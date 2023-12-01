Разделы

НИУ ВШЭ Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики HSE Inc


УПОМИНАНИЯ


Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
01.12.2023 Эксперты НИУ ВШЭ представили исследование «Главные российские ИТ-тренды 2024» 1
13.12.2022 Axenix и ВШЭ подписали партнерское соглашение 1
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
18.02.2021 X5 Retail Group и НИУ ВШЭ запустили совместную образовательную программу 1
27.03.2020 Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ запустил отбор проектов для пилотирования в «Мегафоне» 2
03.09.2019 Бизнес-инкубатор ВШЭ и «Билайн бизнес» открыли набор на бесплатные онлайн-курсы для предпринимателей 2
08.08.2018 Сбербанк инвестирует 27 миллионов рублей в шесть стартапов внутреннего акселератора 2
05.03.2018 Сбербанк запустил корпоративный бизнес-акселератор 1
05.10.2017 «Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ 1
24.08.2017 Онлайн-биржа поручительств по микрокредитам Suretly привлекла $2,8 млн на рынке криптовалют 1
15.02.2017 «Лаборатория Касперского» учредила специальный приз для российских стартапов 1
16.10.2015 «Телеком Идея» МТС выбрала 5 финалистов корпоративного акселератора 1
21.05.2013 Inpas проведет VII форум «Банковские сезоны» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

НИУ ВШЭ и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 2
VK - Mail.ru Group 3504 2
Yandex - Яндекс 8091 2
МегаФон 9587 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 360 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
GeoCV 6 1
Navigine 18 1
Сindicator 5 1
Google Russia - Гугл Россия 187 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1819 1
Eaton 71 1
АФК Система - Sistema Smarttech - Directual 4 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 124 1
Онлайн патент - Online Patent 20 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 89 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
Nginx - Энджайникс 181 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 15 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 25 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 122 1
ИнтТерра - IntTerra 2 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 194 1
First Data - Ферст Дата 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 2
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
Альфа-Банк 1825 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 137 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Starta Accelerator 9 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 145 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 20 1
Кондратьев Центр - Центр управленческих Инноваций имени Н.Д. Кондратьева 1 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 505 1
X5 Group - Перекрёсток 594 1
Coursera 58 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
Русагро Группа Компаний 324 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 356 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1883 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1255 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 68 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 601 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 2
Data monetization - Монетизация данных 1761 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 375 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 233 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1553 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Оцифровка - Digitization 4812 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1697 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1075 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2304 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 105 1
MarTech - Нейромаркетинг 6 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 959 1
Сбер - StilusBot 1 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
SendPulse - СендПульс - сервис рассылок 7 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Google TensorFlow 93 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Stafory - робот Вера 347 1
Python PyTorch 56 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 33 1
Docker - Платформа распределённых приложений 401 1
Эрман Михаил 4 4
Хасис Лев 105 2
Райгородский Андрей 43 2
Артемьева Надежда 8 1
Лобачев Евгений 1 1
Белов Павел 4 1
Дорожкина Екатерина 5 1
Дмитриев Кирилл 114 1
Исмаилов Рашид 60 1
Григорьев Андрей 19 1
Рудычева Наталья 95 1
Друженец Мария 1 1
Рублев Алексей 2 1
Кулагин Андрей 2 1
Минасян Вартан 15 1
Волотовская Елена 40 1
Шубин Андрей 4 1
Мельник Иван 10 1
Волощук Павел 1 1
Соловьев Владимир 107 1
Фадеев Александр 8 1
Чернышов Борис 6 1
Карлов Иван 3 1
Журихин Сергей 3 1
Калмыкова Светлана 3 1
Парвадова Марина 3 1
Положенцев Дмитрий 1 1
Евтушенко Виталий 1 1
Филонович Сергей 1 1
Панков Александр 78 1
Серебряникова Анна 77 1
Кулик Вадим 190 1
Каем Кирилл 40 1
Гусев Александр 41 1
Кирьянова Александра 142 1
Нейман Алексей 7 1
Мерзляков Антон 16 1
Гагарин Юрий 93 1
Бурнаев Евгений 22 1
Безбогов Сергей 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Испания - Королевство 3746 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Европа 24508 1
США - Нью-Йорк 3140 1
Индия - Bharat 5607 1
Россия - ЦФО - Курская область 679 1
Мальта - Республика 133 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 956 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1956 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1603 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1201 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 8
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 559 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 2
Информатика - computer science - informatique 1120 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 202 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 240 1
Утечка мозгов - brain drain 58 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 544 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 111 1
Английский язык 6820 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 1
Образование в России 2475 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 442 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 1
Экономический эффект 1158 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1634 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 1
Apps4All 26 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 82 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 12
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 24 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 192 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 646 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 565 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 23 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
День знаний - 1 сентября 40 1
МТС - Телеком Идея 52 1
День молодёжи - 27 июня 967 1
НИУ ВШЭ - Стартап года - премия 1 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
