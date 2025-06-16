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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сафронов Антон


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
02.06.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сафронов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 16 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 369 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 297 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 1
Ростелеком - Фазум - Farzoom 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 283 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 487 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13037 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 2
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Кирюшин Сергей 89 2
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Горбунов Алексей 30 1
Россия - УФО - Челябинская область 1299 2
Россия - РФ - Российская федерация 150056 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9247 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5058 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5979 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8227 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 35 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 2
CNews FORUM Кейсы 256 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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