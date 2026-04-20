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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Нью-Йорк Манхэттен

США - Нью-Йорк - Манхэттен

СОБЫТИЯ


20.04.2026 Строительство гигантского ЦОД имени Трампа остановлено. Гендиректор уволился, инвесторы распродают акции 1
12.12.2025 К Новому году МТС увеличила скорость домашнего интернета для 300 тыс. южноуральских семей 1
04.12.2025 Связанный с сыном Трампа производитель редкоземов получил от армии США контракт на $620 миллионов 1
01.09.2025 Nvidia угодила в зависимость от трех загадочных компаний. Они дают более 50% выручки от продаж ИИ-ускорителей 1
31.07.2025 МТС обеспечила гигабитным интернетом 80 тысяч семей из «Чурилово», «Паркового» и других микрорайонов Челябинска 1
15.07.2025 Цукерберг инвестирует сотни миллиардов долларов в создание «сверхразума» 1
23.06.2025 МТС расширила гигабитную сеть для жителей южноуральского «Манхэттена» 1
30.05.2025 Мультимиллионер две недели пытал делового партнера, вымогая у него пароль от кошелька с биткоинами 1
03.02.2025 Microsoft выставляет на улицу сотрудников, которые недостаточно напрягались. Часть увольняют без выходного пособия 1
22.01.2025 Трамп помиловал создателя знаменитого онлайн-магазина запрещенных веществ, отбывающего пожизненное заключение 1
09.01.2025 Microsoft выставит на улицу тысячи сотрудников, которые недостаточно напрягаются 1
29.02.2024 Основатель рухнувшей криптобиржи FTX умоляет не сажать его на 100 лет 1
14.10.2022 Сотрудники экс-замминистра связи России дали против него показания в американском суде 1
16.07.2020 Основателя конкурента Uber убили и расчленили в собственной квартире 2
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
22.11.2019 Российский хакер получил в США четыре года тюрьмы за кражу информации и денег 1
01.08.2019 IBM уволила 100 тысяч сотрудников, чтобы стать «клевой» и «модной» 1
23.04.2019 Безвинный студент требует у Apple $1 млрд за то, что ее система распознавания лиц сдала его в полицию 1
03.04.2019 Пятый Международный фестиваль документального кино ДОКер пройдет в пяти городах России 1
17.12.2018 Создатель знаменитого сервиса Vine умер от передозировки 1
04.12.2018 Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о выходе на рынок США 1
12.10.2018 Портфельный проект Starta Ventures приобретен компанией ServiceNow 1
12.09.2018 Начался прием заявок стартапов в седьмой набор Нью-Йоркского акселератора Starta 2
03.04.2018 Infinidat объявил о масштабном обновлении портфеля решений 1
25.09.2017 Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе» 1
22.09.2017 Акционера «Мегафона» оштрафуют за коррупцию на миллиард долларов 1
06.07.2017 Intel лишила основателя McAfee прав на его одиозное имя 1
05.06.2017 Умерла автор языка COBOL 1
24.04.2017 Ford с помощью платформы 3DExperience создал VR-инсталляцию Mustang over Manhattan 1
24.04.2017 Сын депутата Госдумы получил рекордный тюремный срок за хакерство 1
18.04.2017 Главной причиной поломок Sony PlayStation 4 оказались тараканы 1
20.10.2016 IBM предоставит технологические гранты организациям социального обеспечения 1
29.10.2014 Большие данные в разных отраслях: сценарии применения 1
11.09.2014 SAP: Скорость – главный эффект больших данных 1
08.07.2014 Депутат Госдумы: «Я сомневаюсь, что мой сын - хакер» 1
08.07.2014 В США арестовали русского хакера. Ожидаемый тюремный срок - 30 лет 1
14.04.2014 Выбирая SCM, помни об OMNI 1
13.03.2014 Google готовит запуск своего первого розничного магазина 1
24.07.2013 Depositphotos: Человек со смартфоном может заработать миллионы 1

