Merlion стала официальным дистрибьютором Qtech

Merlion и Qtech, российский производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования, подписали дистрибьюторское соглашение. Соглашение вступило в силу в мае 2022 г., срок действия – до конца текущего года с возможностью дальнейшей пролонгации.

Партнерам Merlion стал доступен широкий ассортимент оборудования Qtech: Ethernet-коммутаторы, источники бесперебойного питания, серверные платформы, системы хранения данных, VoIP-телефония, абонентское оборудование (роутеры, адаптеры), беспроводные системы связи, GPON и GEPON оборудование, оптические модули, видеопанели и многое другое. Всего в каталоге товаров вендора представлено около 2 тыс. позиций в 200 продуктовых линейках.

Для проектных поставок Qtech предлагает не только отдельные позиции, но и комплексные решения, состоящие из оборудования одного бренда, что позволяет сократить временные и денежные траты на приобретение, сервисное обслуживание, ремонт, а также обеспечить оптимальные технические условия для продления срока службы техники. Все оборудование Qtech можно протестировать в ИТ-инфраструктуре партнера или заказчика.

Qtech работает на отечественном рынке с 2006 г. Компания производит широкий спектр оборудования, на базе которого можно решать большинство инфраструктурных задач в области ИТ (можно целиком создать полную ИТ-инфраструктуру под ключ). Оборудование Qtech имеет статус ТОРП и внесено в реестр российской радиоэлектронной продукции (реестр РЭП), реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации – это дает возможность использовать оборудование Qtech государственными компаниями, ведомственными структурами, бизнесом с государственным участием в ходе внедрения ими процессов импортозамещения.

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«Став официальным дистрибьютором Qtech, компания Merlion расширила спектр поставляемого оборудования отечественного производства и в ходе поставок продукции этого вендора будет предоставлять оптимальные условия своим партнерам. Также мы планируем им оказывать всестороннюю поддержку со стороны нашего технического центра и департамента проектной дистрибуции – например, в процессе подготовки к крупным проектам, тендерам, конкурсным процедурам», – сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enerprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компания Merlion.

«Мы уверены, что наша совместная работа поможет сделать решения Qtech максимально доступными на российском рынке и такой тандем в итоге приведет к долговременному и продуктивному сотрудничеству. Для этого есть все предпосылки, такие как надежность изделий нашей компании, их конкурентоспособность и, в том числе растущий спрос на телекоммуникационное оборудование отечественного производства», – отметил Игорь Зуев, директор департамента по работе с партнерами компании Qtech.