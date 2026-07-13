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Катамадзе Анна
СОБЫТИЯ
Публикаций - 133, упоминаний - 134
Катамадзе Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 63
|Натрусов Артем 313 41
|Ульянов Николай 176 32
|Чаркин Евгений 317 29
|Киселев Сергей 70 27
|Урусов Виктор 157 27
|Лобанов Максим 49 27
|Григоренко Вадим 58 27
|Замаруев Владимир 42 27
|Челидзе Джимшер 44 27
|Власов Сергей 101 26
|Цыганков Роман 62 25
|Кудашев Михаил 46 25
|Мезенцев Роман 41 25
|Теплицкий Дмитрий 88 24
|Воронин Павел 196 24
|Врацкий Андрей 175 24
|Каушанский Александр 56 24
|Денисов Анатолий 57 24
|Шаев Виталий 59 24
|Аксенов Олег 62 24
|Милованов Андрей 46 24
|Белан Иван 41 24
|Желнова Алина 42 24
|Желтухин Вадим 72 24
|Суровец Дмитрий 115 24
|Нестеров Алексей 175 24
|Малышев Сергей 99 24
|Албычев Александр 168 24
|Каримов Руслан 66 23
|Гребеник Геннадий 68 23
|Краснов Александр 91 23
|Меджитов Тимур 85 22
|Соловьев Виталий 52 22
|Ермолаев Артем 379 21
|Заянц Илья 57 21
|Мельникова Алиса 100 21
|Песчанских Георгий 39 21
|Калякин Павел 79 20
|Лукавенко Олег 48 20
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
|Госрасходы - портал 70 1
|Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.