Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Леушев Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 74
Леушев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Патрин Максим 31 16
|Леоничев Алексей 14 14
|Мухин Максим 18 13
|Базалей Наталья 14 13
|Потёмкин Роман 20 13
|Свердлов Михаил 29 13
|Кравченко Денис 24 13
|Сафронов Юрий 61 13
|Хрусталев Александр 31 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Калюжный Игорь 24 11
|Грибанов Юрий 24 11
|Смирнов Александр 44 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Строкович Антон 45 9
|Быстров Константин 19 9
|Козырь Сергей 30 9
|Атанесов Саргис 13 9
|Клеев Владимир 9 8
|Воробьев Артем 14 8
|Шалимов Александр 9 8
|Николаев Евгений 13 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Герасимов Александр 40 7
|Разгуляев Валерий 18 6
|Козлов Александр 54 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Сергеев Александр 21 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Бетсис Павел 84 5
|Поляков Евгений 14 4
|Шалагинов Алексей 13 4
|Чукарин Алексей 56 3
|Круглов Максим 25 3
|Бахвалов Андрей 18 3
|CNews Analytics 1991 7
|Gartner 2194 2
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765838, в очереди разбора - 669524.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765838, в очереди разбора - 669524.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru