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Сафронов Антон
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
|02.06.2025
|CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
Сафронов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 2
|АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 283 1
|РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 487 1
|Дудник Степан 7 2
|Тихомиров Олег 28 2
|Цыганков Роман 34 2
|Тульчинский Станислав 64 2
|Алимбеков Сергей 27 2
|Мальчер Леонид 14 2
|Кирюшин Сергей 89 2
|Максимов Евгений 11 1
|Горбунов Алексей 30 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1299 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 35 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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