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Индексная книга (каталог) CNews*
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Катамадзе Анна

СОБЫТИЯ


13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев 1
17.06.2026 CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация 1
16.06.2026 До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться. 1
10.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя 1
03.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели 1
27.05.2026 Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
20.05.2026 Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
13.05.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
06.05.2026 Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
29.04.2026 Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
22.04.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
15.04.2026 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
08.04.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
25.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены 1
06.03.2026 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
13.08.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1

Публикаций - 133, упоминаний - 134

Катамадзе Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 57
9594 41
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 28
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 25
Ланит Интеграция 219 25
Polymedia - Полимедиа 158 24
Газинформсервис - ГИС 496 24
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 24
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 24
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 24
R-Vision - Р-Вижн 267 24
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 21
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 18
Ред Софт - Red Soft 1236 17
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 16
ФинГрад - FinGrad 48 16
Аусферр ИТЦ 44 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Diasoft - Диасофт 1144 16
Biocad - Биокад 95 16
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
Neoflex - Неофлекс 257 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 15
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 14
S8 Capital - С8 Капитал 51 13
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 13
ТОП-Сервис 22 13
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 12
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 12
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 12
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 12
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 43
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 41
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 33
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 29
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 28
Восток-Сервис ГК 57 27
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 27
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 27
Почта России ПАО 2370 27
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 27
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 27
Северсталь ПАО - Severstal 629 27
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 25
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 25
ВТБ - Почта Банк 514 25
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 25
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 24
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 23
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 23
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 23
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 22
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 22
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
ГПБ - Газпромбанк 1273 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 21
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 21
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 18
МКБ - Московский кредитный банк 657 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 16
Силовые машины 166 16
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 16
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 16
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 15
Агроэко ГК 45 15
Федеральное казначейство России 1949 119
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 75
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 69
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 41
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 37
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 27
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 24
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 24
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 21
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 19
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 19
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 19
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 17
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 16
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 15
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 15
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 14
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 11
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 11
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 10
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 10
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 107
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 97
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 71
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 61
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 54
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 42
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 35
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 31
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 29
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 26
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 26
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 25
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 25
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 24
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 24
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 24
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 24
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 24
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 24
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 23
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 23
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 20
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 19
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 18
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 18
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 17
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 17
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2491 16
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 16
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 43
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 25
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 24
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 24
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 24
НКТ - Р7-графика 47 24
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 24
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 24
НКТ - Р7-Офис 543 24
Новые облачные технологии - МойОфис 958 21
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 20
БИС - ITQuick - Jumse 52 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 20
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 18
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 16
Axiom JDK СЗИ 175 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
Протек - Здравсити 32 12
Linx Cloud 92 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 10
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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