Публикаций - 129, упоминаний - 140

США и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 16
Microsoft Corporation 25775 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Apple Inc 13156 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
МегаФон 10742 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
Atari 159 3
Codemasters 244 3
Spark Unlimited 23 3
SAP SE 5601 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Sony 6739 3
OpenAI 542 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 6 2
Axios Systems - Аксиос Системс 56 2
Сindicator 5 2
Cardiomo 3 2
Новый диск 963 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 2
Meta Platforms 180 2
X Corp - xAI - X.AI Corp 39 2
X Corp - Twitter 2938 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Intel Corporation 12811 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
HP Inc. 5883 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
AT&T Inc 1726 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 2
GeoCV 6 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Phoenix Zoo 3 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 2
HoverSurf - Ховер ОКБ - АТМ грузовые дроны ОКБ 4 2
Atrium European Real Estate - МРЭМ - Манхэттен Риал Эстейт Менеджмент - Manhattan Real Estate Management 2 2
Renault Groupe 166 2
Takilant 52 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Barclays 122 2
Starta Ventures - венчурный фонд 17 2
Starta Accelerator 9 2
Citi - Citibank 158 1
Getty Images 29 1
Bombardier Inc 27 1
Uber 357 1
Intel Capital 148 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
US Bank 3 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Kinetik 20 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
Petrobras 6 1
Martine Jarlgaard 1 1
Белый Ветер 365 1
Barnes & Noble 171 1
Sony BMG 187 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Bertelsmann 195 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Судебная власть - Judicial power 2500 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ЛДПР 116 3
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
OpenChain 1 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
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Infinidat InfiniSnap 3 1
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xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
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Google Street View 105 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 21 1
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ASBIS Cloud 4 1
Pure Storage CloudSnap 1 1
Arrival Bus - электробус 28 1
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
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Березной Андрей 77 3
Селезнев Валерий 11 3
Селезнев Роман 9 3
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Kuekes Philip - Кьюкес Филипп 2 2
Tsai Victor - Цай Виктор 2 2
Ekstrom Goran - Екстром Горан 2 2
Williams Stanley - Уильямс Стенли 6 2
Michaelson Ky - Майклсон Кай 4 2
Aykroyd Dan - Эйкройд Дэн 17 2
Hudson Ernie - Хадсон Эрни 18 2
Ramis Harold - Рамис Харольд 18 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Каримова Гульнара 95 2
Авакян Гаянэ 52 2
Каримов Ислам 97 2
Рахманов Александр 23 1
Василенко Александр 99 1
Левашов Александр 92 1
Зайцев Алексей 15 1
Зенович Алексей 1 1
Табунов Михаил 1 1
Румянцев Михаил 3 1
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Головнев Владимир 1 1
Сидоренко Юрий 10 1
Юсупов Руслан 1 1
Ulbricht Ross - Ульбрихт Росс 8 1
Зыкова Светлана 3 1
Гладкобородов Игорь 1 1
Шаталова Ирина 3 1
Дорожкина Екатерина 5 1
Генс Елена 3 1
Индина Мария 1 1
Ebertz Olivia - Эбертц Оливия 1 1
Arthus-Bertrand Yann - Артюс-Бертран Ян 1 1
Wild Alan - Уайлд Алан 1 1
Томский Арсен 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 82
США - Нью-Йорк 3180 59
Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Нидерланды 3746 10
США - Колумбия - Вашингтон 1487 10
Европа 24964 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
США - Калифорния 4829 8
Япония 13807 7
Израиль 2856 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Украина 7928 7
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Италия - Итальянская Республика 4508 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Испания - Королевство 3840 5
США - Аризона 549 5
США - Мэриленд 299 4
США - Нью-Йорк - Бруклин 31 4
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Польша - Республика 2031 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Узбекистан - Республика 2005 4
США - Вашингтон - Сиэтл 407 4
США - Аляска 246 3
США - Айдахо 68 3
Дания - Гренландия 145 3
США - Гуам - Марианские острова 42 3
Франция - Нормандия 48 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Канада 5082 3
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