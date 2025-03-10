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Индексная книга (каталог) CNews*
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Челидзе Джимшер


10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 2
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Челидзе Джимшер и организации, системы, технологии, персоны:

8295 30
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 16
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 16
Ред Софт - Red Soft 736 15
Корус Консалтинг ГК 1229 15
Neoflex - Неофлекс 220 15
Biocad - Биокад 82 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 116 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 15
Diasoft - Диасофт 889 15
R-Vision - Р-Вижн 159 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 199 13
Северсталь Инфоком 66 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 12
Аусферр ИТЦ 28 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 12
Газинформсервис - ГИС 285 12
Ланит Интеграция 190 12
Polymedia - Полимедиа 138 12
ФинГрад - FinGrad 33 12
Сбер - СберБизнес Софт 57 12
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 39 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 6
Ростелеком 9784 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 57 6
МегаФон 9008 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 5
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 28
Восток-Сервис ГК 52 28
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 459 27
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 27
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 50 27
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 26
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 25
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 24
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 23
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 22
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2410 21
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 17
Лента - Сеть розничной торговли 2098 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 16
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 20 16
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 882 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 15
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
Силовые машины 111 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 15
Шереметьево Хэндлинг 37 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 203 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 73 14
ВТБ - Почта Банк 467 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 13
Кофемания 54 13
Cotton Club - Коттон Клаб 21 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 28
Федеральное казначейство России 1787 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3363 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2731 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2910 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 132 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 29
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8137 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12144 27
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 23
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5340 17
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2038 17
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1663 16
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2876 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2184 16
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 887 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4192 15
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1784 15
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 945 15
Скрининг 154 15
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1646 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 15
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 329 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6874 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6316 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2975 13
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 766 13
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1324 13
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 847 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4924 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1185 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1073 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3889 10
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 466 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2168 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4772 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 27
БИС - ITQuick - Jumse 39 20
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 15
Новые облачные технологии - МойОфис 793 13
НКТ - Р7-Офис 386 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 13
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 56 12
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 12
Протек - Здравсити 26 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 12
НКТ - Р7-графика 31 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
СалютДевайсы - GigaChat 204 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 5
Microsoft Office 3764 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5277 1
Технос-К - Сакура PRO 21 1
Минцифры РФ - Госключ 145 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 97 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 309 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
Autodesk AutoCAD 339 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 277 1
Linux OS 10052 1
Microsoft Windows 15759 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2292 1
Слайдер Презентации - Slider AI 4 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Шадаев Максут 1018 28
Лобанов Максим 45 28
Натрусов Артем 284 27
Катамадзе Анна 101 27
Ульянов Николай 112 27
Киселев Сергей 62 27
Григоренко Вадим 40 27
Замаруев Владимир 40 27
Кудашев Михаил 27 24
Мельникова Алиса 91 23
Лукавенко Олег 35 20
Сергеев Сергей 138 16
Федоров Алексей 119 16
Рустамов Рустам 418 15
Демидов Сергей 127 15
Сотин Денис 205 15
Колесов Александр 58 15
Семенов Александр 149 15
Леонов Алексей 79 15
Гузовский Денис 68 15
Чурсин Дмитрий 61 15
Уткин Владислав 20 15
Добровинский Александр 35 15
Бурилов Андрей 105 15
Климов Андрей 72 15
Меркулов Сергей 32 15
Сивцев Илья 141 15
Евдокимов Игорь 50 15
Легостаева Светлана 89 15
Александров Александр 70 15
Булгаков Кирилл 105 15
Спирин Антон 64 15
Стоянов Алексей 41 15
Кусеров Олег 18 15
Луганцев Александр 51 15
Гаврилов Евгений 43 15
Карпов Роман 62 15
Маркова Светлана 32 15
Ульянычев Матвей 36 15
Тятюшев Максим 101 15
Россия - РФ - Российская федерация 145942 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17189 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2969 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 760 1
Африка - Африканский регион 3495 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 255 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 91 1
Россия - СФО - Новосибирск 4343 1
Россия - СФО - Кемеровская область 910 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5808 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4880 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 16
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 754 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 15
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1664 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6200 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2951 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 381 13
Экономический эффект 1080 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 280 13
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 13
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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