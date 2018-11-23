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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бинго-Софт Акцент

Бинго-Софт - Акцент

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 6 724 030 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 6 724 030 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 24 030 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
06.09.2017 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
31.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
15.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
07.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
25.07.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Бинго-Софт и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 4
Promt - Промт 320 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 4
Ростелеком 10863 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3429 1
Microsoft Corporation 25699 1
IBM - International Business Machines Corp 9680 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
АИС Город 2 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 1
Mendix 11 1
Росимущество - Управления информационных технологий 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8756 2
РЖД - Российские железные дороги 2084 1
Газпром ПАО 1482 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 9
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3660 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 347 8
Федеральное казначейство России 1938 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13650 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 79 2
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3185 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2311 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 181 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64277 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61151 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25238 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17976 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13634 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2723 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21781 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12966 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1574 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35785 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13844 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33184 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5956 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12086 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22755 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1242 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5105 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2333 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 423 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9818 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5223 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1841 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5087 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7348 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6432 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1644 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12734 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 957 1
Оцифровка - Digitization 5143 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3179 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4307 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12096 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1894 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28045 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8663 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 480 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3768 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 560 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9765 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8570 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6192 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 63 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 91 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1721 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
Google Android 15165 1
Apple iOS 8541 1
Linux OS 11433 1
Microsoft Windows 16803 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 329 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1309 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 438 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 50 1
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 16 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
ЕС ОГ - Единая сеть приёма обращений граждан - ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 30 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
Linux - Debian GNU 563 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Богданов Александр 24 10
Матвеева Татьяна 110 9
Фишер Андрей 75 9
Cычев Алексей 8 8
Иванов Андрей 61 8
Селиванов Дмитрий 52 8
Катамадзе Анна 132 8
Новиков Андрей 34 8
Похлебаев Александр 7 7
Сурков Антон 10 7
Шадаев Максут 1207 7
Емельянова Наталья 7 6
Козырев Алексей 328 4
Шаблыков Никита 29 4
Веригин Илья 38 4
Дубинин Александр 19 4
Кошкин Андрей 21 4
Паршина Татьяна 7 3
Зуев Игорь 10 3
Макашин Иван 3 3
Попов Сергей 163 3
Евраев Михаил 265 3
Новиков Павел 113 3
Авербах Владимир 127 3
Горбатько Александр 105 1
Аитов Тимур 197 1
Турчак Евгений 24 1
Осипова Александра 18 1
Малков Павел 51 1
Бутенко Юрий 65 1
Гоцуцов Сергей 17 1
Шклярук Мария 15 1
Бутин Вячеслав 12 1
Кураш Антон 32 1
Галаган Дмитрий 2 1
Торгашин Юрий 5 1
Прямов Григорий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164746 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8494 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1767 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 967 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 1067 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 626 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 672 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1507 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1388 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 760 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4401 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57191 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6522 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6452 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 42 8
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4957 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10215 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21420 2
ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 4 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 788 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33421 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5558 1
Паспорт - Паспортные данные 2821 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2553 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 585 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1474 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11214 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3438 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1370 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 414 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2503 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 360 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11449 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6536 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3931 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5427 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 387 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1707 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 984 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 71 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10820 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 161 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8554 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 8
CNews Инновация года - награда 154 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2184 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1272 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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