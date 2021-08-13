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«Сбер» закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo

«Сбер» объявил о завершении сделки по покупке коммуникационной платформы Jivo (ООО «Живой Сайт») — банк получил 100% компании. Основатели платформы продолжат работать в компании: Тимур Валишев — в роли генерального директора, Николай Иванников — технического директора.

Jivo — омниканальное приложение для поддержки клиентов и продаж в онлайн-каналах. Решение объединяет в одном приложении чат для сайта с функцией сбора лидов, приём обращений из мессенджеров, приложений, соцсетей, e-mail, звонки и СМС, чат-боты и встроенную CRM, а также интеграции со всеми популярными системами аналитики, CMS и CRM.

Jivo уже вошёл в экосистему «Сбера»: предприниматели получили удобный сервис для коммуникации со своей аудиторией, в котором регулярно появляются новые каналы и функции. В начале августа на сайте developers.sber.ru (платформа SmartMarket) появился виджет Jivo — разработчики смогут написать туда и получить консультацию оператора. В планах — ещё более глубокая интеграция в продукты «Сбера» и дальнейшее развитие самого сервиса Jivo.

В июне Jivo объявил о запуске интеграции с приложением Instagram через официальный Messenger API. В ближайшее время ожидается партнёрство с SendPulse — провайдером WhatsApp Business API. В середине августа Jivo запустит функцию видеозвонков.

«Хочу поблагодарить высокопрофессиональную команду Jivo за оперативное решение всех возникающих в ходе интеграции вопросов. Благодаря достигнутому взаимопониманию всего за несколько месяцев Jivo органично встроился в нашу экосистему и уже создаёт огромную ценность для тысяч корпоративных клиентов «Сбера». Являясь лидером рынка, коммуникационная платформа Jivo популярна не только в России, но и за рубежом. Думаю, что слияние наших усилий, технологий и возможностей обеспечит сервису ещё более масштабные перспективы и, конечно же, откроет новые горизонты для различных компаний экосистемы «Сбера», - сказал Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Мы рады тем возможностям, которые дает нам экосистема «Сбера». Сейчас мы можем как усилить интеграцию в продукты «Сбера», так и продолжить развивать свой сервис в России и мире. За время совместной работы мы уже запустили интеграцию с платформой SmartMarket — и по плану ещё несколько важных и полезных для бизнеса обновлений. Уверен, что вместе можно достигнуть больших успехов, чем автономно», - сказал Тимур Валишев, основатель, генеральный директор Jivo.

По данным статистического сервиса BuiltWith (2021 г.), Jivo занимает более 50% рынка в России и находится на третьем месте по популярности в мире: Jivo установлен на более чем 270 тыс. сайтах.

Владимир Бахур

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