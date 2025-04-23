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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гузовский Денис



23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1

Публикаций - 69, упоминаний - 72

Гузовский Денис и организации, системы, технологии, персоны:

8400 40
Neoflex - Неофлекс 224 32
Корус Консалтинг ГК 1242 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 44 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 29
Ред Софт - Red Soft 772 29
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 294 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 49 29
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 13
Microsoft Corporation 24793 12
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 10
HERE Technologies 109 10
IBM - International Business Machines Corp 9464 9
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 9
ОТР ГК - ОТР 2000 217 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 9
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 9
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 7
Oracle Corporation 6750 6
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 6
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 6
Ростелеком 9868 5
Yandex - Яндекс 7620 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 4
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 4
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 8 3
InfoWatch - Инфовотч 1036 3
Cisco Systems 5145 3
Intel Corporation 12274 3
Broadcom - VMware 2401 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 3
Red Hat 1322 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1671 44
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 37
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 37
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 37
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 74 35
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 31
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 76 29
Шереметьево Хэндлинг 38 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 136 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 26
Силовые машины 114 25
Лента - Сеть розничной торговли 2127 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 23
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 22
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 21
ВТБ - ВТБ24 665 19
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 18
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 17
РЖД - Российские железные дороги 1934 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 91 15
Восток-Сервис ГК 53 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Газпром бурение 30 15
Агроэко ГК 26 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
МКБ - Московский кредитный банк 569 13
ПСБ - Промсвязьбанк 868 13
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 13
ГПБ - Газпромбанк 1103 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 36
Федеральное казначейство России 1803 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1397 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 37 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
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Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
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Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 97 29
БИС - ITQuick - Jumse 40 29
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 8
Linux OS 10161 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1358 5
Microsoft Windows 15846 5
Microsoft Office 3795 4
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 3
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 3
Microsoft Teams - MS Teams 563 3
Intel x86 - архитектура процессора 1891 2
Microsoft Exchange 1755 2
Apple iPad mini 420 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 265 2
Microsoft Outlook 1404 2
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 101 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 2
Microsoft Office Excel 1217 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 2
Luxms BI 81 2
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 13 2
Oracle Java - язык программирования 3123 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1165 2
2Test Профишкаф 1 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 2
ВТБ API Платформа 9 2
UseTech - UseBus 29 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 340 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 699 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
Brocade Certified - Brocade Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
Натрусов Артем 285 37
Леонов Алексей 80 35
Шадаев Максут 1035 34
Ульянов Николай 116 31
Евдокимов Игорь 51 29
Булгаков Кирилл 109 29
Ульянычев Матвей 37 29
Сивцев Илья 145 29
Рустамов Рустам 428 29
Тятюшев Максим 106 29
фон Розен Александр 33 29
Сельдемиров Александр 45 29
Карпов Роман 63 29
Спирин Антон 66 26
Гуренков Михаил 31 23
Александров Александр 73 22
Замаруев Владимир 41 21
Григоренко Вадим 41 18
Семенов Александр 152 17
Демидов Сергей 127 16
Чаркин Евгений 297 15
Бурилов Андрей 106 15
Легостаева Светлана 91 15
Уткин Владислав 21 15
Тугалева Наталья 16 15
Челидзе Джимшер 33 15
Попушой Александр 16 15
Старостин Георгий 24 15
Мельникова Алиса 95 15
Кудашев Михаил 31 15
Будник Иван 19 15
Киселев Сергей 64 15
Кусеров Олег 19 15
Кисленко Михаил 15 15
Сотин Денис 206 14
Чурсин Дмитрий 62 13
Стоянов Алексей 42 13
Климов Андрей 74 13
Сергеева Наталья 40 13
Сазонов Максим 30 13
Россия - РФ - Российская федерация 147708 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 4
Европа 21883 3
Азия - Азиатский регион 5596 3
Россия - УФО - Челябинская область 1254 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 2
Франция - Французская Республика 7890 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14266 1
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Беларусь - Белоруссия 5792 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Европа Восточная 3109 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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