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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172660
ИКТ 13426
Организации 10525
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Мероприятия 849

Зуев Игорь



10.04.2025 Kokoc Group: как будет меняться мобильный маркетинг в 2025 году 1
27.05.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Qtech 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
11.07.2017 Kokoc Group приобрела MobiSharks 1
23.10.2008 Телевидение объявило войну Mail.ru и «Вконтакте» 1
22.09.2008 PhotoFile.ru обновил дизайн 1
25.07.2008 В Рунете легализовали HD 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Зуев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1023 3
Бинго-Софт - Акцент 10 3
Promt - Промт 295 3
РБК - Медиамир 53 3
VK - Mail.ru Group 3474 2
Yandex - Яндекс 7569 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4059 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 1
Google LLC 11895 1
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks 18 1
Merlion - Мерлион 827 1
Qtech - Кьютэк 176 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Некстер ИК 33 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2937 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1372 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3389 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 3
Федеральное казначейство России 1798 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11896 3
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20150 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2213 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15995 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12911 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5461 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6068 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8249 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9556 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2962 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2123 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28134 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30230 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6094 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6454 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2933 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11300 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 452 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1499 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10704 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 806 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4833 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7461 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1462 1
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 357 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1132 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7240 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6389 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3666 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10871 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 978 1
Видеокамера - Camcorder 2280 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 177 2
Google YouTube - Видеохостинг 2786 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
AppsFlyer - платформа измерения мобильной рекламы 14 1
PhotoFile.ru - фотохостинг 3 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1673 1
Шадаев Максут 1028 3
Матвеева Татьяна 105 3
Попов Сергей 137 3
Фишер Андрей 74 3
Евраев Михаил 262 3
Иванов Андрей 57 3
Новиков Павел 99 3
Козырев Алексей 324 3
Селиванов Дмитрий 51 3
Катамадзе Анна 101 3
Авербах Владимир 126 3
Шаблыков Никита 29 3
Веригин Илья 34 3
Новиков Андрей 33 3
Дубинин Александр 19 3
Богданов Александр 20 3
Кошкин Андрей 21 3
Cычев Алексей 8 3
Похлебаев Александр 7 3
Сурков Антон 10 3
Паршина Татьяна 7 3
Макашин Иван 3 3
Артамонова Анна 183 1
Грач Александр 2 1
Богатов Антон 79 1
Медников Дмитрий 24 1
Емельянова Наталья 7 1
Ачкасов Евгений 36 1
Букреев Станислав 1 1
Фоминов Никита 4 1
Асенов Денис 1 1
Кашин Валерий 3 1
Нагорнов Геннадий 3 1
Малый Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 907 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1593 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 557 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7614 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17658 1
Европа Восточная 3107 1
Турция - Турецкая республика 2398 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 867 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5926 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3525 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3070 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14765 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4730 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1573 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7829 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5969 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1274 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Радио России - радиостанция 49 1
Юность - радиостанция 41 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3264 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2052 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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