Получите все материалы CNews по ключевому слову
НИУ ВШЭ Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики HSE Inc
УПОМИНАНИЯ
НИУ ВШЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 68 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
|Эрман Михаил 4 4
|Хасис Лев 105 2
|Райгородский Андрей 43 2
|Артемьева Надежда 8 1
|Лобачев Евгений 1 1
|Белов Павел 4 1
|Дорожкина Екатерина 5 1
|Дмитриев Кирилл 114 1
|Исмаилов Рашид 60 1
|Григорьев Андрей 19 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Друженец Мария 1 1
|Рублев Алексей 2 1
|Кулагин Андрей 2 1
|Минасян Вартан 15 1
|Волотовская Елена 40 1
|Шубин Андрей 4 1
|Мельник Иван 10 1
|Волощук Павел 1 1
|Соловьев Владимир 107 1
|Фадеев Александр 8 1
|Чернышов Борис 6 1
|Карлов Иван 3 1
|Журихин Сергей 3 1
|Калмыкова Светлана 3 1
|Парвадова Марина 3 1
|Положенцев Дмитрий 1 1
|Евтушенко Виталий 1 1
|Филонович Сергей 1 1
|Панков Александр 78 1
|Серебряникова Анна 77 1
|Кулик Вадим 190 1
|Каем Кирилл 40 1
|Гусев Александр 41 1
|Кирьянова Александра 142 1
|Нейман Алексей 7 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Гагарин Юрий 93 1
|Бурнаев Евгений 22 1
|Безбогов Сергей 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.