Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Катамадзе Анна
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 85
Катамадзе Анна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 35
|Песчанских Георгий 37 19
|Власов Сергей 76 17
|Хайруллин Айрат 39 13
|Рудзевич Мария 34 12
|Кулешов Василий 11 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Кудрин Алексей 63 11
|Панов Евгений 16 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Семенов Алексей 67 11
|Козырев Алексей 270 11
|Егоров Максим 23 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Албычев Александр 74 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Малков Павел 38 11
|Симаков Олег 106 11
|Копырин Федор 11 11
|Малахов Александр 16 11
|Ципорин Павел 51 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Лысенко Эдуард 209 11
|Паршин Максим 141 11
|Казарин Станислав 100 11
|Осипов Владимир 17 11
|Терещенко Денис 38 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Скрыпник Назарий 12 10
|Карапузов Алексей 12 10
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Цариковский Федор 31 8
|Рымар Максим 36 8
|Калина Роман 60 8
|Бутенко Юрий 64 8
|Гуревич Раиса 16 8
|Фишер Андрей 54 8
|Евстигнеев Сергей 21 8
|Разумовский Дмитрий 70 8
|Герасимюк Максим 20 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru