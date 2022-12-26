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«Гринатом простые решения» перевел рабочие места челябинских госслужащих на новую версию Astra Linux

Специалисты АО «Гринатом простые решения» перевели 157 АРМ сотрудников шести исполнительных органов государственной власти Челябинской области с ОС Astra Linux 1.6 и 2.12 SE на ОС Astra Linux 1.7. Работы выполнялись с применением системы управления конфигурациями «Атом.порт». Заказчиком и координатором работ по миграции на новую версию операционной системы выступил ОГКУ «Центр информационно-технического обслуживания» Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители «Гринатом».

Перевод рабочих мест госслужащих Челябинской области на новую версию Astra Linux выполнялись специалистами в два этапа. На первом этапе в инфраструктуре ЦОД заказчика была установлена система «Атом.Порт» для проведения обследования. В удаленном режиме специалисты «Гринатом простые решения» собрали данные о характеристиках 700 рабочих мест. На основании полученной информации об их конфигурациях отобрали 157 рабочих мест, подлежащих миграции на Astra Linux 1.7. Второй этап – собственно перевод компьютеров на новую версию системы.

«Благодаря опыту каждого специалиста команды “Гринатом простые решения” и уникальной разработки системы управления конфигурациями “Атом.порт” возможен быстрый и комфортный для заказчика переход на отечественное ПО. Важно, что все процессы проходят в автоматизированном удаленном режиме», – отметила генеральный директор АО «Гринатом простые решения» Светлана Борматова.

Установка дистрибутивов Astra Linux 1.7 была произведена в удаленном режиме без участия пользователя и физического присутствия инженера миграции от исполнителя, что помогло сократить трудозатраты и уложиться в короткие сроки, установленные госконтрактом.

После миграции и постнастройки сотрудники ОГКУ «ЦИТО» провели приемку каждого рабочего места по методике, предусмотренной Протоколом обновления АРМ, который является частью Методологии импортозамещения АО «Гринатом простые решения».

«ОГКУ “Центр информационно-технического обслуживания” осуществляет техническую поддержку органов власти Челябинской области. 90% рабочих мест в ОИВ региона переведено на операционную систему Astra Linux. Для сохранения возможности получения технической поддержки от вендора был инициирован перевод АРМ на новую версию ОС Astra Linux 1.7», – сказал директор ОГКУ «ЦИТО» Леонид Мальчер.

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В новой версии реализованы функции виртуализации и системы управления данными. Также для удобства пользователей модифицирован интерфейс. Отдельно хочется отметить актуализацию средств защиты информации в версии ОС Astra Linux 1.7. Новый дистрибутив способен обеспечить безопасность для всех типов рабочих мест, от стандартных АРМ до станций, работающих с информацией, содержащую гостайну, и документами любой степени секретности.

Проект по миграции органов власти на новую версию ОС Astra Linux 1.7 помогли реализовать специалисты АО «Гринатом простые решения», которые в определенные госконтрактом сроки установили обновления на рабочие места.

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АО «Гринатом простые решения» входит в контур ГК «Росатом». Создано для продвижения продуктов на рынки вне атомной отрасли. Компания предлагает клиентам решения для построения и развития общих центров обслуживания, роботизации, системной интеграции, повышения эффективности процессов, а также по импортозамещению рабочих мест и ИТ-инфраструктуры.

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