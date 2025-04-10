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Зуев Игорь
|10.04.2025
|Kokoc Group: как будет меняться мобильный маркетинг в 2025 году 1
|27.05.2022
|Merlion стала официальным дистрибьютором Qtech 1
|26.09.2017
|Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
|19.09.2017
|Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
|14.09.2017
|Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
|11.07.2017
|Kokoc Group приобрела MobiSharks 1
|23.10.2008
|Телевидение объявило войну Mail.ru и «Вконтакте» 1
|22.09.2008
|PhotoFile.ru обновил дизайн 1
|25.07.2008
|В Рунете легализовали HD 1
Зуев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1028 3
|Матвеева Татьяна 105 3
|Попов Сергей 137 3
|Фишер Андрей 74 3
|Евраев Михаил 262 3
|Иванов Андрей 57 3
|Новиков Павел 99 3
|Козырев Алексей 324 3
|Селиванов Дмитрий 51 3
|Катамадзе Анна 101 3
|Авербах Владимир 126 3
|Шаблыков Никита 29 3
|Веригин Илья 34 3
|Новиков Андрей 33 3
|Дубинин Александр 19 3
|Богданов Александр 20 3
|Кошкин Андрей 21 3
|Cычев Алексей 8 3
|Похлебаев Александр 7 3
|Сурков Антон 10 3
|Паршина Татьяна 7 3
|Макашин Иван 3 3
|Артамонова Анна 183 1
|Грач Александр 2 1
|Богатов Антон 79 1
|Медников Дмитрий 24 1
|Емельянова Наталья 7 1
|Ачкасов Евгений 36 1
|Букреев Станислав 1 1
|Фоминов Никита 4 1
|Асенов Денис 1 1
|Кашин Валерий 3 1
|Нагорнов Геннадий 3 1
|Малый Михаил 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 3
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
|Радио России - радиостанция 49 1
|Юность - радиостанция 41 1
|Viacom - Video & Audio Communications 116 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3264 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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