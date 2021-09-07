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Катамадзе Анна


07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 2
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 4
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.09.2020 Казначейство России завершило проект по миграции ЕИС в сфере закупок в новый ЦОД 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1

Публикаций - 72, упоминаний - 85

Катамадзе Анна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Программный продукт ГК 92 8
Бинго-Софт - Акцент 10 7
РТЛабс 145 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Microsoft Corporation 11110 5
Базальт СПО 206 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 5
Directum - Директум 646 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
ОТР 135 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
ALP Group 37 2
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 2
Naumen - Наумен 342 2
SAP SE 3216 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Открытие ФК 538 2
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Азия Цемент 10 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 34
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 26
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 25
Федеральное казначейство России 766 22
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 19
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 13
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Счётная палата РФ 460 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 10
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 10
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 8
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 8
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 8
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 6
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 21
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 15
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Kubernetes 307 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Linux OS 4265 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 8 1228 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Apple macOS 927 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Сбер Platform V 5 1
Четвернин Алексей 651 35
Песчанских Георгий 37 19
Власов Сергей 76 17
Хайруллин Айрат 39 13
Рудзевич Мария 34 12
Кулешов Василий 11 11
Меджитов Тимур 56 11
Кудрин Алексей 63 11
Панов Евгений 16 11
Петрушин Андрей 64 11
Семенов Алексей 67 11
Козырев Алексей 270 11
Егоров Максим 23 11
Геллер Анатолий 12 11
Албычев Александр 74 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Малков Павел 38 11
Симаков Олег 106 11
Копырин Федор 11 11
Малахов Александр 16 11
Ципорин Павел 51 11
Швиндт Антоний 13 11
Лысенко Эдуард 209 11
Паршин Максим 141 11
Казарин Станислав 100 11
Осипов Владимир 17 11
Терещенко Денис 38 11
Кирюшин Сергей 52 11
Скрыпник Назарий 12 10
Карапузов Алексей 12 10
Кузнецов Дмитрий 40 9
Цариковский Федор 31 8
Рымар Максим 36 8
Калина Роман 60 8
Бутенко Юрий 64 8
Гуревич Раиса 16 8
Фишер Андрей 54 8
Евстигнеев Сергей 21 8
Разумовский Дмитрий 70 8
Герасимюк Максим 20 8
Россия - Российская федерация - РФ 57483 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 14
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 9
Россия - Калужская область 574 8
Россия - Республика Алтай 686 8
Россия - Новосибирская область 817 7
Россия - Тульская область 752 6
Украина 3374 3
Восточная Европа 1682 3
Арктика 141 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Европа 3766 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Япония 2792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 9
Доктрина информационной безопасности России 14 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 8
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CNews FORUM Кейсы 44 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
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