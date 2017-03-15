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Индексная книга (каталог) CNews*
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Viacom Video & Audio Communications

Viacom - Video & Audio Communications

СОБЫТИЯ


15.03.2017 «Орион» обеспечил технический запуск нового телеканала Viacom в России

Федеральный спутниковый оператор «Орион» и медиахолдинг Viacom International Media Networks (VIMN) объявили о расширении сотрудничества, в рамках которого в 2017 г. «Орион» выступил техническим партнером запуска телеканала Spike на российском рынке.
06.04.2012 Создатели сериалов вновь атаковали YouTube

Принадлежащему Google видеосервису YouTube придется и дальше защищаться в суде от обвинений Viacom в нарушении авторских прав компании. Обладатели прав на шоу и сериалы считают, что сетевой сервис намеренно позволял пользователям публиковать на своем сайте пиратское видео из продукции
16.07.2010 Google потратил $100 млн на защиту от иска Viacom

Патрик Питчетт (Patrick Pichette), финансовый директор Google, сообщил о том, что интернет-гигант потратил около $100 млн на защиту от иска Viacom, которая обвиняла компанию в нарушении авторских прав. Напомним, что Viacom подала иск против Google еще в марте 2007 г. В мае следующего года компания Google ответила Viacom

24.06.2010 Пиратское видео: студиям не удалось оштрафовать YouTube на $1 млрд

Компания Google объявила о том, что выиграла затяжной судебный процесс против медиа-концерна Viacom, который обвинял сервис YouTube, принадлежащий поисковому гиганту, в нарушении авторских прав и требовал выплаты $1 млрд в качестве компенсации убытков. Судья Луис Стэнтон (Louis Stanton
04.07.2008 Google раскроет логины и IP-адреса зрителей YouTube

Компания Google обязана предоставить информацию обо всех пользователях, которые смотрели хотя бы один видеоролик на портале YouTube, коммуникационной компании Viacom. Такое решение вынес американский суд, сообщает BBC. Viacom, которой принадлежит музыкальный канал MTV и кинокомпания Paramount Pictures, утверждает, что YouTube, купленный в свое
27.05.2008 Google: иск Viacom угрожает свободе в Сети

Представители Google заявляют, что иск телекоммуникационной компании Viacom, которой принадлежат каналы MTV, Comedy Central и др., против YouTube угрожает свободе в Сети. Юристы Google говорят, что YouTube не нарушает закона об авторском праве США. Более того, к
08.02.2008 Viacom не купит Take-Two

Компания Viacom официально опровергла слухи, и последовавшие за ними сообщения в игровой прессе о возможном приобретении издательства Take-Two.Напомним, что по сведению журналистов журнала MCV, владелец
20.12.2007 Microsoft заключила рекламный контракт с Viacom

Компания Microsoft заключила рекламный контракт на сумму в $500 млн. с Viacom, которой принадлежит MTV Networks. Согласно условиям контракта, Microsoft будет продавать рекламу на развлекательных веб-сайтах Viacom, среди которых MTV.com и другие. Соглашение

01.06.2007 Эрик Шмидт: иск Viacom к Google – ошибка?

Исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) назвал миллиардный иск Viacom к сайту видеообмена YouTube ошибкой, поскольку никаких законов ресурс, приобретённый его компанией, не нарушал, сообщил Paidcontent.org. «Иск Viacom был, вероятно, всего лишь ошиб
27.04.2007 Слухи: Viacom покупает Last.fm?

Медиа-гигант Viacom, скорее всего, купит музыкальную социальную сеть Last.fm, приводит слухи Dealbreaker.com. Предполагаемая сумма – $450 млн. Последний раз Viacom и Last.fm вели переговоры в Лондоне
24.04.2007 Viacom признал свою ошибку

е на добросовестное использование материалов, защищённых этим законом. Студия документальных фильмов Brave New Films и группа политических активистов MoveOn.org отозвали свой иск против медиа-гиганта Viacom, снявшего их клип-пародию на одну из телепрограмм якобы за пиратство. EFF выступала посредником в деле, сообщил Betanews. Документалисты создали пародийный фильм из фрагментов шоу The Co
11.04.2007 Yahoo с Viacom «задавят» Google?

