Индексная книга (каталог) CNews*
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Коротнев Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 35, упоминаний - 36
Коротнев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 2
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 1
|Хрусталев Александр 33 18
|Прохоров Фёдор 83 16
|Леушев Андрей 75 16
|Гуральников Сергей 164 16
|Халяпин Сергей 94 16
|Шевченко Владимир 153 16
|Левиков Антон 69 15
|Сафронов Юрий 68 15
|Скородумов Анатолий 65 15
|Асратян Петр 36 14
|Садовенко Илья 65 13
|Подкопаев Олег 30 12
|Пиляр Елена 24 12
|Кравченко Денис 28 12
|Шестаков Александр 40 12
|Потёмкин Роман 21 12
|Михалев Павел 20 12
|Дегтярев Алексей 58 12
|Патрин Максим 32 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Мухин Максим 18 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Базалей Наталья 15 12
|Реймер Денис 54 12
|Лысенко Эдуард 317 11
|Плешков Алексей 68 11
|Мацоцкий Сергей 179 11
|Фридман Илья 42 11
|Гаттаров Руслан 144 10
|Громов Иван 102 10
|Стуров Дмитрий 33 10
|Козлов Михаил 181 9
|Серебряков Виктор 56 9
|Калюжный Игорь 27 9
|Разгуляев Валерий 18 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8570 9
|Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 2
|B2B International 50 1
|Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.