccord. Силовое и низковольтное оборудование — под брендом «Контактор».


10.03.2025 IEK Group интегрирует в свою структуру активы Legrand 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
27.06.2024 Группа компаний, объединяющая бывшие активы Legrand в России и Белоруссии, запускает новый бренд 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:

Legrand 78 3
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 20 2
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