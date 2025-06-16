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Ростелеком Фазум Farzoom


ООО «Фазум» - инновационный российский финтех-провайдер, резидент Фонда Сколково, ориентированный на обслуживание банковского сектора и российского бизнеса. В августе
2023 года «Ростелеком» приобрел долю 51% в капитале OOO «Фазум».

«Фазум» — это отечественная микросервисная ИТ-платформа, которая включает  более 300 сервисов и позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы, включая CRM 1 и привлечение клиентов, кредитные и гарантийные процессы, процессы открытия счета и предоставления дополнительных банковских сервисов, факторинг, лизинг, документооборот и электронный архив, полный цикл работы с электронными подписями, распознавание документов и многое другое. Благодаря гибкости платформы компания осуществляет ее поставку как в облаке по модели As a service, так и в инфраструктуру клиентов.

УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
23.10.2024 Новый продукт «Ростелекома» и финтех-компании «Фазум» повышает доступность технологических решений для банков 1
27.06.2024 «Ростелеком» запустил в опытно-коммерческую эксплуатацию мультибанковский сервис предоставления банковских гарантий 2
24.06.2024 «Ростелеком» выводит на открытый рынок цифровую «Биржу дебиторской задолженности» 3
09.11.2023 «Ростелеком» и Farzoom запустили цифровую биржу дебиторской задолженности 1
08.08.2023 «Ростелеком» инвестирует в мультибанковскую платформу «Фазум» 3
23.10.2017 Как запустить финтех-стартап и не обанкротиться 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9963 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1036 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 18 1
Microsoft Corporation 24881 1
IBM - International Business Machines Corp 9476 1
Oracle Corporation 6763 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Ланит - Норбит - Norbit 383 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
ДиалогНаука 256 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
SAP KXEN 14 1
Альфа-Банк 1801 2
NanduQ - Qiwi 997 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7644 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1696 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1256 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 483 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Благосостояние НПФ 51 1
LendingClub 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2029 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5553 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32064 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7098 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21920 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12888 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16438 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10720 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12430 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2271 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16279 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 976 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20948 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 694 1
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FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1100 1
Intuit Credit Karma 3 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Linux FUSE 28 1
NVision Барьер 678 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
SAP Predictive Analytics 11 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Apache Camel 73 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 35 1
Tibco Spotfire 6 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3324 1
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Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 713 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52804 1
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 475 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2543 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 189 1
Евросоюз - PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16758 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2818 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 543 1
Reference - Референс 187 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5768 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1006 1
FinTech - Банковская гарантия - Bank guarantee 27 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 340 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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