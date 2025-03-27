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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171810
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Мальчер Леонид


27.03.2025 Как найти правильный компромисс при импортозамещении: мнения экспертов 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
26.12.2022 «Гринатом простые решения» перевел рабочие места челябинских госслужащих на новую версию Astra Linux 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Мальчер Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 420 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1970 2
Selectel - Селектел 396 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
8346 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 1
Diasoft - Диасофт 904 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 169 1
Oracle Corporation 6735 1
SAP SE 5305 1
Слайдер Презентации 10 1
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 8 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 204 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 130 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 138 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Конвертум 2 1
Motivity 1 1
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 9 1
Salesforce.com 428 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2924 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 236 5
Федеральное казначейство России 1792 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 5
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 5
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 4
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2940 4
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 453 4
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 82 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12678 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2204 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1801 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12891 5
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 520 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 280 4
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 122 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1227 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6210 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10247 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25684 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2185 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2504 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2182 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5388 1
HTML - SHTML - Server Side Includes - включения на стороне сервера 72 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2814 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1201 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2427 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2912 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6749 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 787 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8195 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1730 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1064 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3930 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4559 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 337 4
Linux OS 10106 2
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 590 1
Apple macOS 2085 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 286 1
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
Microsoft Windows 15795 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1297 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 1
Microsoft Office 3777 1
НКТ - Р7-Офис 394 1
Слайдер Презентации - Slider AI 4 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 988 1
Yandex DataLens 41 1
Manticore Search 2 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 101 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 18 1
Microsoft Office Excel 1210 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 154 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1649 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 74 1
Axelot SCM 6 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 163 1
Петров Михаил 138 5
Шадаев Максут 1024 5
Чернышенко Дмитрий 569 5
Лысенко Эдуард 308 5
Кирюшин Сергей 83 5
Терещенко Денис 88 5
Паршин Максим 317 5
Хайруллин Айрат 104 5
Ципорин Павел 102 5
Рымар Максим 50 5
Албычев Александр 152 5
Федулов Владислав 80 5
Малков Павел 51 5
Власов Сергей 98 5
Петрушин Андрей 110 5
Рудзевич Мария 36 5
Меджитов Тимур 85 5
Шпак Василий 229 5
Кожевников Сергей 21 5
Мартынова Елена 87 5
Черников Алексей 53 5
Панов Евгений 16 5
Сорокин Даниил 33 5
Окунь Дмитрий 17 5
Херсонцев Алексей 93 5
Драгунов Алексей 25 5
Тряпицын Сергей 7 5
Слышкин Василий 129 4
Дюбанов Анатолий 95 4
Разумовский Дмитрий 122 4
Корчивой Станислав 16 3
Леонтьев Евгений 6 3
Парфентьев Алексей 138 2
Иванов Дмитрий 91 2
Катамадзе Анна 101 2
Майоров Андрей 12 2
Галушкина Ирина 4 2
Кудрин Алексей 124 2
Фишер Андрей 74 1
Нефедов Владислав 13 1
Россия - УФО - Челябинская область 1246 7
Россия - РФ - Российская федерация 146658 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 918 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 5
Россия - УФО - Тюменская область 1177 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 832 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7583 5
Россия - СЗФО - Псковская область 638 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1708 4
Россия - ЦФО - Калужская область 992 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1220 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 652 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
Германия - Федеративная Республика 12739 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 140 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1240 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8878 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2441 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1289 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 714 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 427 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3263 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2047 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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