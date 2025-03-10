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IEK Group Legrand Россия Легран Daccord Даккор
ООО «ЛЕГРАН» проработало на рынке электротехнического оборудования в составе французской компании Legrand в России более 30 лет . В 2023 году бывшие активы Legrand — 4 производственные площадки, офисы в 8 крупнейших городах России, торговые представительства в 37 российских городах и представительство в Республике Беларусь — приобрела IEK GROUP. Новый собственник планирует вложить в предприятия порядка 1 млрд рублей в ближайшие 3 года. Бывшие активы Legrand остаются самостоятельной структурой и являются стратегическим партнером IEK GROUP. Группа компаний продолжит свою деятельность под двумя самостоятельными брендами: Daccord и «Контактор». Электроустановочные изделия, кабеленесущие системы и оборудование для организации рабочих мест, удлинители, сетевые фильтры и разветвители, оборудование для отопления, модульное будут выпускаться под брендом Daccord. Силовое и низковольтное оборудование — под брендом «Контактор».
IEK Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Legrand 78 3
|IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 20 2
|Слайдер Презентации 10 1
|Oracle Corporation 6721 1
|Salesforce.com 428 1
|ССТ - Специальные системы и технологии 9 1
|Google LLC 11851 1
|Microsoft Corporation 24701 1
|Diasoft - Диасофт 890 1
|Ростелеком 9785 1
|1С 8295 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Путин Владимир 3202 1
|Забелин Андрей 2 1
|Челидзе Джимшер 31 1
|Петрухин Петр 1 1
|Козицин Вячеслав 1 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Левин Максим 2 1
|Левин Леонид 130 1
|Походня Андрей 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145965 2
|Франция - Французская Республика 7868 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17192 1
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