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Бинго-Софт Акцент
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 6 724 030 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Бинго-Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8756 2
|РЖД - Российские железные дороги 2084 1
|Газпром ПАО 1482 1
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
|Богданов Александр 24 10
|Матвеева Татьяна 110 9
|Фишер Андрей 75 9
|Cычев Алексей 8 8
|Иванов Андрей 61 8
|Селиванов Дмитрий 52 8
|Катамадзе Анна 132 8
|Новиков Андрей 34 8
|Похлебаев Александр 7 7
|Сурков Антон 10 7
|Шадаев Максут 1207 7
|Емельянова Наталья 7 6
|Козырев Алексей 328 4
|Шаблыков Никита 29 4
|Веригин Илья 38 4
|Дубинин Александр 19 4
|Кошкин Андрей 21 4
|Паршина Татьяна 7 3
|Зуев Игорь 10 3
|Макашин Иван 3 3
|Попов Сергей 163 3
|Евраев Михаил 265 3
|Новиков Павел 113 3
|Авербах Владимир 127 3
|Горбатько Александр 105 1
|Аитов Тимур 197 1
|Турчак Евгений 24 1
|Осипова Александра 18 1
|Малков Павел 51 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Гоцуцов Сергей 17 1
|Шклярук Мария 15 1
|Бутин Вячеслав 12 1
|Кураш Антон 32 1
|Галаган Дмитрий 2 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Прямов Григорий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 8
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8554 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 8
|CNews Инновация года - награда 154 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.