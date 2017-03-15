Viacom - Video & Audio Communications

«Орион» обеспечил технический запуск нового телеканала Viacom в России Федеральный спутниковый оператор «Орион» и медиахолдинг Viacom International Media Networks (VIMN) объявили о расширении сотрудничества, в рамках которого в 2017 г. «Орион» выступил техническим партнером запуска телеканала Spike на российском рынке.

Создатели сериалов вновь атаковали YouTube Принадлежащему Google видеосервису YouTube придется и дальше защищаться в суде от обвинений Viacom в нарушении авторских прав компании. Обладатели прав на шоу и сериалы считают, что сетевой сервис намеренно позволял пользователям публиковать на своем сайте пиратское видео из продукции

Google потратил $100 млн на защиту от иска Viacom Патрик Питчетт (Patrick Pichette), финансовый директор Google, сообщил о том, что интернет-гигант потратил около $100 млн на защиту от иска Viacom, которая обвиняла компанию в нарушении авторских прав. Напомним, что Viacom подала иск против Google еще в марте 2007 г. В мае следующего года компания Google ответила Viacom

Пиратское видео: студиям не удалось оштрафовать YouTube на $1 млрд Компания Google объявила о том, что выиграла затяжной судебный процесс против медиа-концерна Viacom, который обвинял сервис YouTube, принадлежащий поисковому гиганту, в нарушении авторских прав и требовал выплаты $1 млрд в качестве компенсации убытков. Судья Луис Стэнтон (Louis Stanton

Google раскроет логины и IP-адреса зрителей YouTube Компания Google обязана предоставить информацию обо всех пользователях, которые смотрели хотя бы один видеоролик на портале YouTube, коммуникационной компании Viacom. Такое решение вынес американский суд, сообщает BBC. Viacom, которой принадлежит музыкальный канал MTV и кинокомпания Paramount Pictures, утверждает, что YouTube, купленный в свое

Google: иск Viacom угрожает свободе в Сети Представители Google заявляют, что иск телекоммуникационной компании Viacom, которой принадлежат каналы MTV, Comedy Central и др., против YouTube угрожает свободе в Сети. Юристы Google говорят, что YouTube не нарушает закона об авторском праве США. Более того, к

Viacom не купит Take-Two Компания Viacom официально опровергла слухи, и последовавшие за ними сообщения в игровой прессе о возможном приобретении издательства Take-Two.Напомним, что по сведению журналистов журнала MCV, владелец

Microsoft заключила рекламный контракт с Viacom Компания Microsoft заключила рекламный контракт на сумму в $500 млн. с Viacom, которой принадлежит MTV Networks. Согласно условиям контракта, Microsoft будет продавать рекламу на развлекательных веб-сайтах Viacom, среди которых MTV.com и другие. Соглашение

Эрик Шмидт: иск Viacom к Google – ошибка? Исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) назвал миллиардный иск Viacom к сайту видеообмена YouTube ошибкой, поскольку никаких законов ресурс, приобретённый его компанией, не нарушал, сообщил Paidcontent.org. «Иск Viacom был, вероятно, всего лишь ошиб

Слухи: Viacom покупает Last.fm? Медиа-гигант Viacom, скорее всего, купит музыкальную социальную сеть Last.fm, приводит слухи Dealbreaker.com. Предполагаемая сумма – $450 млн. Последний раз Viacom и Last.fm вели переговоры в Лондоне

Viacom признал свою ошибку е на добросовестное использование материалов, защищённых этим законом. Студия документальных фильмов Brave New Films и группа политических активистов MoveOn.org отозвали свой иск против медиа-гиганта Viacom, снявшего их клип-пародию на одну из телепрограмм якобы за пиратство. EFF выступала посредником в деле, сообщил Betanews. Документалисты создали пародийный фильм из фрагментов шоу The Co

Yahoo с Viacom «задавят» Google? Yahoo стал эксклюзивным дистрибьютором рекламы в поисковых системах и других местах 33 сайтов Viacom, в том числе MTV.com, Nickelodeon.com, ComedyCentral.com, VH1.com и BET.com. Соглашение заключено на несколько лет и подразумевает дальнейшее расширение прав Yahoo на размещение рекламы

Пользователи не спасут YouTube да культура противодействия коммерческим интересам. Ресурс пользуется широкой общественной поддержкой. Поэтому я была несколько удивлена твердой позицией суда в пользу правообладателя — медиахолдинга Viacom. Между тем очень важно, чтобы его интеллектуальная собственность была защищена. Но также важно не препятствовать потоку креативности, который сейчас имеет место». Основным предметом доше