Yahoo стал эксклюзивным дистрибьютором рекламы в поисковых системах и других местах 33 сайтов Viacom, в том числе MTV.com, Nickelodeon.com, ComedyCentral.com, VH1.com и BET.com. Соглашение заключено на несколько лет и подразумевает дальнейшее расширение прав Yahoo на размещение рекламы

04.04.2007 Пользователи не спасут YouTube

да культура противодействия коммерческим интересам. Ресурс пользуется широкой общественной поддержкой. Поэтому я была несколько удивлена твердой позицией суда в пользу правообладателя — медиахолдинга Viacom. Между тем очень важно, чтобы его интеллектуальная собственность была защищена. Но также важно не препятствовать потоку креативности, который сейчас имеет место». Основным предметом доше
27.03.2007 Viacom: DCMA не спасет YouTube

Судебный иск медиахолдинга Viacom к подопечному Google — порталу YouTube — пока что ни к чему не привел, однако представители Viacom и независимые эксперты активно высказывают свои мнения и оценки. Майкл
13.03.2007 YouTube разорит Google на $1 млрд?

В иске, предъявленном Viacom корпорации Google, говорится, что имели место «многочисленные преднамеренные нарушения авторских прав Viacom Incorporation». Медиахолдинг посредством подачи иска пытается найти во
13.03.2007 Viacom требует от YouTube $1 млрд. за нарушение авторских прав

Американская медиакомпания Viacom, владеющая телеканалом MTV, подала иск в Федеральный суд США против одной из крупнейших систем распространения видео в интернете YouTube и ее материнской компании Google за нарушение авт
05.02.2007 Viacom требует от YouTube убрать пиратские видео

В пятницу студия Viacom потребовала от YouTube убрать более 100 тыс. видеозаписей с телеканалов MTV Networks и BET, размещенных пользователями без разрешения правообладателей. В своём заявлении Viacom вы
26.04.2006 Viacom приобрела Xfire

Медиакомпания Viacom и ее подразделение MTV Networks приобрели быстрорастущее онлайновое игровое сообщество Xfire за $120 млн. Сайт будет использован для расширения доступа и повышения интерактивности контен
24.02.2005 Viacom понесла колоссальные убытки

Чистые убытки Viacom, одной из крупнейших американских медиа-компаний, владельца телеканалов CBS и MTV, в 2004 г. составили $17,46 млрд., тогда как 2003 г. компания завершила с прибылью в $1,416 млрд., сообщ
02.07.2004 Viacom продаёт Sportsline.com

По информации агентства Reuters, компания SportsLine.com сообщила о предложении, которое ей было сделано вчера медиа-конгломератом Viacom. Viacom предложил SportsLine.com выкупить 38% её же акций, которыми владеет Viacom, по $1,5 за акции наличными. Члены плавления SportsLine.com пока оценивают предложение. К
17.08.2000 Viacom предложила выкупить все акции Infinity за $15.5 млрд.

Viacom, третья крупнейшая медиа-компания в мире, предложила выкупить все не принадлежащие ей акции Infinity Broadcasting, т.е. около 36% акций компании. Viacom предложила обменять каждую акцию Infinity на 0.564 своих акций. Тем самым, она оценила их в $40.04, что на 14% превышает курс по итогам торгов в понедельник. Вся сделка оценивается приме
05.05.2000 CBS и Viacom получили последнее разрешение, необходимое для завершения слияния

Компании CBS и Viacom объявили о преодолении последнего препятствия на пути их слияния, оцениваемого в $44 млрд. Ими было получено последнее необходимое разрешение Федеральной Комиссии Связи (Federal Communic
30.12.1999 Акционеры Viacom и CBS голосуют за слияние

Акционеры Viacom и CBS одобрили предстоящее влияние этих двух компаний, оцениваемое в $47.5 млрд. В поддержку слияния высказались 99.7% акционеров Viacom и 98.7% акционеров CBS. По планам слияние

22.11.1999 Viacom cкоро представит акции MTVi на бирже

В начале следующего года компания Viacom, владеющая MTV, намерена представить на фондовый рынок акции своей компании MTVi, которая работает в сфере музыкального вещания в Интернете. По мнению аналитиков фондового рынка, первона
21.09.1999 Жена главы Viacom хочет получить $3 млрд. за развод

Phyllis Redstone, жена Sumner Redstone, генерального директора и председателя совета директоров компании Viacom, подала на развод. При этом она желает получить ни много, ни мало $3 млрд. Что примечательно это уже не первая попытка развода. В ноябре 1993 г. Phyllis Redstone уже пыталась это сделать
13.09.1999 Слияние CBS с Viacom стоимостью $35 млрд поставит обе компании в сложное положение

рынка США. А сделка приведет к рождению своего рода монополиста - совместная фирма может занять около 41 процента. В онлайн-мире на сегодняшний день обе компании концентрируются на разных областях - Viacom на MTV, MTV Interactive и Blockbuster; CBS - на Big Entertainment, Jobs.com, SportsLine, Rx.com и MarketWatch.
03.09.1999 Viacom и CBS договариваются о совместном пользовании своих телестанций

