Индексная книга (каталог) CNews*
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Минстрой РФ Главгосэкспертиза России ФАУ Управление информационных технологий ФАУ Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Минстрой РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Горбунов Денис 25 3
|Десятов Роман 15 3
|Прямиков Антон 6 3
|Хомченко Дмитрий 13 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Громов Иван 102 3
|Масарская Наталия 36 3
|Свердлов Михаил 33 3
|Хрусталев Александр 33 3
|Сафронов Юрий 68 3
|Алябьев Андрей 27 3
|Спиридонов Александр 50 3
|Шакманас Алгирдас 40 3
|Марич Игорь 18 3
|Китляр Владимир 19 3
|Яшин Леонид 21 3
|Пашенцев Виталий 11 3
|Мехришвили Александр 11 3
|Дюгаев Евгений 13 3
|Пашнин Роман 10 3
|Бугаев Леонид 13 3
|Соловьев Игорь 53 3
|Кошкин Сергей 14 3
|Мананников Дмитрий 7 3
|Вагнер Виктор 6 3
|Чаркин Евгений 318 3
|Бойко Елена 152 3
|Плешков Алексей 69 3
|Нестеров Алексей 187 3
|Сабынин Андрей 37 3
|Шушкин Дмитрий 95 3
|Евраев Михаил 266 3
|Определенов Владимир 20 3
|Рахтеенко Владимир 42 3
|Бутенко Юрий 65 3
|Гусев Дмитрий 95 3
|Гузовский Денис 79 3
|Меньшов Кирилл 161 3
|Размахаев Сергей 51 3
|Фридман Илья 42 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.