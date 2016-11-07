Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews APPWards
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 44
CNews APPWards упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 12
|ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 8
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
|Федеральное казначейство России 766 8
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 8
|ПФР Департамент информационных технологий 103 7
|Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 6
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
|Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 3
|Счётная палата РФ 463 2
|Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
|Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Елистратов Николай 90 13
|Халяпин Сергей 78 12
|Базалей Наталья 14 12
|Грибанов Юрий 24 12
|Кравченко Денис 24 12
|Шестаков Александр 35 12
|Пиляр Елена 21 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Прохоров Фёдор 78 12
|Коротнев Константин 31 12
|Михалев Павел 20 12
|Шевченко Владимир 135 12
|Асратян Петр 35 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Дегтярев Алексей 54 12
|Леушев Андрей 63 12
|Свердлов Михаил 29 12
|Алябьев Андрей 27 12
|Подкопаев Олег 24 12
|Мухин Максим 18 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Гуральников Сергей 161 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Левиков Антон 68 12
|Патрин Максим 31 12
|Муравлев Александр 15 12
|Фридман Илья 41 11
|Малышев Александр 31 10
|Гаттаров Руслан 117 10
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Калюжный Игорь 24 9
|Плешков Алексей 42 9
|Лысенко Эдуард 209 8
|Мельникова Алиса 29 8
|Рахтеенко Владимир 31 8
|Рудаков Денис 31 8
|Реймер Денис 49 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru