ООО «Фазум» - инновационный российский финтех-провайдер, резидент Фонда Сколково, ориентированный на обслуживание банковского сектора и российского бизнеса. В августе

2023 года «Ростелеком» приобрел долю 51% в капитале OOO «Фазум».

«Фазум» — это отечественная микросервисная ИТ-платформа, которая включает более 300 сервисов и позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы, включая CRM 1 и привлечение клиентов, кредитные и гарантийные процессы, процессы открытия счета и предоставления дополнительных банковских сервисов, факторинг, лизинг, документооборот и электронный архив, полный цикл работы с электронными подписями, распознавание документов и многое другое. Благодаря гибкости платформы компания осуществляет ее поставку как в облаке по модели As a service, так и в инфраструктуру клиентов.