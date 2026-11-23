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Минстрой РФ Главгосэкспертиза России ФАУ Главное управление государственной экспертизы
ФАУ «Главгосэкспертиза России» — государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Занимается экспертизой проектно-сметной документации и инженерных изысканий, вопросами ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
СОБЫТИЯ
|23.11.2026
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Главгосэкспертиза России перешла на цифровые HR-процессы с Directum HR Pro
я к другому», — сказала Ольга Вихляева, заместитель начальника Управления организационного развития Главгосэкспертизы России. В ходе проекта настроили интеграции решения с корпоративной почтой,
|01.10.2026
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Главгосэкспертиза запустила опытную эксплуатацию ИИ-ассистента для анализа проектной документации
анных и технологий искусственного интеллекта (ЦДИ) создан по поручению Правительства России на базе Главгосэкспертизы России. Структурное подразделение приступило к работе 1 июня. Одним из его
|24.11.2025
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Главгосэкспертиза России и ГК «Экзон» интегрируют платформы для создания общего цифрового контура
м этапе жизненного цикла объекта», – отметил заместитель руководителя центра цифровой трансформации Главгосэкспертизы России Александр Перепелица. Ключевые выгоды от интеграции: сквозной цифров
|06.03.2025
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ФАУ «РОСДОРНИИ» развернул государственную информационную систему федерального масштаба в облаке Cloud.ru
Российский научно-исследовательский институт дорожной отрасли ФАУ «РОСДОРНИИ» разместил в облаке Cloud.ru, аттестованном для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) первой категории значимости, федеральную государственную информационную с
|05.12.2024
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Совместная работа над требованиями: ФАУ «ФЦС» и АО «Кодекс» заключили соглашение о сотрудничестве
Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС») и АО «Кодекс», головная компания консорциума «Кодекс», подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители АО «Кодекс». Стороны договорились о взаимодействии
|07.05.2024
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Главгосэкспертиза получила авторское свидетельство на модуль ИИ
уальной собственности (Роспатент). Соответствующее авторское свидетельство выдано 25 апреля 2024 г. Главгосэкспертиза России запустила первый этап промышленной эксплуатации программного модуля
|20.09.2018
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«Айтеко» спроектировала и внедрила ГИС ЕГРЗ по заказу Главгосэкспертизы
«Айтеко» спроектировала и внедрила по заказу Главгосэкспертизы России государственную информационную систему «Единый государственный реест
|10.09.2018
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ФАУ «Росдорнии» разместило ИТ-инфраструктуру в облаке CorpSoft24
CorpSoft24 сообщила о том, что ФАУ «Росдорнии» выбрало облако CorpSoft24 для размещения своей ИТ-инфраструктуры. ФАУ «Росдорнии» является ведущей организацией по разработке и научному сопровождению федеральных целевых
|30.07.2018
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Naumen модернизировал АИС «Главгосэкспертиза»
нии первого этапа масштабного проекта модернизации АИС «Главгосэкспертиза». Заказчик проекта – ФАУ «Главгосэкспертиза России» – государственное учреждение, осуществляющее экспертизу проектной д
|19.02.2018
|Главгосэкспертиза РФ запустила подсистемы второй очереди ИАС ЦС
|12.07.2016
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«Делайт 2000» оснастила учебный класс Главгосэкспертизы России аудиовизуальным оборудованием
выполнила проект по оснащению современным аудиовизуальным оборудованием нового учебного класса ФАУ «Главгосэкспертиза России». Реализация данного проекта позволит сократить затраты на обучение
|23.04.2015
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Проект подводной ВОЛС «Камчатка - Сахалин - Магадан» прошел главгосэкспертизу
экспертизу. Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») выдало положительное заключение по представленной документации и р
Минстрой РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Горский Николай 9 9
|Семенова Марина 11 9
|Зубанов Андрей 9 9
|Пущаков Сергей 10 9
|Фридштанд Андрей 11 9
|Белов Кирилл 20 9
|Наумов Олег 15 8
|Хайруллин Айрат 108 8
|Исаев Алексей 16 7
|Горбунов Сергей 25 7
|Краснов Александр 91 7
|Раков Ярослав 51 6
|Касаткин Алексей 10 6
|Албычев Александр 168 6
|Евраев Михаил 266 6
|Малков Павел 51 6
|Корчивой Станислав 16 6
|Анисимов Михаил 15 6
|Соловьев Игорь 53 6
|Рустамов Рустам 567 6
|Акимов Максим 193 6
|Лысенко Эдуард 320 6
|Шипов Савва 102 6
|Терещенко Денис 96 6
|Паршин Максим 323 6
|Зорин Александр 52 6
|Ципорин Павел 103 6
|Турчак Евгений 24 6
|Рымар Максим 50 6
|Попов Михаил 56 6
|Гребенщиков Дмитрий 40 6
|Шинкарук Елена 28 6
|Скляр Алексей 54 6
|Рахтеенко Владимир 42 5
|Бутенко Юрий 65 5
|Гусев Дмитрий 95 5
|Гузовский Денис 79 5
|Меньшов Кирилл 161 5
|Размахаев Сергей 51 5
|Фридман Илья 42 5
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