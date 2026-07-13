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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коротнев Константин

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ 2
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
22.02.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
17.03.2015 «Крок» и Qrator Labs защитили интернет-магазин «Эльдорадо» от кибератак 1
13.03.2015 ИТ-аутсорсеры – растущая проблема защиты данных 1
04.03.2015 Бизнесу не нужна стопроцентная защита информационных систем 1
25.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
13.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
19.01.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
16.12.2014 Константин Коротнев - Наша методика управления ИБ-рисками позволяет нам реалистично прогнозировать инвестиции 1
12.12.2014 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
11.12.2014 Круглый стол: Оценка ИБ-рисков без постоянного самотестирования не работает 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
13.04.2014 Как ритейл защищает данные покупателей 1
29.06.2011 «Инфосистемы Джет» построили СУИБ «Эльдорадо» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Коротнев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 20
Citrix Systems 868 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 16
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 15
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Instabank - Инстабанк 24 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 12
Webmoney - Вебмани.Ру 547 12
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2390 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 737 11
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 11
Microsoft Corporation 25723 10
VK - Mail.ru Group 3593 10
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1619 9
Развитие Бизнеса / Ру 81 9
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Ростелеком 10887 8
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 790 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 8
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 36 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5611 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9485 7
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 7
IBM - International Business Machines Corp 9683 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 6
МегаФон 10656 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 5
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 174 5
Инверсия - Инверсия НПФ 155 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 4
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 4
АйТи 1516 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2916 31
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 20
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 147 18
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 16
ПСБ - Промсвязьбанк 956 16
Новард УК - Novard 73 15
Спортмастер - Sportmaster 200 15
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 15
Пробизнесбанк АКБ 135 13
Альфа-Банк 1967 13
Visa International 1991 13
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 13
Mary Kay - Мэри Кэй 104 13
ТКБ - ТрансКапиталБанк 90 12
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 12
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 12
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 12
ГПБ - Газпромбанк 1263 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 9
ВкусВилл - Избёнка 213 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 9
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 9
Bayer AG - Байер 85 9
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 8
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 7
Хованский АКБ 9 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 7
OR Group - Обувь России 29 7
Северсталь ПАО - Severstal 620 6
Jones Day 17 5
Возрождение - Коммерческий банк 355 5
Федеральное казначейство России 1941 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3420 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2057 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13684 5
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5614 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5596 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 92 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5939 1
Судебная власть - Judicial power 2483 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3056 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1537 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 362 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34556 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24231 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16024 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18006 17
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13541 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12844 13
Стандартизация - Standardization 2328 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35896 12
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4588 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2140 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13651 9
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 543 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14712 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4847 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12781 7
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  859 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33261 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3567 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9337 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22800 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5244 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8180 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7815 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17897 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3792 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7766 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5845 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1362 4
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 600 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26177 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9848 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3102 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12135 4
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1576 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2345 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5593 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7895 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 315 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5659 5
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 57 4
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Microsoft Windows 16830 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 249 1
F6 - F.A.C.C.T. Pre-IR Assessment 2 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1738 1
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 22 1
Linux OS 11462 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 306 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 667 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 219 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 140 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 143 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 78 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
Хрусталев Александр 33 18
Прохоров Фёдор 83 16
Леушев Андрей 75 16
Гуральников Сергей 164 16
Халяпин Сергей 94 16
Шевченко Владимир 153 16
Левиков Антон 69 15
Сафронов Юрий 68 15
Скородумов Анатолий 65 15
Асратян Петр 36 14
Садовенко Илья 65 13
Подкопаев Олег 30 12
Пиляр Елена 24 12
Кравченко Денис 28 12
Шестаков Александр 40 12
Потёмкин Роман 21 12
Михалев Павел 20 12
Дегтярев Алексей 58 12
Патрин Максим 32 12
Свердлов Михаил 33 12
Грибанов Юрий 30 12
Мухин Максим 18 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Леоничев Алексей 14 12
Муравлев Александр 15 12
Тищенко Юрий 15 12
Базалей Наталья 15 12
Реймер Денис 54 12
Лысенко Эдуард 317 11
Плешков Алексей 68 11
Мацоцкий Сергей 179 11
Фридман Илья 42 11
Гаттаров Руслан 144 10
Громов Иван 102 10
Стуров Дмитрий 33 10
Козлов Михаил 181 9
Серебряков Виктор 56 9
Калюжный Игорь 27 9
Разгуляев Валерий 18 9
Россия - РФ - Российская федерация 165062 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19428 15
Россия - ЦФО - Ярославская область 967 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14781 10
Россия - УФО - Челябинская область 1496 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8512 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1071 8
Казахстан - Республика 6012 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3425 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1764 6
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 5
Европа Восточная 3138 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54539 3
Европа 24911 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 787 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 651 3
Россия - УФО - Тюменская область 1354 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1662 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 151 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4185 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13773 1
Израиль 2849 1
Швейцария - Давос 74 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53142 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6560 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57315 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27106 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8862 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8454 11
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15929 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1375 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2723 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21479 5
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