CBS, крупнейшая телевизионная сеть в США, и Viacom, владелец MTV, ищут пути выгодного использования новых правил Федеральной Комиссии по Коммуникациям (Federal Communications Comission - FCC), позволяющих в некоторых случаях использовать
24.02.1999 Viacom готовит к открытию две новые службы в Интернет

Компания Viacom по примеру других средств массовой информации планирует открыть сразу две онлайновые службы. Первая предназначена для любителей музыки, носит рабочее название Buggles Project и должна на

Публикаций - 117, упоминаний - 117

Viacom и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 38
Microsoft Corporation 25775 16
Yahoo! 3726 14
AOL Inc - America Online 1883 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Apple Inc 13156 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Cisco Systems 5372 5
Intel Corporation 12811 5
Sony 6739 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
JDSU - JDS Uniphase 219 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
Lenovo Motorola 3566 4
Verisign 362 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
BMC Software 97 4
Eastman Kodak - Кодак 509 4
RealNetworks Products and Services 355 3
Motorola Inc 1156 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Samsung Electronics 11065 3
Oracle Corporation 7074 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
AT&T Inc 1726 3
EA - Electronic Arts 1317 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Bebo - социальная сеть 81 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 2
Applied Materials 305 2
Oracle Siebel Systems 519 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 2
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 2
PMC-Sierra 82 2
KLA Corporation 77 2
Flex - Flextronics 89 2
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 2
STMicroelectronics - Genesis Microchip 26 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 15
Walt Disney Company 647 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
Warner 540 5
eBay Inc 1640 4
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Neopets 5 2
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 14 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 2
Prudential Securities 68 2
State Street Global Advisors 36 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 2
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 2
Bollinger Capital Management 4 2
International Paper 27 2
Lilly - Eli Lilly and Company 30 2
Freddie Mac - FHLMC - Federal Home Loan Mortgage Corporation 9 2
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 2
UPS 216 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Expedia Group 136 2
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
DuPont - Дюпон 101 2
Uber 357 2
Merrill Lynch 454 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 5
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 3
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Data monetization - Монетизация данных 1965 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 2
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 32
Myspace - социальная сеть 640 15
Apple iPhone 6 4861 5
Apple iTunes Store 1118 5
Microsoft Windows 16882 4
Adconion Media Group - Joost 26 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Procter&Gamble - Gillette 38 2
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
Last.fm 55 2
Apple iPod Touch 747 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
Microsoft Viva 9 1
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 1
Yahoo! 360 7 1
Adobe Macromedia ColdFusion 36 1
Bertelsmann - Bertelsmann BMG - Bertelsmann Music Group - BeMusic 16 1
AOL Video 8 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - ЛайфСтрим - Смотрёшка 14 1
Google Android 15244 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Apple - App Store 3109 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Google Android TV 381 1
Apple iPod 1553 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Biondi Frank - Бионди Фрэнк 5 5
Icahn Carl - Икан Карл 59 5
Icahn Carl - Айкан Карл 68 5
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 4
Kimerling Lionel - Кимерлинг Лайонел 3 3
Hambrecht William - Гамбрехт Вилльям 3 3
Handler Carole - Хэндлер Кэрол 3 3
Stanton Louis - Стэнтон Луи 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
La Salla Frank - Ла Салья Фрэнк 2 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Beck Philip - Бек Филип 4 2
Dorland Dodge - Дорланд Додж 2 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Полански Роман 4 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Birch Michael - Бирч Майкл 5 2
Bollinger John - Болинджер Джон 4 2
Scorsese Martin - Скорсезе Мартин 6 2
Moonves Leslie - Мунвес Лесли 4 2
Cue Eddy - Кью Эдди 36 2
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 2
Arbeter Mark - Арбитер Марк 5 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Махновский Кирилл 26 2
Богатов Антон 79 1
Орлов Николай 14 1
Братчикова Наталья 24 1
Майорец Максим 4 1
Демин Михаил 6 1
Медников Дмитрий 24 1
Терентьев Константин 19 1
Зуев Игорь 10 1
Мнацаканян Татевик 1 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Arrington Michael - Эррингтон Майкл 13 1
Hurley Chad - Херли Чад 17 1
Шторх Андрей 3 1
Macgillivray Alexander - Макгилливри Александр 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 44
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
США - Нью-Йорк 3180 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Европа 24964 3
Швеция - Королевство 3782 3
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Германия - Федеративная Республика 13221 3
Франция - Французская Республика 8177 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 3
США - Нью-Йорк - Манхэттен - Таймс-сквер - Times Square 18 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Япония 13807 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Польша - Республика 2031 2
Индия - Bharat 5870 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 2
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 2
Франция - Канны 114 1
США - Миннесота 198 1
Франция - Тулуза 78 1
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США - Техас - Сан-Антонио 50 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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