Viacom: DCMA не спасет YouTube Судебный иск медиахолдинга Viacom к подопечному Google — порталу YouTube — пока что ни к чему не привел, однако представители Viacom и независимые эксперты активно высказывают свои мнения и оценки. Майкл

YouTube разорит Google на $1 млрд? В иске, предъявленном Viacom корпорации Google, говорится, что имели место «многочисленные преднамеренные нарушения авторских прав Viacom Incorporation». Медиахолдинг посредством подачи иска пытается найти во

Viacom требует от YouTube $1 млрд. за нарушение авторских прав Американская медиакомпания Viacom, владеющая телеканалом MTV, подала иск в Федеральный суд США против одной из крупнейших систем распространения видео в интернете YouTube и ее материнской компании Google за нарушение авт

Viacom требует от YouTube убрать пиратские видео В пятницу студия Viacom потребовала от YouTube убрать более 100 тыс. видеозаписей с телеканалов MTV Networks и BET, размещенных пользователями без разрешения правообладателей. В своём заявлении Viacom вы

Viacom приобрела Xfire Медиакомпания Viacom и ее подразделение MTV Networks приобрели быстрорастущее онлайновое игровое сообщество Xfire за $120 млн. Сайт будет использован для расширения доступа и повышения интерактивности контен

Viacom понесла колоссальные убытки Чистые убытки Viacom, одной из крупнейших американских медиа-компаний, владельца телеканалов CBS и MTV, в 2004 г. составили $17,46 млрд., тогда как 2003 г. компания завершила с прибылью в $1,416 млрд., сообщ

Viacom продаёт Sportsline.com По информации агентства Reuters, компания SportsLine.com сообщила о предложении, которое ей было сделано вчера медиа-конгломератом Viacom. Viacom предложил SportsLine.com выкупить 38% её же акций, которыми владеет Viacom, по $1,5 за акции наличными. Члены плавления SportsLine.com пока оценивают предложение. К

Viacom предложила выкупить все акции Infinity за $15.5 млрд. Viacom, третья крупнейшая медиа-компания в мире, предложила выкупить все не принадлежащие ей акции Infinity Broadcasting, т.е. около 36% акций компании. Viacom предложила обменять каждую акцию Infinity на 0.564 своих акций. Тем самым, она оценила их в $40.04, что на 14% превышает курс по итогам торгов в понедельник. Вся сделка оценивается приме

CBS и Viacom получили последнее разрешение, необходимое для завершения слияния Компании CBS и Viacom объявили о преодолении последнего препятствия на пути их слияния, оцениваемого в $44 млрд. Ими было получено последнее необходимое разрешение Федеральной Комиссии Связи (Federal Communic

Акционеры Viacom и CBS голосуют за слияние Акционеры Viacom и CBS одобрили предстоящее влияние этих двух компаний, оцениваемое в $47.5 млрд. В поддержку слияния высказались 99.7% акционеров Viacom и 98.7% акционеров CBS. По планам слияние

Viacom cкоро представит акции MTVi на бирже В начале следующего года компания Viacom, владеющая MTV, намерена представить на фондовый рынок акции своей компании MTVi, которая работает в сфере музыкального вещания в Интернете. По мнению аналитиков фондового рынка, первона

Жена главы Viacom хочет получить $3 млрд. за развод Phyllis Redstone, жена Sumner Redstone, генерального директора и председателя совета директоров компании Viacom, подала на развод. При этом она желает получить ни много, ни мало $3 млрд. Что примечательно это уже не первая попытка развода. В ноябре 1993 г. Phyllis Redstone уже пыталась это сделать

Слияние CBS с Viacom стоимостью $35 млрд поставит обе компании в сложное положение рынка США. А сделка приведет к рождению своего рода монополиста - совместная фирма может занять около 41 процента. В онлайн-мире на сегодняшний день обе компании концентрируются на разных областях - Viacom на MTV, MTV Interactive и Blockbuster; CBS - на Big Entertainment, Jobs.com, SportsLine, Rx.com и MarketWatch.

Viacom и CBS договариваются о совместном пользовании своих телестанций CBS, крупнейшая телевизионная сеть в США, и Viacom, владелец MTV, ищут пути выгодного использования новых правил Федеральной Комиссии по Коммуникациям (Federal Communications Comission - FCC), позволяющих в некоторых случаях использовать