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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Леушев Андрей


01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
26.05.2016 «BI в России: от простого к сложному». Регистрация на конференцию CNews 1
18.05.2016 CNews приглашает на конференцию «BI в России: от простого к сложному». Регистрация 1
25.04.2016 Банк «Тинькофф», Ренессанс Кредит, S7 Group, Huawei, «Полиматика» обсудят, как развивается рынок BI в России 1
28.03.2016 ИТ в финсекторе: основные векторы инвестиций 1
18.03.2016 ИТ в банках: в кризис надо не оптимизировать инфраструктуру, а развивать бизнес 1
14.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
02.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
26.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
19.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
16.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
26.01.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
19.01.2016 Промсвязьбанк с помощью «Техносерва» модернизировал свой контакт-центр 1
30.11.2015 Промсвязьбанк расширяет практику краудсорсинга 4
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 3
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 2
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 2
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.07.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 2
25.03.2015 Банки ищут пути оптимизации 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 2
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
27.02.2015 Рынок BPMs растет вопреки кризису 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
28.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1

Публикаций - 63, упоминаний - 74

Леушев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 18
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 11
VK - Mail.ru Group 2485 11
Instabank - Инстабанк 12 10
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 10
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
Ланит ГК 1159 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
IBM 3551 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
АйТи 752 4
SAP SE 3216 4
Samsung Electronics 5702 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
Google LLC 7161 3
Polymatica - Полиматика 41 3
Логика BPM 39 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 2
Oracle Corporation 3356 2
NetApp 486 1
Facebook 3767 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Huawei 2732 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Alibaba Group 298 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
OpenText 160 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Softline - Софтлайн 1474 1
3761 1
FlexSoft - ФлексСофт 35 1
ВТБ Банк Москвы 372 20
МДМ Банк 150 17
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 16
Пробизнесбанк АКБ 109 15
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Башнефть ПАО АНК 90 11
Газпромбанк - ГПБ 693 10
Открытие ФК 538 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Альфа-Банк 1127 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Связь-банк 79 3
ВТБ Страхование 52 3
Альфа-Капитал УК 45 3
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ Факторинг 22 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Почта Банк 289 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Уралсиб Банк 390 2
Сбербанк Московский банк 68 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
L’Oreal 36 1
Нордеа Банк 49 1
ВТБ24 583 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Societe Generale Group 42 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
СДМ-Банк 51 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
ИТ-аутсорсинг 670 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 13 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Big Data - Большие данные 1136 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 2
Домашние Деньги - Digital Cash 12 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
IBM Bluemix 38 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Avaya Interaction Center 9 1
IBM Cognos BI 143 1
IBM Watson 105 1
Google Android 10751 1
SAP Predictive Analytics 11 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
DataSpace ЦОД 18 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Oracle WebLogic 38 1
Microsoft Lync 272 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Microsoft Azure 1171 1
Патрин Максим 31 16
Леоничев Алексей 14 14
Мухин Максим 18 13
Базалей Наталья 14 13
Потёмкин Роман 20 13
Свердлов Михаил 29 13
Кравченко Денис 24 13
Сафронов Юрий 61 13
Хрусталев Александр 31 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Тищенко Юрий 14 12
Муравлев Александр 15 12
Калюжный Игорь 24 11
Грибанов Юрий 24 11
Смирнов Александр 44 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Строкович Антон 45 9
Быстров Константин 19 9
Козырь Сергей 30 9
Атанесов Саргис 13 9
Клеев Владимир 9 8
Воробьев Артем 14 8
Шалимов Александр 9 8
Николаев Евгений 13 7
Румянцева Ольга 45 7
Стуров Дмитрий 25 7
Алябьев Андрей 27 7
Герасимов Александр 40 7
Разгуляев Валерий 18 6
Козлов Александр 54 6
Серебряков Виктор 42 6
Сергеев Александр 21 5
Игнатов Виктор 12 5
Бетсис Павел 84 5
Поляков Евгений 14 4
Шалагинов Алексей 13 4
Чукарин Алексей 56 3
Круглов Максим 25 3
Бахвалов Андрей 18 3
Россия - Российская федерация - РФ 57544 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 10
Казахстан - Республика 2641 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
Россия - Ростовская область 864 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Восточная Европа 1682 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Европа 3774 2
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 36
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
Аутсорсинг 84 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
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IDC - International Data Corporation 2724 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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