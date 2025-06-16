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Ростелеком Фазум Farzoom
ООО «Фазум» - инновационный российский финтех-провайдер, резидент Фонда Сколково, ориентированный на обслуживание банковского сектора и российского бизнеса. В августе
2023 года «Ростелеком» приобрел долю 51% в капитале OOO «Фазум».
«Фазум» — это отечественная микросервисная ИТ-платформа, которая включает более 300 сервисов и позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы, включая CRM 1 и привлечение клиентов, кредитные и гарантийные процессы, процессы открытия счета и предоставления дополнительных банковских сервисов, факторинг, лизинг, документооборот и электронный архив, полный цикл работы с электронными подписями, распознавание документов и многое другое. Благодаря гибкости платформы компания осуществляет ее поставку как в облаке по модели As a service, так и в инфраструктуру клиентов.
УПОМИНАНИЯ
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2029 1
|Леушев Андрей 73 3
|Анохин Сергей 83 3
|Рябченков Денис 21 2
|Рейдман Дмитрий 8 2
|Поляков Сергей 74 1
|Сотин Денис 214 1
|Сабынин Андрей 36 1
|Фридман Илья 42 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Демидов Дмитрий 22 1
|Павельев Кирилл 8 1
|Дюгаев Евгений 13 1
|Новожилов Леонид 3 1
|Шеметов Николай 2 1
|Вапник Владимир 1 1
|Качёлкин Максим 4 1
|Тульчинский Станислав 64 1
|Максимов Евгений 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149699 6
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4016 1
|Латвия - Латвийская Республика 821 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1288 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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