Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196166
ИКТ 15119
Организации 11639
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26879
Персоны 85585
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

SendPulse СендПульс сервис рассылок

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.09.2024 Платформа Sellty стала доступна для розничных компаний 1
13.08.2021 «Сбер» закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo 1
12.10.2018 Портфельный проект Starta Ventures приобретен компанией ServiceNow 1
12.09.2018 Начался прием заявок стартапов в седьмой набор Нью-Йоркского акселератора Starta 1
29.03.2018 Starta Ventures запустила гибридный фонд на $20 млн для вложений hi-tech и блокчейн-стартапы 1
24.08.2017 Онлайн-биржа поручительств по микрокредитам Suretly привлекла $2,8 млн на рынке криптовалют 1
16.08.2017 Starta Accelerator запускает новый формат поддержки hi-tech стартапов Acceleration-as-a-Service 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

SendPulse и организации, системы, технологии, персоны:

Сindicator 5 5
Navigine - Навигационные решения 19 5
GeoCV 6 4
Cardiomo 3 3
Amazon Inc - Amazon.com 3239 2
Microsoft Corporation 25662 2
Google LLC 12573 2
UniSender - Юнисендер СМАРТ 29 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 9 1
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 22 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 18 1
Финансист 70 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 425 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4841 1
1С-Битрикс - Bitrix 663 1
ServiceNow 104 1
Mindbox - Майндбокс 30 1
Ecwid - Эквид 35 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 5
Starta Accelerator 9 5
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 4
HoverSurf - Ховер ОКБ - АТМ грузовые дроны ОКБ 4 3
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8695 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13440 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1805 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8107 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24023 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 2
Virtual office - Виртуальный офис 216 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2345 1
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 94 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5173 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4824 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1636 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9188 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1248 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6407 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13788 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9143 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24996 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9099 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6618 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7702 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6141 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27044 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11637 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12675 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 842 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12761 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2082 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7551 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1062 1
Snovio - Sales Automation Platform 3 3
Корус Консалтинг - Sellty 33 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 1
Meta Platforms - WhatsApp Business 22 1
Jivo - мессенджер 10 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 64 1
Дорожкина Екатерина 5 4
Валишев Тимур 4 1
Лобачев Евгений 1 1
Иванников Николай 1 1
Хасис Лев 105 1
Бар-Бирюкова Мария 105 1
Гиммельберг Дмитрий 2 1
Васильев Сергей 68 1
Гирин Алексей 6 1
Зайцев Алексей 15 1
Зенович Алексей 1 1
Румянцев Михаил 3 1
Голубкова Людмила 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 7
США - Нью-Йорк 3172 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 4
Европа 24879 3
Беларусь - Белоруссия 6234 2
США - Нью-Йорк - Манхэттен 128 2
Польша - Республика 2026 1
Европа Восточная 3136 1
Украина 7899 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 1
Грузия 1320 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1454 1
Эстония - Эстонская Республика 762 1
Словакия - Словацкая Республика 481 1
Молдавия - Республика Молдова 735 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 5
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17954 4
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 213 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1636 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 1
Английский язык 6984 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2242 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33236 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6552 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2145 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1894 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1114 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 694 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1615 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1688 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 370 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26925 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6092 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1110 1
Forbes - Форбс 974 1
Sputnik 59 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1421 1
Демо День стартапов 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728268.
Создано именных указателей - 196166.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще