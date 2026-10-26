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Т8 НТЦ Волга, Ангара DWDM-система
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 24
Т8 НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
|G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 55 1
|Трещиков Владимир 18 5
|Марченко Константин 6 3
|Яковлев Сергей 47 2
|Новикова Елена 108 2
|Грачев Андрей 19 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Данилов Денис 2 2
|Кононенко Андрей 12 1
|Кастрыкин Александр 8 1
|Шадаев Максут 1243 1
|Матвеева Татьяна 110 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Сысоев Игорь 41 1
|Богачев Игорь 183 1
|Калинин Александр 190 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Сапунов Алексей 38 1
|Слизень Виталий 247 1
|Шпак Василий 287 1
|Прянишников Николай 318 1
|Смирнов Павел 48 1
|Мустафин Айрат 10 1
|Громов Иван 102 1
|Леонов Андрей 8 1
|Лосев Сергей 46 1
|Камыс Ярослав 3 1
|Лановенко Валерий 46 1
|Большакова Светлана 2 1
|Терещиков Владимир 2 1
|Жарый Галина 2 1
|Бриль Денис 13 1
|Шуба Виталий 6 1
|Жуков Евгений 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.