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CNews APPWards


07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
31.10.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
23.06.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.08.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
28.05.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
26.12.2014 Вышел 74 номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
25.09.2014 CNews AppWARDS: Награду за лучшие мобильные приложения в бизнесе и госсекторе вручат в ноябре 5
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
07.08.2014 CNews AppWARDS: Награду за лучшие мобильные приложения в бизнесе и госсекторе вручат в ноябре 5
04.08.2014 CNews Awards 2014: Продолжается прием заявок на награждение лучших ИТ-проектов года 1

Публикаций - 36, упоминаний - 44

CNews APPWards упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 850 12
Webmoney 338 12
Citrix Systems 574 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 12
Cinimex - Синимекс 160 11
Instabank - Инстабанк 12 9
Polycom - Поликом Раша 301 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 8
CleverDATA 54 8
Custis 73 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Консист Бизнес Групп 58 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 8
Ланит ГК 1165 8
Microsoft Corporation 11253 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 7
Инфокомпас 14 7
VK - Mail.ru Group 2492 7
IBM 3586 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1229 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 5
Samsung Electronics 5759 4
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 13 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Ciena 40 2
Abbyy 801 2
АйТи 755 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 2
МаксимаТелеком 102 2
Газпромбанк - ГПБ 693 16
ВТБ Банк Москвы 373 12
Бинбанк 184 12
Пробизнесбанк АКБ 109 12
МДМ Банк 150 12
Национальный банк Траст 96 12
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 12
Спортмастер 116 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 12
ПСБ - Промсвязьбанк 613 12
Visa International 1347 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 12
Уралсиб Банк 390 12
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 9
Башнефть ПАО АНК 90 9
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 9
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 9
Сетелем Банк 25 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 8
РЖД - Российские железные дороги 1083 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 8
ВТБ24 583 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Bayer AG - Байер 37 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 7
Медскан 12 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 6
ВкусВилл 48 6
En+ Group 17 5
Jones Day 15 5
Глобэкс банк 28 5
Открытие ФК 539 5
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 78 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Федеральное казначейство России 766 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 8
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 3
Счётная палата РФ 463 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 10
MobilityLab MobileSputnik 22 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Apple iPad mini 375 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 203 1
Microsoft Office 365 769 1
Елистратов Николай 90 13
Халяпин Сергей 78 12
Базалей Наталья 14 12
Грибанов Юрий 24 12
Кравченко Денис 24 12
Шестаков Александр 35 12
Пиляр Елена 21 12
Потёмкин Роман 20 12
Прохоров Фёдор 78 12
Коротнев Константин 31 12
Михалев Павел 20 12
Шевченко Владимир 135 12
Асратян Петр 35 12
Тищенко Юрий 14 12
Дегтярев Алексей 54 12
Леушев Андрей 63 12
Свердлов Михаил 29 12
Алябьев Андрей 27 12
Подкопаев Олег 24 12
Мухин Максим 18 12
Хрусталев Александр 31 12
Гуральников Сергей 161 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Сафронов Юрий 61 12
Леоничев Алексей 14 12
Левиков Антон 68 12
Патрин Максим 31 12
Муравлев Александр 15 12
Фридман Илья 41 11
Малышев Александр 31 10
Гаттаров Руслан 117 10
Пшиченко Дмитрий 19 9
Калюжный Игорь 24 9
Плешков Алексей 42 9
Лысенко Эдуард 209 8
Мельникова Алиса 29 8
Рахтеенко Владимир 31 8
Рудаков Денис 31 8
Реймер Денис 49 8
Россия - Российская федерация - РФ 57914 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 14
Россия - Челябинская область 665 10
Казахстан - Республика 2665 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 7
Россия - Ростовская область 870 6
Россия - Калужская область 575 5
Россия - Тюменская область 593 2
Россия - Пятигорск 77 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 32
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 22
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 2
Apps4All 25 7
CNews Analytics 1996 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 67 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 25
CNews AWARDS 292 25
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
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