«Фазум» представил полностью отечественное решение для банков «ДелиИТ 2.0»

Российский финтех-провайдер компания «Фазум» (входит в ГК «Ростелеком») представила официальный релиз автоматизированной облачной системы «ДелиИТ 2.0» — полностью отечественного решения для управления бизнес-процессами (BPMS) в банках. Новая система интегрирована с платформой 1С и собственным решением «Камунда РФ» и предназначена для повышения эффективности и импортозамещения в финансовом секторе. Об этом CNews сообщили представители «Фазум».

«ДелиИТ 2.0» предлагает банкам широкий спектр возможностей: онлайн-каналы продаж, электронный архив, системы электронного документооборота, автоматизацию открытия счетов для малого бизнеса, цифровизацию факторинговых процедур, кредитование малого бизнеса и предоставление электронной банковской гарантии. Для анализа бизнес-процессов и автоматической разработки микросервисов в системе используются технологии искусственного интеллекта, что позволяет значительно упростить и ускорить работу финансовых организаций.

«Камунда РФ» — это адаптированное к специфике российского рынка решение на базе форка Camunda, оригинальная версия которой с 14 октября 2025 г. прекращает развитие и поддержку платформы для российских пользователей. Созданная «Ростелекомом» платформа обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, позволяет банкам полностью устранить операционные риски, сэкономить сотни миллионов рублей на миграцию на другую BPMS-систему. Компания также предлагает полную техническую поддержку.

Андрей Леушев, президент компании «Фазум»: «Совместное присутствие под брендом “Ростелекома” расширило наш доступ к аудитории первых лиц финансового рынка. Благодаря этому наши решения — “ДелиИТ 2.0” и “Камунда РФ” — воспринимались не как стартапы, а как часть надежной, стратегически важной экосистемы для банков. Мы не только получили качественные контакты с партнерами, но и провели содержательные переговоры с топ-менеджерами банков. Для нас это бесценный опыт, который значительно ускоряет коммерциализацию наших разработок и усиливает наши позиции на рынке импортозамещенного ПО».