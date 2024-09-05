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SendPulse СендПульс сервис рассылок
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
SendPulse и организации, системы, технологии, персоны:
|Сindicator 5 5
|Navigine - Навигационные решения 19 5
|GeoCV 6 4
|Cardiomo 3 3
|Amazon Inc - Amazon.com 3239 2
|Microsoft Corporation 25662 2
|Google LLC 12573 2
|UniSender - Юнисендер СМАРТ 29 1
|Jivo - Живой сайт - JivoSite 9 1
|Admitad Projects - Адмитад Проджектс 22 1
|Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 18 1
|Финансист 70 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 425 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4841 1
|1С-Битрикс - Bitrix 663 1
|ServiceNow 104 1
|Mindbox - Майндбокс 30 1
|Ecwid - Эквид 35 1
|Snovio - Sales Automation Platform 3 3
|Корус Консалтинг - Sellty 33 1
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 1
|Meta Platforms - WhatsApp Business 22 1
|Jivo - мессенджер 10 1
|Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 64 1
|Дорожкина Екатерина 5 4
|Валишев Тимур 4 1
|Лобачев Евгений 1 1
|Иванников Николай 1 1
|Хасис Лев 105 1
|Бар-Бирюкова Мария 105 1
|Гиммельберг Дмитрий 2 1
|Васильев Сергей 68 1
|Гирин Алексей 6 1
|Зайцев Алексей 15 1
|Зенович Алексей 1 1
|Румянцев Михаил 3 1
|Голубкова Людмила 6 1
|Forbes - Форбс 974 1
|Sputnik 59 1
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